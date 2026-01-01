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دعم 24/7 من الخبراء بأولوية أعلى
500 رصيدًا لوكلاء AI
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Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم 24/7 من الخبراء بأولوية أعلى
1000 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
خصم 75%
Premium
أطلق موقعك الإلكتروني الأول، بدءًا من معارض الأعمال والسير الذاتية ووصولًا إلى المدونات وصفحات رابطك التعريفي
319
79/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦3,792⁩ (السعر العادي E£⁦15,312⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦239⁩/الشهر.
أنشىء حتى 3 موقع إلكتروني
2 صندوق بريد لكل موقع ويب - مجانًا لمدة عام واحد
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
5 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
احصل على دعم روبوت الدردشة من كودي
عرض خاص • خصم 63%
غير محدود
للأنشطة التجارية النامية. مواقع إلكترونية غير محدودة، وأدوات AI، وتجارة إلكترونية، ومرونة كاملة
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم 24/7 من الخبراء بأولوية أعلى
500 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
ليه الخطة دي؟
حل متكامل للمشاريع طويلة الأمد. كل شيء متضمن.
خصم 65%
Cloud Startup
للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى أقصى أداء وقابلية للتوسع
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم 24/7 من الخبراء بأولوية أعلى
1000 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش

تخضع الميزات غير المحدودة لسياسة الاستخدام العادل.

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

الأسئلة الشائعة حول Hostinger Horizons

تختلف خطط Hostinger Horizons من حيث الميزات وأرصدة AI الشهرية. يحدد حد أرصدة AI عدد الرسائل التي يمكنك إرسالها إلى وكيل AI عبر الدردشة، بينما تتيح الخطط الأعلى مستوى ميزات أكثر تقدمًا ومرونة أكبر مع نمو احتياجاتك.

تُشغّل أرصدة الذكاء الاصطناعي أمرين: بناء مشروعك وتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي بداخله بمجرد أن يصبح متاحًا. عند البناء، تستخدم كل رسالة ترسلها إلى وكيل Horizons AI رصيدًا واحدًا. عندما يتضمن موقعك الإلكتروني أو تطبيقك المنشور وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُستخدم الأرصدة في كل مرة يتفاعل فيها المستخدمون معه – ولأننا نستخدم أرصدة جزئية لهذا الغرض، فإنه يتيح لك التجربة بشكل أكبر بجزء بسيط من التكلفة.

نعم. تُظهر لوحة معلومات استخدام رصيد الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تفصيلاً للأرصدة المستخدمة للبناء والتحرير، بالإضافة إلى الأرصدة التي تستهلكها ميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيقك – لذلك تعرف دائمًا بالضبط إلى أين تذهب أرصدتك.

بمجرد حصولك على خطة، يمكنك شراء رصيد AI إضافي دون الحاجة إلى الترقية إلى خطة أعلى.

يتطلب Hostinger Horizons استضافة للحفاظ على بقاء موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب متاحًا وقابلًا للوصول عبر الإنترنت.

إذا لم تكن لديك خطة استضافة نشطة بالفعل، فستكون الاستضافة مشمولة مع عملية شراء Hostinger Horizons دون أي تكلفة إضافية.

إذا كانت لديك خطة استضافة نشطة بالفعل، فلن تُضمَّن خطة استضافة إضافية مع عملية شراء Horizons، ويمكنك متابعة استخدام خطة الاستضافة الحالية.

يرجى ملاحظة أن الاستضافة وHostinger Horizons يتم تجديدهما بشكل منفصل، ويمكنك إدارة كل خدمة أو ترقيتها أو تجديدها بشكل مستقل.

يتيح لك Hostinger Horizons إنشاء مجموعة واسعة من تطبيقات الويب والمواقع الإلكترونية دون الحاجة إلى برمجة، حيث يكون خيالك هو الحد الوحيد. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تطبيقات توصيل الطعام و منتجات SaaS و أجهزة تتبع اللياقة البدنية، وبرامج للمنظمات غير الربحية، وغير ذلك الكثير.

سواء كنت ترغب في إنشاء حل مخصّص لعملائك أو تطبيق يناسب احتياجات عملك، فإن Hostinger Horizons هو مُنشئ AI المثالي لتحويل أفكارك إلى واقع.

يمكن لأداة Hostinger Horizons أن تُنشئ تطبيقات ويب ومواقع إلكترونية تعمل بسلاسة على الأجهزة المحمولة. لكنها لا تدعم حاليًا إنشاء تطبيقات جوال أصلية لمتاجر App Store و Google Play.

أنت تمتلك ملكية كاملة لشفرة موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب الخاص بك. مع أي خطة مدفوعة من Hostinger Horizons، يمكنك تنزيل الشفرة متى احتجت لذلك.

نعم، يمكنك دمج واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات الخارجية مع Hostinger Horizons. فهو يعمل بسلاسة مع أدوات مثل Stripe وSupabase، ويمكنك أيضًا توصيل APIs أخرى للمدفوعات ومعالجة البيانات والمزيد. إذا احتجت مساعدة في توصيل خدمات خارجية، فما عليك سوى طرح سؤال في الدردشة وسيرشدك Hostinger Horizons.

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