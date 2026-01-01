كيف يعمل
شارك رابط إحالتك
انتظر حتى تنتهي عملية الترقية
أحصل على أرباحك
ساعد الآخرين على البدء في البناء باستخدام AI واحصل على المكافأة
استخدم رابط الإحالة الخاص بك في أي مكان
- أرسلها مباشرةً إلى صديق بصدد بدء مشروعه
- أضفها إلى المحتوى الخاص بك أو السيرة الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي
- أسقطها في مجتمعاتك أو محادثاتك الجماعية
مكافأتك: عمولة 20%
الأسئلة الشائعة حول برنامج إحالة Hostinger Horizons
من أين أحصل على رابط الإحالة الخاص بي؟
يمكنك العثور على رابط الإحالة الخاص بك بإحدى الطرق التالية:
- من لوحة معلومات الإحالات
- من منصة Hostinger Horizons — ما عليك سوى النقر فوق رمز القائمة في الزاوية العلوية اليسرى واختيار "إحالة"
كم عدد الأشخاص الذين يمكنني إحالتهم؟
لا يوجد حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنك إحالتهم عبر برنامج إحالة Hostinger. شارك رابطك وروّج لـ Hostinger Horizons لأكبر عدد ممكن من أصدقائك.
كم يمكنني أن أربح؟
بما أن عدد الإحالات غير محدود، فإن أرباحك غير محدودة أيضًا. ستربح 20% من كل عملية بيع مؤهلة، والأمر متروك لك في عدد المبيعات التي تُنجزها.
على ما سيحصل صديقي؟
لماذا يستغرق الأمر 45 يومًا للحصول على مكافأتي؟
نقدم ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا. هذا يعني أن المستخدمين الجدد لديهم مهلة تصل إلى 30 يومًا بعد الشراء لطلب استرداد كامل المبلغ.هناك حاجة إلى 15 يومًا إضافية لأغراض المحاسبة والأغراض الإدارية.
كيف سأستلم أرباحي؟
يمكنك اختيار إما PayPal أو التحويل البنكي من لوحة معلومات الإحالة الخاصة بك.يرسل PayPal الأموال يوميًا للمستخدمين الذين يصل رصيدهم إلى US$50. ومع ذلك، وبفضل الأتمتة، قد تستلم دفعتك في اليوم التالي.للتحويل البنكي، عليك تحصيل US$200. بعد ذلك، عليك الانتظار حتى آخر خميس من الشهر، وهو تاريخ معالجة جميع التحويلات البنكية. إذا أصبحت مؤهلًا للحصول على مكافأة بعد ذلك اليوم، فسيتم معالجتها في الشهر التالي.وفقًا لسياسات مصرفك، قد تُفرض رسوم إضافية على التحويلات البنكية وفروقات في أسعار الصرف، مما قد يقلل من قيمة المكافأة. لتجنب هذه الرسوم، يُنصح باستخدام PayPal.
كيف يمكنني التحقق من حالة إحالاتي؟
في لوحة معلومات الإحالات، ستجد قسم "مكافآتي". هنا، يمكنك تتبّع إحالاتك وعرض العمولات المدفوعة والمعلقة.