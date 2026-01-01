تقدم هوستينجر طريقتين لإنشاء موقع تجارة إلكترونية - باستخدام منصة برمجة AI Builder وأداة إنشاء المواقع الإلكترونية بالسحب والإفلات من هوستينجر - والفرق واضح من الاسم.

تتيح لك أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من هوستينجر البدء بقالب جاهز أو إنشاء موقع تجارة إلكترونية من وصف، ثم تخصيصه عن طريق سحب وإفلات العناصر الجاهزة. إنها خيار مثالي لكل من يحتاج إلى متجر إلكتروني بسيط وسهل الاستخدام وسريع التشغيل.

تعتمد هوريزونز على أسلوب تفاعلي - حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويقوم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر في التخصيص. كما تتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدماً، مثل الأسواق الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية الأكثر تعقيداً مع تسجيلات دخول المستخدمين، وذلك بفضل نظامها الخلفي المتكامل.

ولمن يرغب بذلك، يتوفر الوصول الكامل إلى الكود أيضًا.

تعتمد كلتا الأداتين على حل التجارة الإلكترونية الأصلي من هوستينجر، وهما مصممتان للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية - ويكمن الاختلاف في طريقة البناء التي تفضلها ومقدار المرونة التي تحتاجها.