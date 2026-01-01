قوالب قابلة لإعادة المزج

اختر قالبًا للبدء واجعله خاصًا بك من خلال الدردشة مع AI أو عن طريق إجراء تعديلات مرئية.
جميع القوالب
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

إنشاء قالب وكسب المال من الإحالات

انضم إلى برنامج "القوالب القابلة لإعادة المزج" ودع قالبك يجني أرباحك. شارك قالبك مع الآخرين واحصل على عمولة مقابل كل عميل جديد تجذبه.

إنشاء قالب

استخدم Hostinger Horizons لإنشاء مشروع تسمح للآخرين بإعادة مزجه.

أضف زر "استخدم القالب" إلى مشروعك

اجعل مشروعك قابلاً لإعادة الاستخدام - في كل مرة ينقر فيها شخص ما على الزر، سيتم توجيهه للتسجيل في Hostinger AI Builder وإعادة استخدام القالب الخاص بك.

اكسب إلى غاية $150 لكل إحالة

شارك مشروعك واحصل على عمولة 20% عند إعادة مزجه وشراء أول باقة Horizons له. يجب أن يبقى العميل المُحال نشطًا لمدة 45 يومًا.
إنشاء قالب
إنشاء قالب وكسب المال من الإحالات

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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت مستعد لتحويل فكرتك إلى حقيقة؟

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لا حاجة لبطاقة ائتمان.

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