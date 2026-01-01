جميع الميزات اللازمة لتحفيز فكرتك القادمة
تم تصميمه للقيام بالمزيد، منذ البداية
أطلق مشروعك دون كتابة أي سطر برمجي. ما عليك سوى شرح ما تريده، وسيتولى AI الباقي، من التصميم إلى الميزات.
اجعل مواقعك الإلكترونية أكثر فاعلية. يدعم Horizons Stripe وPayPal وGoogle AdSense وغير ذلك، مع دليل إعداد بسيط لكل منها حتى لا تتعطل.
انطلق فورًا. اختبر موقعك أو تطبيقك الإلكتروني، وعدّله، وانشره في دقائق.
مع أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي، يكون الذكاء الاصطناعي مدمجًا بالفعل في تطبيقك. أضف روبوتات الدردشة، ومولدات الصور، والمساعدين الأذكياء - بدون حسابات، بدون إعداد، وبدون فواتير مفاجئة.
مدعوم بأحدث النماذج اللغوية الكبيرة لضمان السرعة والإبداع.
أنشئ تطبيقات تتضمن تسجيلات دخول المستخدمين، وتخزين البيانات، ورسائل البريد الإلكتروني المؤتمتة، والمزيد — دون الحاجة إلى إعداد إضافي أو خدمات خارجية.
تخصيص مكونات النص بصريًا في الوقت الفعلي.
حمّل صورة، واحصل على تصميم. يمكنك تحويل المراجع البصرية إلى صفحات ويب كاملة.
مع كل مشروع تقوم بإنشائه، يضمن لك Hostinger AI Builder إمكانية اكتشافه. من بحث جوجل إلى ChatGPT، ستجد كل ما تحتاجه.
بفضل إمكانية الوصول الكامل إلى كود مشروعك، يمكنك إصلاحه وضبطه والبناء عليه وفقًا لشروطك.
قم بلصق أي عنوان URL وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة إنشاء الموقع كمشروع قابل للتعديل بالكامل - بداية جيدة لإعادة التصميم أو التحديث أو الترحيل في دقائق.
شريكك في مجال AI الذي يغطي كل شيء
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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.