Alerta هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وتوحيد التنبيهات تجمع التنبيهات من بروميثيوس، ناجيوس، جرافانا، زابيكس، سينسو، كلاود ووتش، وعشرات من أدوات المراقبة الأخرى في وحدة تحكم ويب واحدة في الوقت الفعلي. من خلال إزالة التكرارات وربط التنبيهات الواردة، يقضي Alerta على عواصف التنبيهات ويمنح فرق المناوبة رؤية واضحة لما يتم تشغيله بالفعل وما هو الأكثر أهمية.

تمنح استضافة Alerta ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) فريق عملياتك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للتنبيهات، وسياسات الاحتفاظ، والمصادقة — دون إرسال بيانات المراقبة إلى خدمة طرف ثالث. تعني ميزة تعدد المستأجرين المضمنة أن مثيلًا واحدًا من Alerta يمكنه خدمة فرق متعددة أو بيئات عملاء في وقت واحد.