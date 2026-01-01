نشر Uptime Kuma بنقرة واحدة.
مراقبة رائعة لوقت تشغيل ذاتية الاستضافة للمواقع الإلكترونية وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات، مع صفحات حالة وتنبيهات متعددة القنوات.
اختر خطة VPS لـ Uptime Kuma
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Uptime Kuma؟
Uptime Kuma هي أداة مراقبة مستضافة ذاتيًا مع لوحة تحكم مصقولة وفي الوقت الفعلي لتتبع توفر مواقع الويب وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومنافذ TCP وسجلات DNS وحاويات Docker والمزيد. تتحقق من الأهداف على فترات قابلة للتكوين وترسل تنبيهات لحظة تعطل شيء ما.
تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) مراقبًا دائمًا يعمل على مدار الساعة بشكل مستقل عن جهازك المحلي. يمكنك إنشاء صفحات حالة عامة لخدماتك، وتكوين قنوات إشعارات بما في ذلك Telegram و Discord و Slack والبريد الإلكتروني و webhooks، وتتبع نسب وقت التشغيل التاريخية بمرور الوقت.
الميزات الأساسية في Uptime Kuma
مراقبة متعددة الأنواع
راقب نقاط نهاية HTTP/HTTPS، ومنافذ TCP/UDP، وعمليات بحث DNS، وحاويات Docker، وقواعد البيانات من لوحة تحكم واحدة.
صفحات الحالة العامة
أنشئ صفحات حالة عامة ذات علامة تجارية لإبلاغ عملائك بحالة الخدمة دون الكشف عن تفاصيل المراقبة الداخلية.
إشعارات غنية
إرسال تنبيهات التوقف عن العمل عبر تيليجرام، ديسكورد، سلاك، البريد الإلكتروني، PagerDuty، الويب هوكس، و 90+ قنوات إشعار أخرى.
سجل وقت التشغيل
تتبع التوفر التاريخي باستخدام مخططات نسبة وقت التشغيل ورسوم بيانية لوقت الاستجابة لتحديد اتجاهات الموثوقية.
مراقبة الشهادات
راقب تواريخ انتهاء صلاحية شهادات SSL واحصل على تنبيهات قبل انتهاء صلاحية الشهادات لمنع حالات فشل HTTPS غير المتوقعة.
لماذا تشغّل Uptime Kuma على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.