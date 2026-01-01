أنشئ أدوات داخلية سيستخدمها فريقك فعلًا
فريقك يستحق أفضل من جداول البيانات
تحرك أسرع باستخدام الأدوات المناسبة
كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو
اجعل أدواتك أكثر ذكاءً باستخدام AI
خزّن بياناتك وأدِرها بسهولة
بعض الأدوات الداخلية المخصصة التي يمكنك إنشاؤها باستخدام AI Builder
لوحة تحكّم المبيعات
أداة تتبع المشاريع
أداة تحديد أولويات المهام
مُنشئ عروض المبيعات
روبوت دردشة بالـ AI
بوابة تاهيل الموظفين الجدد
كيفية إنشاء أداة داخلية باستخدام AI Builder
صِف فكرتك أو اختر قالبًا جاهزًا
خصّص واختبر
انشر بنقرة واحدة
اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.
قوالب جاهزة
Task planner
Content calendar
Social media post generator
هل تحتاج إلى المزيد من التوجيهات؟
دليل البدء
حسّن التعليمات التي تكتبها
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
اطّلع على ما يمكن لـ Horizons إنشاؤه أيضًا لأعمالك
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.
الأسئلة الشائعة حول مُنشئ الأدوات الداخلية
ما هي الأداة الداخلية؟
الأداة الداخلية هي أي تطبيق، أو لوحة تحكم، أو نظام يُبنى خصيصًا لاستخدام فريقك. فكّر في أدوات تتبع المشاريع، أو مسارات الموافقات، أو بوابات الموارد البشرية، أو لوحات تحكم المبيعات. وبدلًا من الدفع مقابل برامج جاهزة لا تناسبك تمامًا، يمكنك بناء ما يحتاج إليه فريقك بالضبط باستخدام Horizons.
من يمكنه إنشاء أدوات داخلية باستخدام Horizons؟
أي شخص لديه فكرة ومشكلة عمل يريد حلها، من دون الحاجة إلى خلفية هندسية. سواء كنت مؤسسًا سئمت من التنقل بين الجداول الممتدة، أو مديرًا يسعى إلى تبسيط سير عمل فريقه، أو صاحب عمل صغير يحتاج إلى أداة مخصصة من دون أن يمتلك فريق تطوير لبنائها، فإن Horizons صُمم من أجلك. إذا كنت تستطيع وصف ما تحتاج إليه، فبإمكان Horizons بناؤه.
هل أحتاج إلى أي مهارات في التصميم أو البرمجة لإنشاء أداتي الخاصة؟
لا شيء على الإطلاق. يستخدم Horizons نهجًا حواريًا في البناء، ويُعرف غالبًا باسم Vibe coding. فما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة، وسيتولى الـ AI بناءه لك في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة حقل بيانات جديد؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى تغيير سير عمل؟ صِف ذلك.
وإذا كنت تحتاج إلى مزيد من الإرشاد، فسيرشدك دليلنا حول كيفية بناء أدوات داخلية مخصصة إلى كل ما تحتاج إلى معرفته.
كم تبلغ تكلفة بناء أداة باستخدام أداة بناء الأدوات الداخلية في AI Builder؟
يمكنك البدء مجانًا، من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف أداتك، ورؤيتها تنبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء.
ومن المهم أن تعرف أن أرصدة AI تُستخدم أيضًا لتشغيل أي ميزات AI داخل أداتك، مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي، ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعليًا.
وعندما تصبح جاهزًا للنشر، تبدأ الخطط المدفوعة من E£79/الشهر وتشمل الاستضافة والدومين، لذلك لا يوجد أي شيء إضافي لإعداده. فقط انقر على Publish وسيصبح موقعك التعريفي مباشرًا.
هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.
هل يمكنني التحكم في من لديه صلاحية الوصول إلى أداتي الداخلية؟
نعم. يأتي Horizons مع باك إند مدمج، ما يعني أنه يمكنك إنشاء تطبيقات ويب تتضمن مصادقة المستخدمين، وتخزين البيانات، وإدارة الوصول، وكل ذلك مدمج مباشرة، بحيث يمكنك تحديد من يمكنه تسجيل الدخول، وما الذي يمكنه رؤيته، وما الذي يمكنه فعله، من دون إعداد أي أنظمة أو قواعد بيانات خارجية.
هل يمكن لفريقي استخدام الأداة على أي جهاز؟
ماذا لو احتجت إلى إجراء تغييرات عندما ينمو نشاطي التجاري؟
لا مشكلة. إن تحديث أداتك الداخلية سهل تمامًا مثل إنشائها. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons، صِف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. هذا كله جزء من تجربة Vibe coding، من دون الحاجة إلى مطور.
وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت تريد التوسع أكثر بأداتك لاحقًا، فإن Horizons يمنحك وصولًا كاملًا إلى الكود، حتى تتمكن من تطويره إلى الحد الذي تحتاج إليه.