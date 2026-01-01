نشر Apache HertzBeat تثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراقبة مفتوحة المصدر بدون وكيل في الوقت الفعلي لمراقبة الخوادم وقواعد البيانات وخدمات السحابة.
اختر خطة VPS لـ Apache HertzBeat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache HertzBeat؟
Apache HertzBeat هي منصة مراقبة لا تتطلب وكلاء، مدعومة من المجتمع، تراقب الخوادم وقواعد البيانات والبرمجيات الوسيطة والخدمات السحابية ونقاط نهاية HTTP و JMX المخصصة من خلال قوالب بروتوكول قابلة للتكوين. وبدلاً من تثبيت أدوات التجميع على كل هدف، فإنها تستطلع نقاط النهاية عبر SSH و SNMP و JDBC و JMX و HTTP وعشرات البروتوكولات الأخرى، ثم تعرض لوحات المعلومات والتنبيهات وصفحات الحالة من واجهة موحدة واحدة.
تضمن الاستضافة الذاتية لـ HertzBeat على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات المراقبة وقواعد التنبيه وبيانات اعتماد الأهداف داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون تسعير لكل مقياس أو الاعتماد على بائع واحد. ويقوم مكدس PostgreSQL و VictoriaMetrics المضمن بتخزين التكوين ومقاييس السلاسل الزمنية محليًا، مما يجعل النشر مكتفياً ذاتياً بالكامل من اليوم الأول.
الميزات الأساسية في Apache HertzBeat
المراقبة بدون وكيل
استطلع الخوادم وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات عبر SSH و SNMP و JDBC و JMX و HTTP دون تثبيت مجمعات البيانات على كل جهاز مستهدف.
تنبيه العتبة
تحديد قواعد التنبيه باستخدام عتبات قائمة على التعبيرات وتقديم الإشعارات إلى البريد الإلكتروني، Slack، Discord، Telegram، webhooks، ومقدمي خدمة الرسائل القصيرة (SMS).
صفحات الحالة العامة
انشر صفحات حالة موجهة للعملاء تُبلغ عن وقت التشغيل والحوادث للخدمات المراقبة المختارة دون الكشف عن لوحات المعلومات الداخلية.
بروتوكولات مخصصة
أضف أنواع مراقبة جديدة عن طريق كتابة قوالب تطبيقات YAML، بحيث يمكن مراقبة الأنظمة المتخصصة دون انتظار عمليات دمج الموردين.
مخزن سلاسل زمنية مجمعة
يتم شحنها مع VictoriaMetrics لتخزين المقاييس بكفاءة على المدى الطويل وPostgreSQL للتكوين، مما يلغي الحاجة إلى توصيل قواعد بيانات خارجية.
لماذا تشغّل Apache HertzBeat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.