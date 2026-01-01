نشر Alerta بنقرة واحدة.
منصة إدارة التنبيهات مفتوحة المصدر التي توحد تنبيهات المراقبة من أي مصدر في لوحة تحكم واحدة في الوقت الفعلي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Alerta؟
Alerta هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وتوحيد التنبيهات تجمع التنبيهات من بروميثيوس، ناجيوس، جرافانا، زابيكس، سينسو، كلاود ووتش، وعشرات من أدوات المراقبة الأخرى في وحدة تحكم ويب واحدة في الوقت الفعلي. من خلال إزالة التكرارات وربط التنبيهات الواردة، يقضي Alerta على عواصف التنبيهات ويمنح فرق المناوبة رؤية واضحة لما يتم تشغيله بالفعل وما هو الأكثر أهمية.
تمنح استضافة Alerta ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) فريق عملياتك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للتنبيهات، وسياسات الاحتفاظ، والمصادقة — دون إرسال بيانات المراقبة إلى خدمة طرف ثالث. تعني ميزة تعدد المستأجرين المضمنة أن مثيلًا واحدًا من Alerta يمكنه خدمة فرق متعددة أو بيئات عملاء في وقت واحد.
الميزات الأساسية في Alerta
استيعاب متعدد المصادر
تلقي التنبيهات من Prometheus و Nagios و Grafana و Zabbix و CloudWatch والمزيد عبر واجهة REST API واحدة دون إعادة تهيئة مكدس المراقبة الخاص بك.
إلغاء تكرار التنبيهات
إزالة التكرار تلقائيًا وربط التنبيهات المتكررة بحيث يرى مهندسو المناوبة عنصرًا واحدًا قابلاً للتنفيذ بدلاً من مئات الإشعارات المتطابقة.
فترات الصيانة
حدد فترات التعتيم حسب الخدمة أو البيئة أو العلامة لقمع التنبيهات المتوقعة أثناء الصيانة المخطط لها دون تعطيل أجهزة المراقبة.
تعدد المستأجرين
خدمة فرق متعددة أو بيئات عملاء من مثيل Alerta واحد باستخدام طرق عرض العملاء ومفاتيح API ذات النطاق المحدد.
مصادقة مرنة
المصادقة باستخدام المصادقة الأساسية، LDAP، GitHub، GitLab، Google، Keycloak، SAML2، أو Azure AD — لا يلزم وجود موفر هوية تابع لجهة خارجية.
لماذا تشغّل Alerta على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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