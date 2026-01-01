يتولى مُنشئ Hostinger AI تلقائيًا معالجة عناصر تحسين محركات البحث الأساسية مثل البيانات الوصفية، وملف sitemap.xml، وملف llms.txt، وملف robots.txt، دون الحاجة إلى أي إضافات أو أدوات إضافية. ما عليك سوى نشر موقعك أو صفحتك المقصودة أو مشروعك الرقمي، وسيكون جاهزًا للفهرسة بواسطة محركات البحث التي تدعم المحتوى المُنشأ باستخدام جافا سكريبت.