تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً
أنشئ مواقعك أسرع وأسهل باستخدام أداة إنشاء SaaS بدون أكواد من Horizons
شريك AI متكامل
كل ما تحتاج إليه للانطلاق
الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، وتحسين SEO، كلها مشمولة. لا حاجة إلى حسابات منفصلة أو إعداد معقد.
backend مُدمج
قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، وتخزين الملفات مدمجة، من دون الحاجة إلى أدوات خارجية، حتى يعمل SaaS الخاص بك كمنتج حقيقي منذ اللحظة الأولى.
حقق أرباحًا من اليوم الأول
شريك AI متكامل
كل ما تحتاج إليه للانطلاق
الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، وتحسين SEO، كلها مشمولة. لا حاجة إلى حسابات منفصلة أو إعداد معقد.
backend مُدمج
قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، وتخزين الملفات مدمجة، من دون الحاجة إلى أدوات خارجية، حتى يعمل SaaS الخاص بك كمنتج حقيقي منذ اللحظة الأولى.
حقق أرباحًا من اليوم الأول
حلول SaaS يمكنك إنشاؤها، من دون برمجة، فقط بإبداعك
Micro SaaS تعليمي
تطبيق ويب CRM
مولّد منشورات لوسائل التواصل الاجتماعي
تطبيق ويب لحجوزات المطاعم
Micro SaaS للياقة البدنية
تطبيق ويب للبودكاست
موقع عضوية
كيفية إنشاء تطبيق SaaS
صِف فكرتك
خصّص واختبر
انشر بنقرة واحدة
اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.
قوالب جاهزة
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
هل ترغب في التعمق أكثر؟
ما هو SaaS
كيفية بناء منتج SaaS
أفكار Micro SaaS
المزيد من الطرق لتحقيق الدخل مع Horizons
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.
الأسئلة الشائعة حول تطوير تطبيقات SaaS
ماهو تطوير تطبيقات SaaS؟
يتضمن تطوير تطبيقات SaaS (البرمجيات كخدمة) إنشاء أدوات أو خدمات سحابية يصل إليها المستخدمون عبر متصفح الويب، وغالبًا ما تكون باشتراك. وعلى عكس البرمجيات التقليدية، لا تتطلب تطبيقات SaaS أي تنزيل أو تثبيت، إذ يعمل كل شيء عبر الإنترنت.
هل تريد استكشاف فرص مناسبة للشركات الناشئة؟ اطّلع على قائمة أفكار SaaS للإلهام.
هل أحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة لإنشاء تطبيق SaaS؟
لا، ومع Horizons لا تحتاج إلى تعلم HTML أو CSS أو أي أطر عمل. يستخدم Horizons نهجًا حواريًا في البناء، ويُعرف غالبًا باسم Vibe coding. فما عليك سوى وصف ما تريد أن يفعله تطبيق SaaS الخاص بك بلغة بسيطة، وسيتولى الـ AI بناءه لك في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة ميزة جديدة؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى تغيير مسار مستخدم؟ صِفه فقط. وإذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيرشدك دليل Vibe coding إلى كل ما تحتاج إلى معرفته.
وللاستلهام، اطّلع على بعض أمثلة micro SaaS المفضلة لدينا.
كم تبلغ تكلفة إنشاء تطبيق SaaS؟
تختلف التكاليف بحسب النهج الذي تتبعه. فبرمجته بنفسك يكلف وقتًا أكثر لكنه أقل من حيث المال، أما توظيف المطورين فقد يكون مكلفًا. ويُعد استخدام مُنشئ SaaS من دون برمجة مثل Hostinger Horizons خيارًا مناسبًا من حيث التكلفة، مع خطط بأسعار ميسورة تبدأ من E£79/الشهر وتتيح لك إنشاء منتجات SaaS واختبارها وإطلاقها من دون استثمار أولي كبير.
يمكنك البدء مجانًا، من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف تطبيق SaaS الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء.
وعندما تصبح جاهزًا للنشر، ما عليك سوى الانتقال إلى إحدى خططنا المدفوعة. فالاستضافة، والدومين، وتحسين SEO كلها مشمولة، فقط انقر على نشر وسيصبح SaaS الخاص بك مباشرًا.
هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.
كيف يمكنني تحقيق دخل من تطبيق SaaS الخاص بي؟
يمكنك تحقيق الربح من تطبيقات SaaS من خلال الاشتراكات الشهرية، أو الخطط المميزة متعددة المستويات، أو عمليات الشراء داخل التطبيق، أو الإعلانات. يتكامل Hostinger AI Builder مع أنظمة الدفع مثل Stripe، مما يُسهّل إعداد الفواتير.
كيف يمكنني تسويق تطبيق SaaS الخاص بي؟
يشمل تسويق SaaS الفعّال SEO، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المدفوعة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والشراكات مع المؤثرين. ويُعد تحديد جمهورك المستهدف وتوضيح القيمة التي يقدمها تطبيقك أمرين أساسيين.
تعرّف على المزيد في دليل تسويق SaaS.
ما الفرق بين SaaS وmicro SaaS؟
تطبيق مايكرو SaaS هو تطبيق SaaS متخصص للغاية يخدم فئة ضيقة، غالبًا ما يتم إنشاؤه وتشغيله بواسطة فريق صغير أو حتى مؤسس منفرد. يمكن إطلاق هذه المشاريع بشكل أسرع وأسهل في الإدارة.
هل ترغب في معرفة المزيد؟ تحقق من دليل مايكرو SaaS الخاص بنا.
كيف أعمل على صيانة تطبيق SaaS؟
كيف أختبر تطبيق SaaS؟
يساعدك الاختبار على اكتشاف الأخطاء وضمان عمل تطبيق SaaS الخاص بك على جميع الأجهزة. يمكنك اختبار الميزات يدويًا أو استخدام أدوات الاختبار الآلية. يتيح لك Hostinger Horizons معاينة التطبيق واختباره في بيئة اختبار تجريبية قبل نشره.
كيف أؤمّن تطبيق SaaS؟
كيف أنشر وأستضيف تطبيق SaaS؟
تقليديًا، يتطلب النشر والاستضافة إعداد الخوادم، وتكوين البيئات، وإدارة النطاقات. مع Hostinger AI Builder، كل شيء متكامل - يمكنك البناء والإطلاق في مكان واحد، مع تضمين الاستضافة والنطاقات المخصصة وشهادة SSL.