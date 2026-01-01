أنشئ مشروعك في دقائق، وابدأه بنقرة واحدة فقط
نشر فوري دون إعداد معقد
لا توجد عوائق في الإعداد. لا داعي للانتظار. ما عليك سوى الضغط على زر النشر لبدء التشغيل، سواءً كنت قد انتهيت من بناء موقعك أو ترغب في اختبار نسخة تجريبية. استخدم نطاقًا مؤقتًا أو عنوان ويب مخصصًا.مع أداة Hostinger AI Builder، كل ما تحتاجه مُدمج، لذا يمكنك إطلاق موقعك فورًا وتجنب المتاعب التقنية.
كل ما هو ضروري للنشر بنقرة واحدة
الاستضافة متضمنة
إعدادات الدومين في مكان واحد
أداء عالمي سريع
ضمان التشغيل
الأمن أولاً
مساحة للنموّ
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
يختصر Vibe coding وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تحول أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية تعمل خلال ساعات بدلًا من أسابيع. وأصبح حاجز الدخول إلى تطوير البرمجيات أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎
قد يكون Hostinger AI Builder أكثر أدوات Vibe coding كفاءة لإنشاء تطبيقات بقيمة ملايين الدولارات.
يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger AI Builder هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وهي تعمل ببساطة.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في Hostinger AI Builder. رائع فعلًا!
جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.