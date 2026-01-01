اعرض أعمالك من خلال موقع أو تطبيق واجهة تعريفية
كل ما تحتاج إليه لترك انطباع أول رائع
اعرض أعمالك على الإنترنت بلمح البصر
كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو
اعثر عليك العملاء المناسبون
اجمع العملاء المحتملين واستفسارات العملاء
حضورك عبر الإنترنت، بالطريقة التي تريدها
موقع إلكتروني للأعمال
بوابة عملاء تفاعلية
معرض أعمال عبر الإنترنت
موقع علامة تجارية شخصية
كيفية إنشاء موقع أو تطبيق واجهة تعريفية بالـ AI
صِف فكرتك
خصّص واختبر
انشر بنقرة واحدة
اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.
قوالب جاهزة
Business consultant (playful)
Jane (marketing consultant)
Urban (photography portfolio)
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دليل البدء
حسّن الأوصاف التي تكتبها
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
اكتشف المزيد مما يمكن لـ Horizons أن تبنيه لعملك.
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.
الأسئلة الشائعة حول مواقع وتطبيقات الواجهة التعريفية للنشاط التجاري
ما هو موقع عرض الأعمال؟
من يستطيع إنشاء موقع ويب أو تطبيق مميز باستخدام أداة إنشاء المواقع بالذكاء الاصطناعي؟
أي شخص يريد أن يبدو احترافيًا عبر الإنترنت وأن يكسب المزيد من العملاء، مثل المستقلين، والفنانين، والاستشاريين، والمدربين، والوكالات، وأصحاب الأعمال الصغيرة، وغيرهم. إذا كان نشاطك التجاري يحتاج إلى حضور احترافي عبر الإنترنت، فبإمكان Horizons إنشاء واجهة تعريفية تناسب طريقة عملك.
كيف أنشئ موقع عرض أعمال بدون معرفة تقنية؟
يستخدم Horizons نهجًا حواريًا في البناء، ويُعرف غالبًا باسم Vibe coding. فما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة، وسيتولى الـ AI بناءه لك في الوقت الفعلي.
هل تريد إضافة معرض أعمال؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى نموذج تواصل؟ صِف ذلك. هل تريد تغيير التصميم ليتوافق مع ألوان علامتك التجارية؟ أخبر Horizons وسينجز ذلك خلال ثوانٍ.
وهو يعمل أيضًا بأكثر من 80 لغة، لذلك يمكنك البناء بكلماتك أنت، من دون الحاجة إلى أي مفردات تقنية. وإذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيرشدك دليل Vibe coding إلى كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء.
هل يمكنني إنشاء بوابة عملاء باستخدام برنامج AI Builder؟
نعم، وهذا هو ما يميز Horizons حقًا. فبفضل الباك إند المدمج، يمكنك إنشاء بوابة عملاء مخصصة بالكامل تتضمن تسجيل دخول للمستخدمين، ومشاركة الملفات، وتحديثات المشاريع، وغير ذلك، وكل ذلك تحت علامتك التجارية الخاصة. ويحصل عملاؤك على مساحة احترافية مخصصة تبقيهم على اطلاع، بينما تحصل أنت على تحكم كامل فيما يمكنهم رؤيته وما يمكنهم فعله.
هل سيظهر موقعي الإلكتروني التعريفي على جوجل؟
نعم، يأتي موقعك التعريفيمع تحسين محركات البحث (SEO ) مُدمج يُدار تلقائيًا منذ اليوم الأول. كما يتم إنشاء ملفات تقنية أساسية مثل sitemap.xml وrobots.txt وllms.txt تلقائيًا من أجلك، حتى تتمكن محركات البحث وأدوات الـ AI مثل ChatGPT وPerplexity من فهم محتواك، من دون أي إعداد تقني من جانبك.
ويمكنك أيضًا ربط تكاملات التسويق للترويج لواجهتك التعريفية والوصول إلى عملاء جدد عبر القنوات الأكثر أهمية بالنسبة لك.
ماذا لو احتجت إلى إجراء تغييرات عندما ينمو نشاطي التجاري؟
إن تحديث موقع أو تطبيق الواجهة التعريفية الخاص بك سهل تمامًا مثل إنشائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons، صِف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. هذا كله جزء من تجربة Vibe coding، من دون الحاجة إلى مطور.
وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت تريد التوسع أكثر لاحقًا، فإن Horizons يمنحك وصولًا كاملًا إلى الكود، حتى تتمكن من تطويره إلى الحد الذي تحتاج إليه.
كم تبلغ تكلفة إنشاء موقع أو تطبيق واجهة تعريفية باستخدام Horizons؟
يمكنك البدء مجانًا، من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف موقع الواجهة التعريفية أو التطبيق الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء.
ومن المهم أن تعرف أن أرصدة AI تُستخدم أيضًا لتشغيل أي ميزات AI داخل موقعك أو تطبيقك، مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي، ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعليًا.
وعندما تصبح جاهزًا للنشر، تبدأ الخطط المدفوعة من E£79/الشهر وتشمل الاستضافة والدومين، لذلك لا يوجد أي شيء إضافي لإعداده. فقط انقر على نشر وسيصبح موقعك التعريفي مباشرًا.
هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.
ما الفرق بين Horizons ومُنشئ المواقع من Hostinger لواجهة تعريفية لنشاط تجاري؟
توفّر Hostinger طريقتين لإنشاء موقع واجهة تعريفية لنشاط تجاري، باستخدام منصة Horizons للـ Vibe coding وباستخدام مُنشئ المواقع بالسحب والإفلات من Hostinger، والفرق بينهما واضح من الاسم نفسه.
يتيح لك مُنشئ المواقع من Hostinger البدء من قالب أو إنشاء موقع أعمال انطلاقًا من وصف، ثم تخصيصه من خلال سحب العناصر الجاهزة وإفلاتها. وهو خيار ممتاز لأي شخص يحتاج إلى موقع أعمال بسيط ونظيف وجاهز بسرعة.
أما Horizons، فيعتمد نهجًا حواريًا، إذ تتحدث مع الـ AI وهو يطبّق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر بكثير في التخصيص. كما يتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدمًا، مثل بوابات العملاء التي تتضمن تسجيل دخول للمستخدمين وميزات عضوية، بفضل الباك إند المدمج. ولمن يريد ذلك، يتوفر أيضًا وصول كامل إلى الكود.
وقد صُمم كل من الأداتين للأشخاص الذين لا يملكون معرفة تقنية، والفرق بينهما يعود إلى الطريقة التي تفضّل بها البناء ومستوى المرونة الذي تحتاج إليه.