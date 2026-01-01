أنشئ أدوات داخلية سيستخدمها فريقك فعلًا

من لوحات التحكم إلى بوابات الموظفين، أنشئ أدوات مخصصة تقلل العمل اليدوي، وتعزز إنتاجية الفريق، وتمنحك وقتًا أكبر للتركيز على ما ينمّي أعمالك فعلًا. فقط صِف ما تحتاج إليه، من دون الحاجة إلى برمجة.
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أنشئ أدوات داخلية سيستخدمها فريقك فعلًا

فريقك يستحق أفضل من جداول البيانات

كل ما تحتاج إليه لبناء أدوات مُخصّصة لفريقك، وإطلاقها، وتشغيلها، كل ذلك في مكان واحد.

تحرك أسرع باستخدام الأدوات المناسبة

فقط صِف ما يحتاج إليه فريقك، وسيتولى الـ AI بناءه، من دون الحاجة إلى برمجة. امنح فريقك أدوات أفضل، وقلّل العمل اليدوي، وتوسّع بسرعة أكبر بالموارد نفسها.

كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو

الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع، مثل SEO وStripe وPayPal وAdSense وغير ذلك.

اجعل أدواتك أكثر ذكاءً باستخدام AI

أضف روبوت دردشة ذكيًا أو بحثًا ذكيًا إلى أي أداة داخلية، من دون التسجيل في خدمة من جهة خارجية أو دفع فاتورة منفصلة.

خزّن بياناتك وأدِرها بسهولة

حسابات المستخدمين، وقواعد البيانات، وتخزين الملفات، كلها مدمجة، حتى تعمل أدواتك مثل تطبيق حقيقي من اليوم الأول، من دون الحاجة إلى إعداد تقني.
فريقك يستحق أفضل من جداول البيانات

بعض الأدوات الداخلية المخصصة التي يمكنك إنشاؤها باستخدام AI Builder

من أدوات تتبع بسيطة إلى لوحات تحكم مخصصة بالكامل، استكشف بعض الأمثلة الشائعة، أو انتقل مباشرة إلى وصف جاهز وابدأ البناء خلال ثوانٍ.
بعض الأدوات الداخلية المخصصة التي يمكنك إنشاؤها باستخدام AI Builder

لوحة تحكّم المبيعات

اطّلع بدقة على أداء نشاطك التجاري، وتتبع الإيرادات، والصفقات، والأهداف في عرض واضح واحد يتم تحديثه في الوقت الفعلي.ابدأ البناء
حافظ على سير كل مشروع وفق الجدول الزمني، وعيّن المهام، وحدد المواعيد النهائية، وراقب التقدم من دون مطاردة التحديثات عبر البريد الإلكتروني.ابدأ البناء
ساعد فريقك على تنظيم المهام وتحديد الأولويات والبقاء مركزين على ما هو أكثر أهمية.ابدأ البناء
ساعد فريق المبيعات لديك على إنشاء عروض احترافية وإرسالها بسرعة أكبر، مع تخصيص الخدمات، والأسعار، والجداول الزمنية، وحساب الإجماليات تلقائيًا، والتصدير إلى PDF بنقرة واحدة.ابدأ البناء
أنشئ روبوت دردشة ذكيًا يجيب عن أسئلة العملاء على مدار 24/7، ويوجّه العملاء، أو يؤتمت المهام الشائعة.ابدأ البناء
ساعد الموظفين الجدد على الاندماج بسرعة أكبر من خلال جمع المستندات، وقوائم التحقق، ومواد التدريب في مكان واحد.ابدأ البناء

كيفية إنشاء أداة داخلية باستخدام AI Builder

01

صِف فكرتك أو اختر قالبًا جاهزًا

أخبر الـ AI بما تحتاج إليه أداتك الداخلية، وشاهده ينبض بالحياة، أو اختر قالبًا للبدء بشكل أسرع.
02

خصّص واختبر

حسّن أداتك من خلال الدردشة مع الـ AI، وعدّل سير العمل، وأضف حقول بيانات، وعدّل التصميم حتى يعمل تمامًا بالطريقة التي يحتاج إليها فريقك. وعاينه مباشرة قبل النشر.
03

انشر بنقرة واحدة

عندما تصبح جاهزًا، انقر على نشر. ستكون أداتك مباشرة وجاهزة للعمل، من دون إعداد تقني ومن دون انتظار.

اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.

اختر قالبًا مُصممًا باحترافية، وخصّصه بالـ AI أو عبر التعديلات المرئية، ثم أطلق موقعك الإلكتروني بشكل أسرع.

قوالب جاهزة

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
فيديو
حسّن التعليمات التي تكتبها

حسّن التعليمات التي تكتبها

درس تعليمي
فيديو
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
فيديو

اطّلع على ما يمكن لـ Horizons إنشاؤه أيضًا لأعمالك

تطبيقات ومتاجر التجارة الإلكترونية

CRM مُخصَّص

تنظيم المواعيد والحجوزات

أدوات مُخصّصة مدعومة بالـ AI

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت جاهز لإطلاق أول أداة داخلية لك؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة إلى بطاقة ائتمان.

الأسئلة الشائعة حول مُنشئ الأدوات الداخلية

الأداة الداخلية هي أي تطبيق، أو لوحة تحكم، أو نظام يُبنى خصيصًا لاستخدام فريقك. فكّر في أدوات تتبع المشاريع، أو مسارات الموافقات، أو بوابات الموارد البشرية، أو لوحات تحكم المبيعات. وبدلًا من الدفع مقابل برامج جاهزة لا تناسبك تمامًا، يمكنك بناء ما يحتاج إليه فريقك بالضبط باستخدام Horizons.

أي شخص لديه فكرة ومشكلة عمل يريد حلها، من دون الحاجة إلى خلفية هندسية. سواء كنت مؤسسًا سئمت من التنقل بين الجداول الممتدة، أو مديرًا يسعى إلى تبسيط سير عمل فريقه، أو صاحب عمل صغير يحتاج إلى أداة مخصصة من دون أن يمتلك فريق تطوير لبنائها، فإن Horizons صُمم من أجلك. إذا كنت تستطيع وصف ما تحتاج إليه، فبإمكان Horizons بناؤه.

لا شيء على الإطلاق. يستخدم Horizons نهجًا حواريًا في البناء، ويُعرف غالبًا باسم Vibe coding. فما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة، وسيتولى الـ AI بناءه لك في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة حقل بيانات جديد؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى تغيير سير عمل؟ صِف ذلك.

وإذا كنت تحتاج إلى مزيد من الإرشاد، فسيرشدك دليلنا حول كيفية بناء أدوات داخلية مخصصة إلى كل ما تحتاج إلى معرفته.

يمكنك البدء مجانًا، من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف أداتك، ورؤيتها تنبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء.

ومن المهم أن تعرف أن أرصدة AI تُستخدم أيضًا لتشغيل أي ميزات AI داخل أداتك، مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي، ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعليًا.

وعندما تصبح جاهزًا للنشر، تبدأ الخطط المدفوعة من E£⁦79⁩/الشهر وتشمل الاستضافة والدومين، لذلك لا يوجد أي شيء إضافي لإعداده. فقط انقر على Publish وسيصبح موقعك التعريفي مباشرًا.

هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.

نعم. يأتي Horizons مع باك إند مدمج، ما يعني أنه يمكنك إنشاء تطبيقات ويب تتضمن مصادقة المستخدمين، وتخزين البيانات، وإدارة الوصول، وكل ذلك مدمج مباشرة، بحيث يمكنك تحديد من يمكنه تسجيل الدخول، وما الذي يمكنه رؤيته، وما الذي يمكنه فعله، من دون إعداد أي أنظمة أو قواعد بيانات خارجية.

نعم. كل أداة تم إنشاؤها باستخدام AI Builder متجاوبة تمامًا، لذا فهي تعمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة - أينما كان فريقك يعمل.

لا مشكلة. إن تحديث أداتك الداخلية سهل تمامًا مثل إنشائها. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons، صِف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. هذا كله جزء من تجربة Vibe coding، من دون الحاجة إلى مطور.

وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت تريد التوسع أكثر بأداتك لاحقًا، فإن Horizons يمنحك وصولًا كاملًا إلى الكود، حتى تتمكن من تطويره إلى الحد الذي تحتاج إليه.

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