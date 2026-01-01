اجعل تطبيقات الويب والمواقع الإلكترونية أكثر ذكاءً باستخدام AI المُدمج

أضف ميزات AI تفاعلية، مثل روبوتات الدردشة، ومنشئات الصور، والمساعدين الأذكياء، مباشرة إلى تطبيق الويب أو موقعك الإلكتروني. لا حاجة إلى حساب ChatGPT، ولا إلى فوترة إضافية، ولا إلى إعداد تقني. فقط صِف ما تريد، وسيصبح جاهزًا خلال دقائق.