انتقل من الفكرة إلى نموذج أولي عملي بالـ AI خلال دقائق
إنشاء نماذج أولية بالـ AI يتجاوز النموذج الثابت
فقط صِف ما تريده
تفاعلي بالكامل
قابل للمشاركة عبر رابط
قابل للتعديل عبر الدردشة
يبدو حقيقيًا
قابل للتوسّع
كيفية إنشاء نموذج أولي تفاعلي بالـ AI
صِف فكرتك
حسّنه عبر الدردشة
شارك واجمع الملاحظات
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دليل البدء
حسّن الأوصاف التي تكتبها
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
اطّلع على ما يمكن لـ Horizons إنشاؤه أيضًا لأعمالك
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.
الأسئلة الشائعة حول إنشاء النماذج الأولية بالـ AI
ما المقصود بإنشاء النماذج الأولية بالـ AI؟
النمذجة الأولية باستخدام الذكاء الاصطناعي هي عملية تحويل فكرة إلى معاينة تفاعلية قابلة للتطبيق أو الموقع الإلكتروني، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي تصميمها وتخطيطها ووظائفها. فبدلاً من قضاء أسابيع في استخدام أدوات التصميم أو انتظار مطور، ما عليك سوى وصف ما تريده، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببنائه في دقائق. مع أداة AI Builder، لن يكون نموذجك الأولي مجرد تصميم مبدئي، بل سيكون معاينة عملية قابلة للمشاركة يمكنك اختبارها وتحسينها قبل البدء في التطوير الكامل.
هل ترغب في معرفة المزيد عن عملية النمذجة الأولية؟ اطلع على دليلنا حول النمذجة الأولية للبرمجيات لمزيد من التفاصيل.
لمن تُصمم نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام برنامج AI Builder؟
أي شخص لديه فكرة ويرغب في تصورها أو اختبارها أو مشاركتها قبل الالتزام بتطويرها بالكامل. يشمل ذلك:
- المؤسسون ورواد الأعمال - تحقق من صحة فكرتك مع المستثمرين أو المستخدمين الأوائل قبل إنفاق المال على التطوير.
- مديرو المنتجات - حوّل المتطلبات إلى نماذج أولية تفاعلية لتوحيد جهود أصحاب المصلحة وتقليل جولات المراجعة.
- المستقلون والوكالات - اعرض على العملاء الشكل والوظيفة الدقيقين لمشروعهم قبل بنائه.
- المصممون - اجعلوا الأفكار تنبض بالحياة دون انتظار مطور.
- أي شخص لديه فكرة - إذا استطعت وصفها، يمكن لـ AI Builder بناؤها.
لا حاجة لمهارات تصميم أو معرفة بالبرمجة أو خلفية تقنية.
ما الفرق بين الإطار الشبكي والنموذج الأولي؟
المخطط الهيكلي هو مخطط مرئي أساسي - يُظهر بنية وتصميم الصفحة دون أي تنسيق أو تفاعلية. أما النموذج الأولي فهو أكثر من ذلك - إذ يبدو وكأنه المنتج الحقيقي، مع تفاعلات فعّالة ومحتوى حقيقي وتصميم عملي. مع أداة AI Builder، يمكنك تخطي مرحلة المخطط الهيكلي تمامًا والانتقال مباشرةً إلى نموذج أولي تفاعلي بالكامل، بمجرد وصف ما تحتاجه.
ما الفرق بين النموذج الأولي وMVP؟
غالبًا ما يتم الخلط بين النموذج الأولي (prototype) والحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، ولكنهما يخدمان أغراضًا مختلفة.
النموذج الأولي يدور حول التصور والتحقق – إنه معاينة تفاعلية لفكرتك تشاركها مع أصحاب المصلحة أو المستثمرين أو المستخدمين لجمع الملاحظات قبل الالتزام بالتطوير الكامل. لا يحتاج إلى أن يكون فعالاً بالكامل أو جاهزًا للاستخدام العام.
الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) هو أول نسخة حقيقية وعملية من المنتج – مصمم بميزات كافية فقط للإطلاق، والحصول على مستخدمين مبكرين، وبدء التعلم من الاستخدام الفعلي.
باختصار: تقوم بإنشاء نموذج أولي للتحقق من فكرتك، وتبني MVP لاختبارها في العالم الحقيقي. مع Horizons، يمكنك القيام بالأمرين – ابدأ بنموذج أولي، واجمع الملاحظات، وقم بتطويره ليصبح منتجًا فعالاً بالكامل دون البدء من الصفر. تعرف على المزيد في دليلنا حول النموذج الأولي مقابل MVP.
هل أحتاج إلى أي مهارات تصميم أو برمجة لإنشاء نموذج أولي؟
لا شيء على الإطلاق. يستخدم Horizons نهجًا حواريًا في البناء، ويُعرف غالبًا باسم Vibe coding. فما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة، وسيتولى الـ AI بناءه لك في الوقت الفعلي. هل تريد تعديل التخطيط؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى تغيير مسار المستخدم؟ صِفه فقط. وإذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيرشدك دليل Vibe coding إلى كل ما تحتاج إلى معرفته.
كيف أشارك النموذج الأولي الخاص بي وأجمع الملاحظات؟
بمجرّد أن يصبح النموذج الأولي جاهزًا، يمكنك نشره ومشاركته عبر رابط مع أي شخص، سواء كان من أصحاب المصلحة، أو المستثمرين، أو العملاء، أو المستخدمين التجريبيين. ويمكنهم التفاعل معه مباشرة، بينما يمكنك مواصلة تحسينه استنادًا إلى ملاحظاتهم بمجرد الدردشة مع Horizons.
هل يمكنني تحويل النموذج الأولي إلى منتج حقيقي؟
نعم، وهنا يتميز Horizons عن أدوات إنشاء النماذج الأولية التقليدية. فعندما تصبح جاهزًا للانتقال إلى ما بعد النموذج الأولي، يمكنك ببساطة نشر مشروعك كموقع إلكتروني أو تطبيق مباشر بالكامل بنقرة واحدة. وتشمل خطتك الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني للأعمال.
وبما أن Horizons يأتي مع باك إند مدمج، فإن النموذج الأولي لديك يكون مجهزًا بالفعل بقواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، وتخزين الملفات، لذلك عندما تصبح جاهزًا للتوسّع، سيكون كل ما تحتاج إليه موجودًا من البداية. لا حاجة إلى إعادة البناء من الصفر، ولا إلى أدوات خارجية.
كم تبلغ تكلفة بناء نموذج أولي باستخدام أداة بناء النماذج الأولية AI Builder؟
يمكنك البدء مجانًا، من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف النموذج الأولي الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء. وعندما تصبح جاهزًا للنشر، ما عليك سوى الانتقال إلى إحدى خططنا المدفوعة. فالاستضافة والدومين مشمولان بالفعل، فقط انقر على نشر وسيصبح النموذج الأولي الخاص بك متاحًا للجميع.