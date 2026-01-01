بِع عبر الإنترنت من خلال متجر مبني بالطريقة التي تناسبك

أنشئ متجرك أو تطبيق تجارة إلكترونية مخصصًا بالكامل بمجرد الدردشة مع الـ AI. أدِر المنتجات، والطلبات، والمدفوعات، وغير ذلك، وكل ذلك من مكان واحد.
ابدأ مجانًا

الخطط المدفوعة تبدأ من E£⁦79⁩/الشهر فقط

بِع عبر الإنترنت من خلال متجر مبني بالطريقة التي تناسبك

كل ما تحتاج إليه للبيع والتوسع عبر الإنترنت

احصل على كل ما تحتاج إليه لبيع المنتجات المادية والرقمية، وبطاقات الهدايا، أو لإدارة أعمال الطباعة عند الطلب.
بِع المنتجات الرقمية

بِع المنتجات الرقمية

أنشئ متجرك الإلكتروني وصفحات منتجاتك ببساطة من خلال الدردشة مع الـ AI أو باستخدام القوالب الجاهزة.
بِع المنتجات الرقمية

كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو

الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع، مثل SEO وStripe وPayPal وAdSense وغير ذلك.

كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو

0% رسوم على المعاملات

احتفظ بما تكسبه. اقبل أكثر من 100 وسيلة دفع من دون أي رسوم إضافية.

0% رسوم على المعاملات

تسليم تلقائي عبر البريد الإلكتروني

تُسلَّم منتجاتك الرقمية، مثل الكتب الإلكترونية والموسيقى والأعمال الفنية، إلى العملاء فورًا من دون أي تدخل منك.
تسليم تلقائي عبر البريد الإلكتروني

بِع المنتجات الرقمية

أنشئ متجرك الإلكتروني وصفحات منتجاتك ببساطة من خلال الدردشة مع الـ AI أو باستخدام القوالب الجاهزة.
بِع المنتجات الرقمية

كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو

الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع، مثل SEO وStripe وPayPal وAdSense وغير ذلك.

كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو

0% رسوم على المعاملات

احتفظ بما تكسبه. اقبل أكثر من 100 وسيلة دفع من دون أي رسوم إضافية.

0% رسوم على المعاملات

تسليم تلقائي عبر البريد الإلكتروني

تُسلَّم منتجاتك الرقمية، مثل الكتب الإلكترونية والموسيقى والأعمال الفنية، إلى العملاء فورًا من دون أي تدخل منك.
تسليم تلقائي عبر البريد الإلكتروني

فكرة تجارتك الإلكترونية، جاهزة للبناء

من المتاجر الإلكترونية إلى لوحات تحكم المبيعات وأكثر، استكشف بعض الأمثلة الشائعة لاستلهام الأفكار، أو انتقل مباشرة إلى وصف جاهز وابدأ البناء خلال ثوانٍ.
متجر إلكتروني مُخصَّص

متجر إلكتروني مُخصَّص

أطلق متجرًا يبدو ويعمل تمامًا بالطريقة التي تريدها، واعرض منتجاتك، وأدِر الطلبات، وابدأ البيع عبر الإنترنت من دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.ابدأ البناء
أنشئ منصة مغلقة يدفع فيها الأعضاء مقابل الوصول إلى محتوى حصري، أو دورات تدريبية، أو مجتمع، وحدد أسعارك بنفسك، وأدِر الاشتراكات، ونمِّ إيراداتك المتكررة.ابدأ البناء
أنشئ روبوت دردشة ذكيًا يجيب عن أسئلة المتسوقين على مدار 24/7، ويرشد العملاء، أو يؤتمت المهام الشائعة.ابدأ البناء
يتيح للمستخدمين بمراقبة مستويات المخزون بسهولة، وتتبع المستلزمات، وتجنب النقص، وكل ذلك من خلال لوحة تحكم بسيطة وسهلة الاستخدام.ابدأ البناء
أبقِ عملاءك على اطلاع دائم من خلال تجربة مخصصة لتتبع الطلبات تحمل هويتك التجارية وتبني الثقة من الشراء حتى التسليم.ابدأ البناء
حوّل بيانات مبيعاتك إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ حتى تعرف دائمًا ما الذي ينجح وأين يمكنك النمو.ابدأ البناء

كيف تبدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام AI

01

صِف فكرتك أو اختر قالبًا

صِف المتجر الإلكتروني أو تطبيق التجارة الإلكترونية الذي تتخيله، وشاهده ينبض بالحياة، أو اختر قالبًا للبدء بشكل أسرع.
02

خصّص واختبر

حسّن تصميمك، وأنشئ صفحات المنتجات من صورة واحدة، واربط المدفوعات والشحن، وكل ذلك من لوحة تحكم واحدة. وعاينه مباشرة قبل النشر.
03

انشر بنقرة واحدة

بنقرة واحدة يصبح متجرك مباشرًا وجاهزًا لاستقبال الطلبات، من دون إعداد تقني، ومن دون أدوات خارجية، ومن دون انتظار.

اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.

اختر قالبًا مُصممًا باحترافية، وخصّصه بالـ AI أو عبر التعديلات المرئية، ثم أطلق موقعك الإلكتروني بشكل أسرع.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

من الفكرة إلى إتمام الشراء خلال دقائق

شاهد كيف تنشئ متجرك، وتخصّصه، وتطلقه خلال دقائق، من منتجات أُنشئت بالـ AI إلى إعداد المدفوعات.

اطّلع على ما يمكن لـ Horizons إنشاؤه أيضًا لأعمالك

صفحات وتطبيقات الواجهة التعريفية للنشاط التجاري

مواقع وتطبيقات الحجوزات

CRMs مخصصة

أدوات الأعمال الداخلية

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت مستعد لإطلاق متجرك الإلكتروني أو تطبيق التجارة الإلكترونية؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان

الأسئلة الشائعة حول متجر AI Builder الإلكتروني لرموز Vibe

صُممت التجارة الإلكترونية في Horizons لجعل البيع عبر الإنترنت متاحًا للجميع. إذ يتولى Horizons AI إنشاء متجرك أو تطبيق التجارة الإلكترونية المخصص لك عبر واجهة دردشة بسيطة، بينما تتولى منصة التجارة الإلكترونية الأصلية من Hostinger إدارة المنتجات، والمدفوعات، والطلبات، والشحن، وكل ذلك يعمل معًا مباشرة من البداية.

لا برمجة، ولا إعداد تقني، ولا أدوات منفصلة تحتاج إلى إدارتها. كل ما تحتاج إليه للبيع عبر الإنترنت، جاهز متى ما كنت أنت جاهزًا.

يمكنك بيع المنتجات المادية والرقمية، وبطاقات الهدايا، ومنتجات الطباعة عند الطلب.

أما الاشتراكات والمواعيد فليست مدعومة بعد، لكن لا يزال بإمكانك تقديمها باستخدام أدوات خارجية:

  • للبدء في بيع الاشتراكات، نوصي باستخدام Stripe. فقط اطلب من Horizons مساعدتك في ربطه بمشروعك.
  • أما بالنسبة إلى المواعيد، فتعمل أدوات مثل Calendly بشكل ممتاز. ويمكنك أيضًا أن تطلب من Horizons أن يوضح لك كيفية إضافتها إلى موقعك.

اختر من بين أكثر من 100 وسيلة دفع، مثل البطاقات، وPayPal، وGoogle Pay، وApple Pay، وغيرها. وتعتمد وسائل الدفع المتاحة لمتجرك على مكان البيع، وموقعك، والعملة، والفئة التي تبيع لها.

بمجرد ربط متجر إلكتروني، يمكنك تحديد مناطق الشحن الخاصة بك مع ما يصل إلى 25 خيار توصيل، وتعيين قواعد شحن مخصصة بناءً على قيمة الطلب أو وزن المنتج.

لا يتطلب الأمر سوى خطوتين لتشغيل متجرك:

  1. انقر على "Integrations" في أعلى يمين مشروع Horizons، ثم اختر المتجر الإلكتروني وقم بربطه. وسيتولى Horizons إعداده خلال لحظات.
  2. بعد الربط، انتقل إلى "Integrations" ← "Online store" للوصول إلى جميع إعدادات متجرك.

اطّلع على الدليل خطوة بخطوة لمزيد من التعليمات.

يمكنك إدارة متجرك في أي وقت بالنقر فوق 'تكاملات' ← 'المتجر الإلكتروني'.

وبمجرد ربطه، سترى روابط تعيد توجيهك إلى مدير المتجر المدمج. ومن هناك، يمكنك إدارة المنتجات، والمدفوعات، وغير ذلك، من دون الحاجة إلى أي تعليمات.

أما إذا أردت تعديل طريقة ظهور متجرك الإلكتروني، مثل تخطيط قائمة المنتجات، فما عليك سوى أن تطلب من الـ AI في الدردشة إجراء التعديلات.

نعم، وهنا يتميز Horizons فعلًا. فمن متجر إلكتروني بسيط إلى تطبيق تجارة إلكترونية مخصص بالكامل، يتيح لك Horizons إنشاء أي تجربة تجارة إلكترونية يمكنك تخيلها، بما في ذلك الأدوات المخصصة التي تناسب احتياجات نشاطك التجاري بدقة. أدوات تتبع المخزون، وأنظمة إدارة الطلبات، ولوحات تحكم المبيعات، فقط صِف ما تحتاج إليه وسيتولى Horizons بناؤه لك.

لا شيء على الإطلاق. تم تصميم AI Builder باستخدام vibe coding - ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه، وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي. سواء كنت تُطلق متجرًا إلكترونيًا أو تُنشئ أداة تجارة إلكترونية مُخصصة، كل ما يتطلبه الأمر هو إدخال سطر واحد.

إذا كان هدفك هو إطلاق متجر إلكتروني، فيمكنك إنشاء موقع ويب أولي من خلال إدخال سطر واحد، ثم ربط تكامل المتجر الإلكتروني المُدمج وإضافة منتجاتك - كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

إذا راودتك فكرة لإنشاء متجر إلكتروني أو أداة تجارة إلكترونية مخصصة ولكنك لم تعرف من أين تبدأ، فإن البرمجة بالوصف (vibe coding) هي الحل الأمثل لك. فبدلاً من كتابة الأكواد، ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويله إلى واقع، خطوة بخطوة.

أفضل طريقة لاكتشاف ذلك هي تجربته بنفسك. يأتي Horizons مع نسخة تجريبية مجانية تتضمن 5 أوامر – وهو ما يكفي لبرمجة متجر إلكتروني مبدئي أو تطبيق تجارة إلكترونية مخصص بالوصف (vibe code)، ورؤية ما يمكنه فعله بالضبط قبل الالتزام بأي شيء. لا تتطلب بطاقة ائتمان.

تقدم هوستينجر طريقتين لإنشاء موقع تجارة إلكترونية - باستخدام منصة برمجة AI Builder وأداة إنشاء المواقع الإلكترونية بالسحب والإفلات من هوستينجر - والفرق واضح من الاسم.

تتيح لك أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من هوستينجر البدء بقالب جاهز أو إنشاء موقع تجارة إلكترونية من وصف، ثم تخصيصه عن طريق سحب وإفلات العناصر الجاهزة. إنها خيار مثالي لكل من يحتاج إلى متجر إلكتروني بسيط وسهل الاستخدام وسريع التشغيل.

تعتمد هوريزونز على أسلوب تفاعلي - حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويقوم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر في التخصيص. كما تتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدماً، مثل الأسواق الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية الأكثر تعقيداً مع تسجيلات دخول المستخدمين، وذلك بفضل نظامها الخلفي المتكامل.

ولمن يرغب بذلك، يتوفر الوصول الكامل إلى الكود أيضًا.

تعتمد كلتا الأداتين على حل التجارة الإلكترونية الأصلي من هوستينجر، وهما مصممتان للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية - ويكمن الاختلاف في طريقة البناء التي تفضلها ومقدار المرونة التي تحتاجها.

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