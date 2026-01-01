بِع عبر الإنترنت من خلال متجر مبني بالطريقة التي تناسبك
كل ما تحتاج إليه للبيع والتوسع عبر الإنترنت
بِع المنتجات الرقمية
كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو
الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع، مثل SEO وStripe وPayPal وAdSense وغير ذلك.
0% رسوم على المعاملات
احتفظ بما تكسبه. اقبل أكثر من 100 وسيلة دفع من دون أي رسوم إضافية.
تسليم تلقائي عبر البريد الإلكتروني
بِع المنتجات الرقمية
كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو
الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع، مثل SEO وStripe وPayPal وAdSense وغير ذلك.
0% رسوم على المعاملات
احتفظ بما تكسبه. اقبل أكثر من 100 وسيلة دفع من دون أي رسوم إضافية.
تسليم تلقائي عبر البريد الإلكتروني
فكرة تجارتك الإلكترونية، جاهزة للبناء
متجر إلكتروني مُخصَّص
موقع عضوية
روبوت دردشة بالـ AI
أداة تتبّع المخزون
نظام تتبع الطلب
لوحة تحليلات المبيعات
كيف تبدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام AI
صِف فكرتك أو اختر قالبًا
خصّص واختبر
انشر بنقرة واحدة
اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
من الفكرة إلى إتمام الشراء خلال دقائق
اطّلع على ما يمكن لـ Horizons إنشاؤه أيضًا لأعمالك
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.
الأسئلة الشائعة حول متجر AI Builder الإلكتروني لرموز Vibe
ما هي التجارة الإلكترونية من Horizons؟
صُممت التجارة الإلكترونية في Horizons لجعل البيع عبر الإنترنت متاحًا للجميع. إذ يتولى Horizons AI إنشاء متجرك أو تطبيق التجارة الإلكترونية المخصص لك عبر واجهة دردشة بسيطة، بينما تتولى منصة التجارة الإلكترونية الأصلية من Hostinger إدارة المنتجات، والمدفوعات، والطلبات، والشحن، وكل ذلك يعمل معًا مباشرة من البداية.
لا برمجة، ولا إعداد تقني، ولا أدوات منفصلة تحتاج إلى إدارتها. كل ما تحتاج إليه للبيع عبر الإنترنت، جاهز متى ما كنت أنت جاهزًا.
ماذا يمكنني أن أبيع؟
يمكنك بيع المنتجات المادية والرقمية، وبطاقات الهدايا، ومنتجات الطباعة عند الطلب.
أما الاشتراكات والمواعيد فليست مدعومة بعد، لكن لا يزال بإمكانك تقديمها باستخدام أدوات خارجية:
- للبدء في بيع الاشتراكات، نوصي باستخدام Stripe. فقط اطلب من Horizons مساعدتك في ربطه بمشروعك.
- أما بالنسبة إلى المواعيد، فتعمل أدوات مثل Calendly بشكل ممتاز. ويمكنك أيضًا أن تطلب من Horizons أن يوضح لك كيفية إضافتها إلى موقعك.
ما هي وسائل الدفع المدعومة؟
اختر من بين أكثر من 100 وسيلة دفع، مثل البطاقات، وPayPal، وGoogle Pay، وApple Pay، وغيرها. وتعتمد وسائل الدفع المتاحة لمتجرك على مكان البيع، وموقعك، والعملة، والفئة التي تبيع لها.
ما هي طرق الشحن المدعومة؟
بمجرد ربط متجر إلكتروني، يمكنك تحديد مناطق الشحن الخاصة بك مع ما يصل إلى 25 خيار توصيل، وتعيين قواعد شحن مخصصة بناءً على قيمة الطلب أو وزن المنتج.
كيف أربط متجرًا إلكترونيًا بمشروعي؟
لا يتطلب الأمر سوى خطوتين لتشغيل متجرك:
- انقر على "Integrations" في أعلى يمين مشروع Horizons، ثم اختر المتجر الإلكتروني وقم بربطه. وسيتولى Horizons إعداده خلال لحظات.
- بعد الربط، انتقل إلى "Integrations" ← "Online store" للوصول إلى جميع إعدادات متجرك.
اطّلع على الدليل خطوة بخطوة لمزيد من التعليمات.
كيف أعدّل متجري الإلكتروني؟
يمكنك إدارة متجرك في أي وقت بالنقر فوق 'تكاملات' ← 'المتجر الإلكتروني'.
وبمجرد ربطه، سترى روابط تعيد توجيهك إلى مدير المتجر المدمج. ومن هناك، يمكنك إدارة المنتجات، والمدفوعات، وغير ذلك، من دون الحاجة إلى أي تعليمات.
أما إذا أردت تعديل طريقة ظهور متجرك الإلكتروني، مثل تخطيط قائمة المنتجات، فما عليك سوى أن تطلب من الـ AI في الدردشة إجراء التعديلات.
هل يمكنني إنشاء أكثر من مجرد متجر إلكتروني باستخدام Horizons؟
نعم، وهنا يتميز Horizons فعلًا. فمن متجر إلكتروني بسيط إلى تطبيق تجارة إلكترونية مخصص بالكامل، يتيح لك Horizons إنشاء أي تجربة تجارة إلكترونية يمكنك تخيلها، بما في ذلك الأدوات المخصصة التي تناسب احتياجات نشاطك التجاري بدقة. أدوات تتبع المخزون، وأنظمة إدارة الطلبات، ولوحات تحكم المبيعات، فقط صِف ما تحتاج إليه وسيتولى Horizons بناؤه لك.
هل أحتاج إلى خبرة برمجية لإنشاء تطبيق أو متجر تجارة إلكترونية؟
لا شيء على الإطلاق. تم تصميم AI Builder باستخدام vibe coding - ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه، وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي. سواء كنت تُطلق متجرًا إلكترونيًا أو تُنشئ أداة تجارة إلكترونية مُخصصة، كل ما يتطلبه الأمر هو إدخال سطر واحد.
إذا كان هدفك هو إطلاق متجر إلكتروني، فيمكنك إنشاء موقع ويب أولي من خلال إدخال سطر واحد، ثم ربط تكامل المتجر الإلكتروني المُدمج وإضافة منتجاتك - كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
هل Vibe Coding مناسب لي؟
إذا راودتك فكرة لإنشاء متجر إلكتروني أو أداة تجارة إلكترونية مخصصة ولكنك لم تعرف من أين تبدأ، فإن البرمجة بالوصف (vibe coding) هي الحل الأمثل لك. فبدلاً من كتابة الأكواد، ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويله إلى واقع، خطوة بخطوة.
أفضل طريقة لاكتشاف ذلك هي تجربته بنفسك. يأتي Horizons مع نسخة تجريبية مجانية تتضمن 5 أوامر – وهو ما يكفي لبرمجة متجر إلكتروني مبدئي أو تطبيق تجارة إلكترونية مخصص بالوصف (vibe code)، ورؤية ما يمكنه فعله بالضبط قبل الالتزام بأي شيء. لا تتطلب بطاقة ائتمان.
ما الفرق بين Horizons ومُنشئ المواقع من Hostinger للتجارة الإلكترونية؟
تقدم هوستينجر طريقتين لإنشاء موقع تجارة إلكترونية - باستخدام منصة برمجة AI Builder وأداة إنشاء المواقع الإلكترونية بالسحب والإفلات من هوستينجر - والفرق واضح من الاسم.
تتيح لك أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من هوستينجر البدء بقالب جاهز أو إنشاء موقع تجارة إلكترونية من وصف، ثم تخصيصه عن طريق سحب وإفلات العناصر الجاهزة. إنها خيار مثالي لكل من يحتاج إلى متجر إلكتروني بسيط وسهل الاستخدام وسريع التشغيل.
تعتمد هوريزونز على أسلوب تفاعلي - حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويقوم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر في التخصيص. كما تتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدماً، مثل الأسواق الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية الأكثر تعقيداً مع تسجيلات دخول المستخدمين، وذلك بفضل نظامها الخلفي المتكامل.
ولمن يرغب بذلك، يتوفر الوصول الكامل إلى الكود أيضًا.
تعتمد كلتا الأداتين على حل التجارة الإلكترونية الأصلي من هوستينجر، وهما مصممتان للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية - ويكمن الاختلاف في طريقة البناء التي تفضلها ومقدار المرونة التي تحتاجها.