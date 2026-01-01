يشمل تسويق SaaS الفعّال SEO، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المدفوعة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والشراكات مع المؤثرين. ويُعد تحديد جمهورك المستهدف وتوضيح القيمة التي يقدمها تطبيقك أمرين أساسيين.

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