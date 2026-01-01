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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.
الأسئلة الشائعة حول Hostinger Horizons
ما هي أوجه الاختلاف بين خطط Hostinger Horizons؟
تختلف خطط Hostinger Horizons من حيث الميزات وأرصدة AI الشهرية. يحدد حد أرصدة AI عدد الرسائل التي يمكنك إرسالها إلى وكيل AI عبر الدردشة، بينما تتيح الخطط الأعلى مستوى ميزات أكثر تقدمًا ومرونة أكبر مع نمو احتياجاتك.
كيف تعمل أرصدة AI؟
تُشغّل أرصدة الذكاء الاصطناعي أمرين: بناء مشروعك وتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي بداخله بمجرد أن يصبح متاحًا. عند البناء، تستخدم كل رسالة ترسلها إلى وكيل Horizons AI رصيدًا واحدًا. عندما يتضمن موقعك الإلكتروني أو تطبيقك المنشور وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُستخدم الأرصدة في كل مرة يتفاعل فيها المستخدمون معه – ولأننا نستخدم أرصدة جزئية لهذا الغرض، فإنه يتيح لك التجربة بشكل أكبر بجزء بسيط من التكلفة.
هل يمكنني رؤية عدد أرصدة الذكاء الاصطناعي التي استخدمها تطبيقي؟
نعم. تُظهر لوحة معلومات استخدام رصيد الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تفصيلاً للأرصدة المستخدمة للبناء والتحرير، بالإضافة إلى الأرصدة التي تستهلكها ميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيقك – لذلك تعرف دائمًا بالضبط إلى أين تذهب أرصدتك.
هل يمكنني شراء رصيد AI إضافي دون الترقية إلى خطة أعلى؟
بمجرد حصولك على خطة، يمكنك شراء رصيد AI إضافي دون الحاجة إلى الترقية إلى خطة أعلى.
هل يمكنني شراء Hostinger Horizons بدون استضافة؟
يتطلب Hostinger Horizons استضافة للحفاظ على بقاء موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب متاحًا وقابلًا للوصول عبر الإنترنت.
إذا لم تكن لديك خطة استضافة نشطة بالفعل، فستكون الاستضافة مشمولة مع عملية شراء Hostinger Horizons دون أي تكلفة إضافية.
إذا كانت لديك خطة استضافة نشطة بالفعل، فلن تُضمَّن خطة استضافة إضافية مع عملية شراء Horizons، ويمكنك متابعة استخدام خطة الاستضافة الحالية.
يرجى ملاحظة أن الاستضافة وHostinger Horizons يتم تجديدهما بشكل منفصل، ويمكنك إدارة كل خدمة أو ترقيتها أو تجديدها بشكل مستقل.
ما هي أنواع المواقع التي يمكنني نشرها باستخدام Hostinger Horizons؟
يتيح لك Hostinger Horizons إنشاء مجموعة واسعة من تطبيقات الويب والمواقع الإلكترونية دون الحاجة إلى برمجة، حيث يكون خيالك هو الحد الوحيد. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تطبيقات توصيل الطعام و منتجات SaaS و أجهزة تتبع اللياقة البدنية، وبرامج للمنظمات غير الربحية، وغير ذلك الكثير.
سواء كنت ترغب في إنشاء حل مخصّص لعملائك أو تطبيق يناسب احتياجات عملك، فإن Hostinger Horizons هو مُنشئ AI المثالي لتحويل أفكارك إلى واقع.
هل يمكنني إنشاء تطبيق جوال مع Hostinger Horizons؟
يمكن لأداة Hostinger Horizons أن تُنشئ تطبيقات ويب ومواقع إلكترونية تعمل بسلاسة على الأجهزة المحمولة. لكنها لا تدعم حاليًا إنشاء تطبيقات جوال أصلية لمتاجر App Store و Google Play.
من يملك الكود الذي تم إنشاؤه باستخدام Hostinger Horizons؟
أنت تمتلك ملكية كاملة لشفرة موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب الخاص بك. مع أي خطة مدفوعة من Hostinger Horizons، يمكنك تنزيل الشفرة متى احتجت لذلك.
هل من الممكن دمج واجهات برمجة تطبيقات أو خدمات تابعة لجهات خارجية باستخدام Hostinger Horizons؟
نعم، يمكنك دمج واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات الخارجية مع Hostinger Horizons. فهو يعمل بسلاسة مع أدوات مثل Stripe وSupabase، ويمكنك أيضًا توصيل APIs أخرى للمدفوعات ومعالجة البيانات والمزيد. إذا احتجت مساعدة في توصيل خدمات خارجية، فما عليك سوى طرح سؤال في الدردشة وسيرشدك Hostinger Horizons.