استنسخ أي موقع إلكتروني. وعدّله بالـ AI.

ألصق عنوان URL لإعادة إنشاء أي موقع إلكتروني كموقع قابل للتعديل بالكامل، ثم خصّصه باستخدام الـ AI. دون الحاجة إلى البرمجة أو الاعتماد على وكالة.

لا حاجة لبطاقة ائتمان

أداة لاستنساخ المواقع الإلكترونية تمنحك مساحة للتطوير

احتفظ بالبنية التي تعجبك، ثم غيّر الأجزاء التي لا تناسبك.
أداة لاستنساخ المواقع الإلكترونية تمنحك مساحة للتطوير

إنشاء من عنوان URL

ألصق رابط أي موقع إلكتروني قائم، وسيعيد الـ AI إنشاء محتواه وبنيته وتصميمه كموقع قابل للتعديل يمكنك البناء عليه.
أعد كتابة المحتوى، أو أضف أقسامًا، أو غيّر المظهر باستخدام دردشة الـ AI أو التحرير بالسحب والإفلات. احتفظ بما يعمل، وحدّث ما لا يعمل.
عدّل موقعك المُعاد إنشاؤه واستضفه وانشره من مكان واحد، دون الاعتماد على المطورين أو كتابة الكود.

مهما كانت المهمة، أنجزها بشكل أسرع باستخدام الـ AI

عمليات الترحيل، وإعادة التصميم، ومشاريع العملاء، وغير ذلك. تجاوز الإعداد المتكرر وانتقل مباشرةً إلى العمل المهم.
مهما كانت المهمة، أنجزها بشكل أسرع باستخدام الـ AI

الترحيل دون البدء من جديد

انقل موقعك من ووردبريس، أو أي منصة أخرى لإنشاء المواقع، أو أي منصة أخرى دون إعادة بناء كل صفحة يدويًا.
طوّر موقعًا قديمًا بإضافة ميزات لم يكن يدعمها من قبل، بدءًا من الحجوزات ولوحات تحكم العملاء ووصولًا إلى التجارة الإلكترونية.
ابدأ من موقع قائم، ثم عدّل المحتوى، والبنية، والميزات لتناسب علامة تجارية، أو عرضًا، أو جمهورًا جديدًا.
استورد موقع عميل قائم كنقطة بداية، ثم خصصه حسب المتطلبات دون إعادة إنشائه يدويًا.
أعِد إنشاء موقعك، ثم استخدم الـ AI لتكييف المحتوى مع لغات وأسواق جديدة.
حوّل موقعًا موجودًا إلى بيئة تجريبية قابلة للتعديل لاختبار التصميمات الجديدة أو العلامات التجارية أو الرسائل قبل إطلاقه رسميًا.

كيفية استنساخ موقع ويب باستخدام الذكاء الاصطناعي

01

ألصق عنوان URL

أدخل رابط موقع إلكتروني واطلب من الـ AI استنساخه. يحلل الـ AI محتواه، وتخطيطه، وبنيته لإعادة إنشائه كموقع قابل للتعديل.
02

مراجعة وتخصيص

أصبح موقعك المُعاد إنشاؤه جاهزًا للتعديل. تحدث مع الـ AI لإعادة كتابة المحتوى، أو تحديث التصميم، أو إضافة أقسام جديدة حتى يصبح كل شيء كما تريد.
03

انشر بنقرة واحدة

عندما تصبح راضيًا عن موقعك الإلكتروني، انشره بنقرة واحدة. الاستضافة، ودومينك، وكل ما تحتاج إليه للانطلاق مشمول بالفعل.

اكتشف ما يمكنك إنشاؤه أيضًا باستخدام مُنشئ Hostinger بالـ AI

النماذج الأولية

أفضل اللاعبين

تطبيقات SaaS

أدوات مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تطبيقات ومتاجر التجارة الإلكترونية

تطبيقات الحجز

ابدأ بالموقع الإلكتروني الذي لديك. وانتقل إلى نسخته التالية بشكل أسرع.

ابدأ مجاناً

لا حاجة لبطاقة ائتمان

الأسئلة الشائعة حول برنامج استنساخ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي

أداة استنساخ المواقع الإلكترونية هي ميزة في برنامج Hostinger AI Builder، تقوم بإعادة إنشاء موقع إلكتروني موجود من خلال رابط URL، مع الحفاظ على هيكله وأسلوبه ومحتواه كمشروع تفاعلي قابل للتعديل. ما عليك سوى لصق الرابط، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء نقطة بداية يمكنك تخصيصها بحرية.

تم تصميم خدمة استنساخ المواقع الإلكترونية لأي شخص لديه موقع إلكتروني في ذهنه، سواء كان موقعه الشخصي، أو موقع عميل، أو موقعًا يرغب في نقله. وهي مفيدة بشكل خاص لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يرغبون في تحديث موقع قديم دون الاستعانة بوكالة، وللمستقلين والوكالات الذين يرغبون في إعادة بناء مواقع عملائهم بسرعة أكبر، ولكل من ينتقل من منصة أخرى لإنشاء المواقع، أو ووردبريس، أو منصة مشابهة.

يمكنك إنشاء نسخة جديدة من أي موقع ويب تُقدّم عنوان URL الخاص به، طالما أنك تملكه أو لديك إذن باستخدامه. يقوم برنامج AI Builder بتحليل المحتوى المرئي للموقع وهيكله لإنشاء نسختك، وقد تختلف النتائج تبعًا لمدى تعقيد الموقع الأصلي.

نعم، التعديل هو الهدف. بمجرد إنشاء موقعك الإلكتروني، يمكنك تغيير النصوص والألوان والصور والتصميم والمكونات، إما عن طريق تحديد العناصر مباشرةً أو وصف التغيير في دردشة الذكاء الاصطناعي.

نعم. إذا كنت ترغب في مزيد من التحكم، فإن تحرير الكود الكامل متاح، بحيث يمكنك تخصيصه بما يتجاوز المحرر المرئي وتوسيع نطاق المشروع حسب حاجتك.

النتيجة المُنشأة هي نقطة انطلاق قريبة، وليست نسخة طبق الأصل. قد لا يتم نقل بعض التخطيطات أو الرسوم المتحركة أو العناصر المُخصصة للغاية بشكل كامل. ومن ثم، يمكنك تعديل أي شيء، من التخطيط إلى المحتوى، باستخدام توجيهات الذكاء الاصطناعي أو التعديلات اليدوية بالسحب والإفلات.

لا شيء. ما عليك سوى لصق عنوان URL، ثم وصف أي تغييرات تريدها بلغة بسيطة. يتولى برنامج AI Builder الباقي، فلا حاجة لأي مهارات تصميم أو تقنية.

يمكنك البدء مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. ستحصل على رصيد ذكاء اصطناعي لإنشاء وتعديل موقعك الإلكتروني الأول. عندما تكون جاهزًا للنشر، اختر خطة مدفوعة، حيث تشمل الاستضافة والنطاق.

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