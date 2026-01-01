خصم يصل إلى 68% على Apache HertzBeat

نشر Apache HertzBeat تثبيت بنقرة واحدة.

منصة مراقبة مفتوحة المصدر بدون وكيل في الوقت الفعلي لمراقبة الخوادم وقواعد البيانات وخدمات السحابة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Apache HertzBeat تثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Apache HertzBeat

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache HertzBeat؟

Apache HertzBeat هي منصة مراقبة لا تتطلب وكلاء، مدعومة من المجتمع، تراقب الخوادم وقواعد البيانات والبرمجيات الوسيطة والخدمات السحابية ونقاط نهاية HTTP و JMX المخصصة من خلال قوالب بروتوكول قابلة للتكوين. وبدلاً من تثبيت أدوات التجميع على كل هدف، فإنها تستطلع نقاط النهاية عبر SSH و SNMP و JDBC و JMX و HTTP وعشرات البروتوكولات الأخرى، ثم تعرض لوحات المعلومات والتنبيهات وصفحات الحالة من واجهة موحدة واحدة.

تضمن الاستضافة الذاتية لـ HertzBeat على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات المراقبة وقواعد التنبيه وبيانات اعتماد الأهداف داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون تسعير لكل مقياس أو الاعتماد على بائع واحد. ويقوم مكدس PostgreSQL و VictoriaMetrics المضمن بتخزين التكوين ومقاييس السلاسل الزمنية محليًا، مما يجعل النشر مكتفياً ذاتياً بالكامل من اليوم الأول.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apache HertzBeat

المراقبة بدون وكيل

استطلع الخوادم وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات عبر SSH و SNMP و JDBC و JMX و HTTP دون تثبيت مجمعات البيانات على كل جهاز مستهدف.

تنبيه العتبة

تحديد قواعد التنبيه باستخدام عتبات قائمة على التعبيرات وتقديم الإشعارات إلى البريد الإلكتروني، Slack، Discord، Telegram، webhooks، ومقدمي خدمة الرسائل القصيرة (SMS).

صفحات الحالة العامة

انشر صفحات حالة موجهة للعملاء تُبلغ عن وقت التشغيل والحوادث للخدمات المراقبة المختارة دون الكشف عن لوحات المعلومات الداخلية.

بروتوكولات مخصصة

أضف أنواع مراقبة جديدة عن طريق كتابة قوالب تطبيقات YAML، بحيث يمكن مراقبة الأنظمة المتخصصة دون انتظار عمليات دمج الموردين.

مخزن سلاسل زمنية مجمعة

يتم شحنها مع VictoriaMetrics لتخزين المقاييس بكفاءة على المدى الطويل وPostgreSQL للتكوين، مما يلغي الحاجة إلى توصيل قواعد بيانات خارجية.

لماذا تشغّل Apache HertzBeat على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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