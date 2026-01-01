تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً

حوّل فكرة تطبيق SaaS المصغر الخاص بك إلى منتج حي بسهولة باستخدام منصة Hostinger AI Builder التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية.
ابدأ مجانًا

الخطط المدفوعة تبدأ من E£⁦79⁩/الشهر فقط

تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً

أنشئ مواقعك أسرع وأسهل باستخدام أداة إنشاء SaaS بدون أكواد من Horizons

كل ما تحتاج إليه لبناء SaaS الخاص بك، وإطلاقه، وتنميته.

شريك AI متكامل

فقط صِف فكرة SaaS الخاصة بك، وسيتولى الـ AI بناءها، من منطق الباك إند إلى التصميم، منتج عملي بالكامل جاهز للإطلاق خلال دقائق. من دون برمجة، ولا فريق تقني، أو انتظار.
شريك AI متكامل

كل ما تحتاج إليه للانطلاق

الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، وتحسين SEO، كلها مشمولة. لا حاجة إلى حسابات منفصلة أو إعداد معقد.

كل ما تحتاج إليه للانطلاق

backend مُدمج

قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، وتخزين الملفات مدمجة، من دون الحاجة إلى أدوات خارجية، حتى يعمل SaaS الخاص بك كمنتج حقيقي منذ اللحظة الأولى.

backend مُدمج

حقق أرباحًا من اليوم الأول

قدّم مستويات اشتراك متعددة مع إمكانية الترقية أو التخفيض السلس للخطط. رسوم معاملات بنسبة 0% وتكامل أصلي مع Stripe يجعلان تحقيق الإيرادات المتكررة أمرًا سهلاً.
حقق أرباحًا من اليوم الأول

شريك AI متكامل

فقط صِف فكرة SaaS الخاصة بك، وسيتولى الـ AI بناءها، من منطق الباك إند إلى التصميم، منتج عملي بالكامل جاهز للإطلاق خلال دقائق. من دون برمجة، ولا فريق تقني، أو انتظار.
شريك AI متكامل

كل ما تحتاج إليه للانطلاق

الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، وتحسين SEO، كلها مشمولة. لا حاجة إلى حسابات منفصلة أو إعداد معقد.

كل ما تحتاج إليه للانطلاق

backend مُدمج

قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، وتخزين الملفات مدمجة، من دون الحاجة إلى أدوات خارجية، حتى يعمل SaaS الخاص بك كمنتج حقيقي منذ اللحظة الأولى.

backend مُدمج

حقق أرباحًا من اليوم الأول

قدّم مستويات اشتراك متعددة مع إمكانية الترقية أو التخفيض السلس للخطط. رسوم معاملات بنسبة 0% وتكامل أصلي مع Stripe يجعلان تحقيق الإيرادات المتكررة أمرًا سهلاً.
حقق أرباحًا من اليوم الأول

حلول SaaS يمكنك إنشاؤها، من دون برمجة، فقط بإبداعك

استكشف أمثلة حقيقية لمنتجات SaaS يمكنك إنشاؤها باستخدام Hostinger Horizons، وكلها تُبنى بمجرد وصف ما تحتاج إليه.
حلول SaaS يمكنك إنشاؤها، من دون برمجة، فقط بإبداعك

Micro SaaS تعليمي

أنشئ أدوات تعليمية، مثل الدورات المصغرة، وممارسة اللغات، والشهادات، لمساعدة المدرسين وفرق التدريب الصغيرة على تقديم دروس منظمة وتتبع التقدم من دون نظام LMS كامل.ابدأ الإنشاء
ساعد الشركات على إدارة العملاء المحتملين، وتتبع علاقات العملاء، وإغلاق المزيد من الصفقات، وأنشئ نظام CRM مخصصًا بالكامل وقدّمه باشتراك لفرق المبيعات والوكالات.ابدأ الإنشاء
ساعد المستخدمين على إنشاء captions، وأفكار منشورات، وhashtags، وhooks، ونصوص جاهزة للمنصات من أوصاف بسيطة.ابدأ الإنشاء
مكّن المطاعم من إدارة الحجوزات، وتتبع توفر الطاولات، وإرسال رسائل تأكيد عبر البريد الإلكتروني، وأنشئ أداة حجز متخصصة وقدّمها لقطاع الضيافة.ابدأ الإنشاء
أنشئ تطبيقات لتخطيط التمارين، وتتبع التقدم، وتخطيط الوجبات، والتحديات التي تحافظ على استمرارية المستخدمين، مع منح المدربين وصنّاع المحتوى وسيلة لتجميع البرامج وبيعها.ابدأ الإنشاء
أنشئ منصة بودكاست خاصة بك، وشارك الحلقات، ونمِّ جمهورك، وقدّم محتوى مدفوعًا أو حصريًا عبر الاشتراكات.ابدأ الإنشاء
أنشئ منصة مغلقة يدفع فيها الأعضاء مقابل الوصول إلى محتوى حصري، أو دورات تدريبية، أو مجتمع، وحدد أسعارك بنفسك، وأدِر الاشتراكات، ونمِّ إيراداتك المتكررة.ابدأ الإنشاء

كيفية إنشاء تطبيق SaaS

01

صِف فكرتك

أخبر الـ AI بما يحتاج تطبيق SaaS الخاص بك إلى القيام به، وشاهده ينبض بالحياة، أو اختر قالبًا للبدء بشكل أسرع.
02

خصّص واختبر

حسّنه من خلال الدردشة مع الـ AI، وعدّل الميزات، وأعِد المدفوعات وعمليات تسجيل الدخول، وعاينه مباشرة قبل الإطلاق.
03

انشر بنقرة واحدة

انقر على نشر وسيصبح منتج SaaS الخاص بك مباشرًا، فالاستضافة، والدومين، وتحسين SEO كلها مشمولة. ابدأ بضم أول مستخدمين لديك فورًا.

اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.

اختر قالبًا مُصممًا باحترافية، وخصّصه بالـ AI أو عبر التعديلات المرئية، ثم أطلق موقعك الإلكتروني بشكل أسرع.

قوالب جاهزة

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

هل ترغب في التعمق أكثر؟

استكشف دروسًا تعليمية شاملة، وأدلة إرشادية، وتعليمات خطوة بخطوة، تنقلك من مستوى المبتدئ إلى الاحتراف في AI خلال وقت قصير. احصل على كل ما تحتاج إليه لإنشاء مشروعك الأول باستخدام AI، وأكثر.
ما هو SaaS

ما هو SaaS

درس تعليمي
كيفية بناء منتج SaaS

كيفية بناء منتج SaaS

درس تعليمي
أفكار Micro SaaS

أفكار Micro SaaS

درس تعليمي
فيديو

المزيد من الطرق لتحقيق الدخل مع Horizons

بِع عبر الإنترنت

احصل على حجوزات

إنشاء أدوات AI مخصصة

أنشئ قالبًا واربح عمولة

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة إلى بطاقة ائتمان

الأسئلة الشائعة حول تطوير تطبيقات SaaS

يتضمن تطوير تطبيقات SaaS ‏(البرمجيات كخدمة) إنشاء أدوات أو خدمات سحابية يصل إليها المستخدمون عبر متصفح الويب، وغالبًا ما تكون باشتراك. وعلى عكس البرمجيات التقليدية، لا تتطلب تطبيقات SaaS أي تنزيل أو تثبيت، إذ يعمل كل شيء عبر الإنترنت.

هل تريد استكشاف فرص مناسبة للشركات الناشئة؟ اطّلع على قائمة أفكار SaaS للإلهام.

لا، ومع Horizons لا تحتاج إلى تعلم HTML أو CSS أو أي أطر عمل. يستخدم Horizons نهجًا حواريًا في البناء، ويُعرف غالبًا باسم Vibe coding. فما عليك سوى وصف ما تريد أن يفعله تطبيق SaaS الخاص بك بلغة بسيطة، وسيتولى الـ AI بناءه لك في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة ميزة جديدة؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى تغيير مسار مستخدم؟ صِفه فقط. وإذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيرشدك دليل Vibe coding إلى كل ما تحتاج إلى معرفته.

وللاستلهام، اطّلع على بعض أمثلة micro SaaS المفضلة لدينا.

تختلف التكاليف بحسب النهج الذي تتبعه. فبرمجته بنفسك يكلف وقتًا أكثر لكنه أقل من حيث المال، أما توظيف المطورين فقد يكون مكلفًا. ويُعد استخدام مُنشئ SaaS من دون برمجة مثل Hostinger Horizons خيارًا مناسبًا من حيث التكلفة، مع خطط بأسعار ميسورة تبدأ من E£⁦79⁩/الشهر وتتيح لك إنشاء منتجات SaaS واختبارها وإطلاقها من دون استثمار أولي كبير.

يمكنك البدء مجانًا، من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف تطبيق SaaS الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء.

وعندما تصبح جاهزًا للنشر، ما عليك سوى الانتقال إلى إحدى خططنا المدفوعة. فالاستضافة، والدومين، وتحسين SEO كلها مشمولة، فقط انقر على نشر وسيصبح SaaS الخاص بك مباشرًا.

هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.

يمكنك تحقيق الربح من تطبيقات SaaS من خلال الاشتراكات الشهرية، أو الخطط المميزة متعددة المستويات، أو عمليات الشراء داخل التطبيق، أو الإعلانات. يتكامل Hostinger AI Builder مع أنظمة الدفع مثل Stripe، مما يُسهّل إعداد الفواتير.

يشمل تسويق SaaS الفعّال SEO، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المدفوعة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والشراكات مع المؤثرين. ويُعد تحديد جمهورك المستهدف وتوضيح القيمة التي يقدمها تطبيقك أمرين أساسيين.

تعرّف على المزيد في دليل تسويق SaaS.

تطبيق مايكرو SaaS هو تطبيق SaaS متخصص للغاية يخدم فئة ضيقة، غالبًا ما يتم إنشاؤه وتشغيله بواسطة فريق صغير أو حتى مؤسس منفرد. يمكن إطلاق هذه المشاريع بشكل أسرع وأسهل في الإدارة.

هل ترغب في معرفة المزيد؟ تحقق من دليل مايكرو SaaS الخاص بنا.

تشمل الصيانة تحديث تطبيقك بانتظام، وإصلاح الأخطاء، وتحسين الأمان، وإضافة ميزات جديدة. يُبسّط Hostinger AI Builder هذه العملية من خلال دمج التحديثات والاستضافة والمراقبة في منصة واحدة متكاملة.

يساعدك الاختبار على اكتشاف الأخطاء وضمان عمل تطبيق SaaS الخاص بك على جميع الأجهزة. يمكنك اختبار الميزات يدويًا أو استخدام أدوات الاختبار الآلية. يتيح لك Hostinger Horizons معاينة التطبيق واختباره في بيئة اختبار تجريبية قبل نشره.

يتضمن أمان SaaS حماية بيانات المستخدم، وتطبيق مصادقة قوية، وتطبيق SSL، والمراقبة الدورية للثغرات الأمنية. يتولى Hostinger Horizons توفير ميزات الأمان الرئيسية فورًا، مما يساعدك على إطلاق موقعك بثقة.

تقليديًا، يتطلب النشر والاستضافة إعداد الخوادم، وتكوين البيئات، وإدارة النطاقات. مع Hostinger AI Builder، كل شيء متكامل - يمكنك البناء والإطلاق في مكان واحد، مع تضمين الاستضافة والنطاقات المخصصة وشهادة SSL.

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