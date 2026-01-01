Uptime Kuma هي أداة مراقبة مستضافة ذاتيًا مع لوحة تحكم مصقولة وفي الوقت الفعلي لتتبع توفر مواقع الويب وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومنافذ TCP وسجلات DNS وحاويات Docker والمزيد. تتحقق من الأهداف على فترات قابلة للتكوين وترسل تنبيهات لحظة تعطل شيء ما.

تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) مراقبًا دائمًا يعمل على مدار الساعة بشكل مستقل عن جهازك المحلي. يمكنك إنشاء صفحات حالة عامة لخدماتك، وتكوين قنوات إشعارات بما في ذلك Telegram و Discord و Slack والبريد الإلكتروني و webhooks، وتتبع نسب وقت التشغيل التاريخية بمرور الوقت.