Apache HertzBeat هي منصة مراقبة لا تتطلب وكلاء، مدعومة من المجتمع، تراقب الخوادم وقواعد البيانات والبرمجيات الوسيطة والخدمات السحابية ونقاط نهاية HTTP و JMX المخصصة من خلال قوالب بروتوكول قابلة للتكوين. وبدلاً من تثبيت أدوات التجميع على كل هدف، فإنها تستطلع نقاط النهاية عبر SSH و SNMP و JDBC و JMX و HTTP وعشرات البروتوكولات الأخرى، ثم تعرض لوحات المعلومات والتنبيهات وصفحات الحالة من واجهة موحدة واحدة.

تضمن الاستضافة الذاتية لـ HertzBeat على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات المراقبة وقواعد التنبيه وبيانات اعتماد الأهداف داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون تسعير لكل مقياس أو الاعتماد على بائع واحد. ويقوم مكدس PostgreSQL و VictoriaMetrics المضمن بتخزين التكوين ومقاييس السلاسل الزمنية محليًا، مما يجعل النشر مكتفياً ذاتياً بالكامل من اليوم الأول.