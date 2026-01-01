انتقل من الفكرة إلى نموذج أولي عملي بالـ AI خلال دقائق

من أفكار أولية غير مكتملة إلى شيء يمكنك مشاركته واختباره وتحسينه، من دون أي مهارات تصميم أو برمجة. فقط صِف فكرتك، وسيتولى Horizons بناءها خلال دقائق.
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انتقل من الفكرة إلى نموذج أولي عملي بالـ AI خلال دقائق

إنشاء نماذج أولية بالـ AI يتجاوز النموذج الثابت

من أفكار بسيطة إلى تطبيقات عملية بالكامل، وكل ذلك يُبنى بمجرد وصف ما تحتاج إليه.
إنشاء نماذج أولية بالـ AI يتجاوز النموذج الثابت

فقط صِف ما تريده

ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه، وسيقوم برنامج AI Builder بتحويله إلى واقع ملموس - جاهز للاستخدام والمشاركة. لا حاجة لأدوات تصميم، ولا برمجة، ولا انتظار - يمكن لأي فرد في الفريق البناء والتطوير.
أزرار حقيقية، ونماذج حقيقية، ومسارات مستخدم حقيقية، يعمل النموذج الأولي لديك مثل المنتج الفعلي، بحيث يستطيع أصحاب المصلحة تجربته بدلًا من مجرد النظر إليه.
لا تنزيلات، ولا حسابات على أدوات التصميم، ولا عمليات تسليم معقدة، فقط أرسل رابطًا وسيتمكن أي شخص من التفاعل مع النموذج الأولي فورًا. شاركه مع المستخدمين، أو المستثمرين، أو العملاء، أو فريقك، واجمع ملاحظات حقيقية.
هل ترغب في تغيير تصميم، أو إضافة شاشة، أو تعديل مسار المستخدم؟ ما عليك سوى وصفه وسيقوم برنامج AI Builder بتحديثه في الوقت الفعلي - دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
ليس إطارًا شبكيًا، ولا رسمًا أوليًا تقريبيًا، بل معاينة متقنة واحترافية تمثل بدقة كيف سيبدو منتجك النهائي وكيف سيتصرف.
جاهز للتوسّع إلى منتج مباشر؟ حسابات المستخدمين، وقواعد البيانات، ومسارات الحجز، وتكاملات التجارة الإلكترونية، وغير ذلك، كلها مدمجة بالفعل، فقط واصل البناء على ما لديك. ثم انشر بنقرة واحدة مع استضافة ودومين مشمولين.

كيفية إنشاء نموذج أولي تفاعلي بالـ AI

01

صِف فكرتك

أخبر الـ AI بما تريد إنشاء نموذج أولي له، سواء كان موقعًا إلكترونيًا، أو تطبيق ويب، أو منتجًا، وشاهده ينبض بالحياة خلال دقائق.
02

حسّنه عبر الدردشة

حسّن النموذج الأولي من خلال الدردشة مع الـ AI، وعدّل التخطيطات، ومسارات الاستخدام، والمحتوى حتى يبدو تمامًا كما تريد.
03

شارك واجمع الملاحظات

شارك النموذج الأولي مع أصحاب المصلحة، أو المستثمرين، أو العملاء، واجمع ملاحظات حقيقية، ثم واصل تحسينه حتى يصبح جاهزًا للبناء أو الإطلاق.

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دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
فيديو
حسّن الأوصاف التي تكتبها

حسّن الأوصاف التي تكتبها

درس تعليمي
فيديو
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
فيديو

اطّلع على ما يمكن لـ Horizons إنشاؤه أيضًا لأعمالك

واتساب CRM

أدوات داخلية

واجهة تعريفية لنشاطك التجاري

تطبيقات ومتاجر التجارة الإلكترونية

صفحة وتطبيق حجز مُخصّصان

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت جاهز لتحويل فكرتك إلى نموذج أولي عملي؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان

الأسئلة الشائعة حول إنشاء النماذج الأولية بالـ AI

النمذجة الأولية باستخدام الذكاء الاصطناعي هي عملية تحويل فكرة إلى معاينة تفاعلية قابلة للتطبيق أو الموقع الإلكتروني، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي تصميمها وتخطيطها ووظائفها. فبدلاً من قضاء أسابيع في استخدام أدوات التصميم أو انتظار مطور، ما عليك سوى وصف ما تريده، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببنائه في دقائق. مع أداة AI Builder، لن يكون نموذجك الأولي مجرد تصميم مبدئي، بل سيكون معاينة عملية قابلة للمشاركة يمكنك اختبارها وتحسينها قبل البدء في التطوير الكامل.

هل ترغب في معرفة المزيد عن عملية النمذجة الأولية؟ اطلع على دليلنا حول النمذجة الأولية للبرمجيات لمزيد من التفاصيل.

أي شخص لديه فكرة ويرغب في تصورها أو اختبارها أو مشاركتها قبل الالتزام بتطويرها بالكامل. يشمل ذلك:

  • المؤسسون ورواد الأعمال - تحقق من صحة فكرتك مع المستثمرين أو المستخدمين الأوائل قبل إنفاق المال على التطوير.
  • مديرو المنتجات - حوّل المتطلبات إلى نماذج أولية تفاعلية لتوحيد جهود أصحاب المصلحة وتقليل جولات المراجعة.
  • المستقلون والوكالات - اعرض على العملاء الشكل والوظيفة الدقيقين لمشروعهم قبل بنائه.
  • المصممون - اجعلوا الأفكار تنبض بالحياة دون انتظار مطور.
  • أي شخص لديه فكرة - إذا استطعت وصفها، يمكن لـ AI Builder بناؤها.

لا حاجة لمهارات تصميم أو معرفة بالبرمجة أو خلفية تقنية.

المخطط الهيكلي هو مخطط مرئي أساسي - يُظهر بنية وتصميم الصفحة دون أي تنسيق أو تفاعلية. أما النموذج الأولي فهو أكثر من ذلك - إذ يبدو وكأنه المنتج الحقيقي، مع تفاعلات فعّالة ومحتوى حقيقي وتصميم عملي. مع أداة AI Builder، يمكنك تخطي مرحلة المخطط الهيكلي تمامًا والانتقال مباشرةً إلى نموذج أولي تفاعلي بالكامل، بمجرد وصف ما تحتاجه.

غالبًا ما يتم الخلط بين النموذج الأولي (prototype) والحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، ولكنهما يخدمان أغراضًا مختلفة.

النموذج الأولي يدور حول التصور والتحقق – إنه معاينة تفاعلية لفكرتك تشاركها مع أصحاب المصلحة أو المستثمرين أو المستخدمين لجمع الملاحظات قبل الالتزام بالتطوير الكامل. لا يحتاج إلى أن يكون فعالاً بالكامل أو جاهزًا للاستخدام العام.

الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) هو أول نسخة حقيقية وعملية من المنتج – مصمم بميزات كافية فقط للإطلاق، والحصول على مستخدمين مبكرين، وبدء التعلم من الاستخدام الفعلي.

باختصار: تقوم بإنشاء نموذج أولي للتحقق من فكرتك، وتبني MVP لاختبارها في العالم الحقيقي. مع Horizons، يمكنك القيام بالأمرين – ابدأ بنموذج أولي، واجمع الملاحظات، وقم بتطويره ليصبح منتجًا فعالاً بالكامل دون البدء من الصفر. تعرف على المزيد في دليلنا حول النموذج الأولي مقابل MVP.

لا شيء على الإطلاق. يستخدم Horizons نهجًا حواريًا في البناء، ويُعرف غالبًا باسم Vibe coding. فما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة، وسيتولى الـ AI بناءه لك في الوقت الفعلي. هل تريد تعديل التخطيط؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى تغيير مسار المستخدم؟ صِفه فقط. وإذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيرشدك دليل Vibe coding إلى كل ما تحتاج إلى معرفته.

بمجرّد أن يصبح النموذج الأولي جاهزًا، يمكنك نشره ومشاركته عبر رابط مع أي شخص، سواء كان من أصحاب المصلحة، أو المستثمرين، أو العملاء، أو المستخدمين التجريبيين. ويمكنهم التفاعل معه مباشرة، بينما يمكنك مواصلة تحسينه استنادًا إلى ملاحظاتهم بمجرد الدردشة مع Horizons.

نعم، وهنا يتميز Horizons عن أدوات إنشاء النماذج الأولية التقليدية. فعندما تصبح جاهزًا للانتقال إلى ما بعد النموذج الأولي، يمكنك ببساطة نشر مشروعك كموقع إلكتروني أو تطبيق مباشر بالكامل بنقرة واحدة. وتشمل خطتك الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني للأعمال.

وبما أن Horizons يأتي مع باك إند مدمج، فإن النموذج الأولي لديك يكون مجهزًا بالفعل بقواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، وتخزين الملفات، لذلك عندما تصبح جاهزًا للتوسّع، سيكون كل ما تحتاج إليه موجودًا من البداية. لا حاجة إلى إعادة البناء من الصفر، ولا إلى أدوات خارجية.

يمكنك البدء مجانًا، من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف النموذج الأولي الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء. وعندما تصبح جاهزًا للنشر، ما عليك سوى الانتقال إلى إحدى خططنا المدفوعة. فالاستضافة والدومين مشمولان بالفعل، فقط انقر على نشر وسيصبح النموذج الأولي الخاص بك متاحًا للجميع.

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