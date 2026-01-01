تم تصميم خدمة استنساخ المواقع الإلكترونية لأي شخص لديه موقع إلكتروني في ذهنه، سواء كان موقعه الشخصي، أو موقع عميل، أو موقعًا يرغب في نقله. وهي مفيدة بشكل خاص لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يرغبون في تحديث موقع قديم دون الاستعانة بوكالة، وللمستقلين والوكالات الذين يرغبون في إعادة بناء مواقع عملائهم بسرعة أكبر، ولكل من ينتقل من منصة أخرى لإنشاء المواقع، أو ووردبريس، أو منصة مشابهة.