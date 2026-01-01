جميع الميزات اللازمة لتحفيز فكرتك القادمة

اكتشف ما يقدمه Hostinger Horizons. ميزات قوية تساعدك على إنشاء المواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب وتشغيلها بشكل أسرع وأسهل ودون أكواد.
ابدأ البناء اليوم

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

تم تصميمه للقيام بالمزيد، منذ البداية

منصة دون كود
منصة دون كود

أطلق مشروعك دون كتابة أي سطر برمجي. ما عليك سوى شرح ما تريده، وسيتولى AI الباقي، من التصميم إلى الميزات.

التكاملات
التكاملات

اجعل مواقعك الإلكترونية أكثر فاعلية. يدعم Horizons Stripe وPayPal وGoogle AdSense وغير ذلك، مع دليل إعداد بسيط لكل منها حتى لا تتعطل.

إطلاق بنقرة واحدة
إطلاق بنقرة واحدة

انطلق فورًا. اختبر موقعك أو تطبيقك الإلكتروني، وعدّله، وانشره في دقائق.

AI مُدمج
AI مُدمج

مع أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي، يكون الذكاء الاصطناعي مدمجًا بالفعل في تطبيقك. أضف روبوتات الدردشة، ومولدات الصور، والمساعدين الأذكياء - بدون حسابات، بدون إعداد، وبدون فواتير مفاجئة.

أحدث النماذج اللغوية الكبيرة
أحدث النماذج اللغوية الكبيرة

مدعوم بأحدث النماذج اللغوية الكبيرة لضمان السرعة والإبداع.

واجهة خلفية متكاملة
واجهة خلفية متكاملة

أنشئ تطبيقات تتضمن تسجيلات دخول المستخدمين، وتخزين البيانات، ورسائل البريد الإلكتروني المؤتمتة، والمزيد — دون الحاجة إلى إعداد إضافي أو خدمات خارجية.

وضع تحرير النص
وضع تحرير النص

تخصيص مكونات النص بصريًا في الوقت الفعلي.

التصميم من صورة
التصميم من صورة

حمّل صورة، واحصل على تصميم. يمكنك تحويل المراجع البصرية إلى صفحات ويب كاملة.

تحسين SEO المدمج
تحسين SEO المدمج

مع كل مشروع تقوم بإنشائه، يضمن لك Hostinger AI Builder إمكانية اكتشافه. من بحث جوجل إلى ChatGPT، ستجد كل ما تحتاجه.

تحرير الكود
تحرير الكود

بفضل إمكانية الوصول الكامل إلى كود مشروعك، يمكنك إصلاحه وضبطه والبناء عليه وفقًا لشروطك.

برنامج استنساخ المواقع الإلكترونية
برنامج استنساخ المواقع الإلكترونية

قم بلصق أي عنوان URL وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة إنشاء الموقع كمشروع قابل للتعديل بالكامل - بداية جيدة لإعادة التصميم أو التحديث أو الترحيل في دقائق.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

ابدأ البناء اليوم

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

شريكك في مجال AI الذي يغطي كل شيء

يغطي Hostinger Horizons جميع جوانب مشروعك الإبداعي، من بناء مشروعك إلى إدارته ونشره وتوسيع نطاقه. استكشف جميع الميزات حسب الفئة.

النشر والتحديث

انشر مشروعك بنقرة واحدة. حدّث في أي وقت دون الحاجة للإعداد أو إعادة النشر.

إصلاح الأخطاء تلقائيًا

في حال حدوث عطل ما، يساعد برنامج AI Builder في اكتشاف المشكلات وإصلاحها تلقائيًا.

استعادة الإصدار

ارجع إلى أي إصدار سابق بنقرة واحدة. لا حاجة لأدوات التحكم في الإصدارات.

جاهز لتقنيات SEO

تساعد أفضل ممارسات SEO المضمنة على تصنيف مواقعك دون الحاجة إلى إضافات أو إعدادات إضافي.

دردشة AI

صف التغييرات أو اطلب ميزات جديدة بأسلوبك الخاص. سيعمل AI على تحديث مشروعك فورًا. ولن يتطلب الأمر أي جهد للتعلّم.

احصل على تجربة Hostinger Horizons الكاملة

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

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أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم 24/7 من الخبراء بأولوية أعلى
1000 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
خصم 75%
Premium
أطلق موقعك الإلكتروني الأول، بدءًا من معارض الأعمال والسير الذاتية ووصولًا إلى المدونات وصفحات رابطك التعريفي
319
79/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦3,792⁩ (السعر العادي E£⁦15,312⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦239⁩/الشهر.
أنشىء حتى 3 موقع إلكتروني
2 صندوق بريد لكل موقع ويب - مجانًا لمدة عام واحد
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
5 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
احصل على دعم روبوت الدردشة من كودي
عرض خاص • خصم 63%
غير محدود
للأنشطة التجارية النامية. مواقع إلكترونية غير محدودة، وأدوات AI، وتجارة إلكترونية، ومرونة كاملة
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15 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم 24/7 من الخبراء بأولوية أعلى
500 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
ليه الخطة دي؟
حل متكامل للمشاريع طويلة الأمد. كل شيء متضمن.
خصم 65%
Cloud Startup
للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى أقصى أداء وقابلية للتوسع
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم 24/7 من الخبراء بأولوية أعلى
1000 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش

تخضع الميزات غير المحدودة لسياسة الاستخدام العادل.

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

مصادر مفيدة لمساعدتك على البدء

دروس تعليمية

كيفية البناء خطوة بخطوة باستخدام Hostinger Horizons.

قاعدة المعرفة

إجابات على جميع أسئلتك التقنية والإبداعية.

مقاطع فيديو

الإرشادات البصرية والإلهام.

مجتمع

تواصل مع الآخرين، وشارك معهم أفكارك، وانم معهم.

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