انتقل من الفكرة إلى نموذج أولي عملي بالـ AI خلال دقائق

غالبًا ما يتم الخلط بين النموذج الأولي (prototype) والحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، ولكنهما يخدمان أغراضًا مختلفة.



النموذج الأولي يدور حول التصور والتحقق – إنه معاينة تفاعلية لفكرتك تشاركها مع أصحاب المصلحة أو المستثمرين أو المستخدمين لجمع الملاحظات قبل الالتزام بالتطوير الكامل. لا يحتاج إلى أن يكون فعالاً بالكامل أو جاهزًا للاستخدام العام.



الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) هو أول نسخة حقيقية وعملية من المنتج – مصمم بميزات كافية فقط للإطلاق، والحصول على مستخدمين مبكرين، وبدء التعلم من الاستخدام الفعلي.



باختصار: تقوم بإنشاء نموذج أولي للتحقق من فكرتك، وتبني MVP لاختبارها في العالم الحقيقي. مع Horizons، يمكنك القيام بالأمرين – ابدأ بنموذج أولي، واجمع الملاحظات، وقم بتطويره ليصبح منتجًا فعالاً بالكامل دون البدء من الصفر. تعرف على المزيد في دليلنا حول النموذج الأولي مقابل MVP.