اعرض أعمالك من خلال موقع أو تطبيق واجهة تعريفية

من مواقع معرض الأعمال إلى بوابات العملاء التفاعلية، أنشئ حضورًا احترافيًا عبر الإنترنت يترك انطباعًا أوليًا قويًا، ويعرض أعمالك، ويحوّل الزوار إلى عملاء.
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اعرض أعمالك من خلال موقع أو تطبيق واجهة تعريفية

كل ما تحتاج إليه لترك انطباع أول رائع

أنشئ حضورك عبر الإنترنت، وأطلقه، وطوّره، وكل ذلك من مكان واحد، من دون الحاجة إلى أي معرفة تقنية.

اعرض أعمالك على الإنترنت بلمح البصر

أنشئ موقعًا أو تطبيق ويب احترافي المظهر لواجهة تعريفية يبدو رائعًا على أي جهاز، فقط دردش مع الـ AI أو اختر قالبًا للبدء خلال دقائق.

كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو

الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع، مثل SEO وStripe وPayPal وAdSense وغير ذلك.

اعثر عليك العملاء المناسبون

استخدم تكاملات التسويق للوصول إلى عملاء جدد عبر القنوات الأكثر أهمية بالنسبة لك.

اجمع العملاء المحتملين واستفسارات العملاء

أضف نموذج تواصل مخصصًا إلى موقعك التعريفي، وحوّل الزوار إلى عملاء محتملين، إذ تصل كل استفساراتهم مباشرة إلى صندوق بريدك لتتابعها بسهولة.
كل ما تحتاج إليه لترك انطباع أول رائع

حضورك عبر الإنترنت، بالطريقة التي تريدها

استكشف بعض الأمثلة الشائعة لمواقع وتطبيقات الواجهة التعريفية لتستلهم الأفكار، أو انتقل مباشرة إلى وصف جاهز وابدأ البناء خلال ثوانٍ.
حضورك عبر الإنترنت، بالطريقة التي تريدها

موقع إلكتروني للأعمال

أنشئ حضورًا احترافيًا عبر الإنترنت يبرز خدماتك، ويروي قصتك، ويحوّل الزوار إلى عملاء.ابدأ البناء
امنح عملاءك مساحة تحمل هويتك التجارية للاطلاع على تحديثات المشاريع، ومشاركة الملفات، والبقاء على اطلاع، وكل ذلك من مكان واحد.ابدأ البناء
اعرض أعمالك بشكل جميل ودع مشاريعك تتحدث عن نفسها، من دون الحاجة إلى مصمم أو مطور.ابدأ البناء
أنشئ مساحة رقمية تعكس خبرتك، وشارك قصتك، واعرض أعمالك، ونمِّ جمهورك.ابدأ البناء

كيفية إنشاء موقع أو تطبيق واجهة تعريفية بالـ AI

01

صِف فكرتك

صِف موقع أو تطبيق الواجهة التعريفية الذي تتخيله، وشاهده ينبض بالحياة، أو اختر قالبًا للبدء بشكل أسرع.
02

خصّص واختبر

حسّن تصميمك من خلال الدردشة مع الـ AI، وأضف أعمالك، وعدّل كل تفصيل حتى يبدو تمامًا كما تريد، وعاينه مباشرة قبل النشر.
03

انشر بنقرة واحدة

بنقرة واحدة يصبح موقعك التعريفي مباشرًا، وجاهزًا لإبهار العملاء وكسب أعمال جديدة، من دون الحاجة إلى أي إعداد تقني.

اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.

اختر قالبًا مُصممًا باحترافية، وخصّصه بالـ AI أو عبر التعديلات المرئية، ثم أطلق موقعك الإلكتروني بشكل أسرع.

قوالب جاهزة

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

هل تحتاج إلى المزيد من التوجيهات؟

استكشف شروحات شاملة، وأدلة عملية، وتعليمات خطوة بخطوة تنقلك من مستوى المبتدئ إلى الاحتراف في الـ AI خلال وقت قصير. واحصل على كل ما تحتاج إليه لبناء أول مشروع AI لك، وأكثر.
دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
فيديو
حسّن الأوصاف التي تكتبها

حسّن الأوصاف التي تكتبها

درس تعليمي
فيديو
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
فيديو

اكتشف المزيد مما يمكن لـ Horizons أن تبنيه لعملك.

تطبيقات ومتاجر التجارة الإلكترونية

مواقع وتطبيقات الحجوزات

أدوات داخلية

CRM مُخصَّص

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت جاهز لعرض نشاطك التجاري عبر الإنترنت؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان

الأسئلة الشائعة حول مواقع وتطبيقات الواجهة التعريفية للنشاط التجاري

موقع عرض أعمالك هو بمثابة حضورك الاحترافي على الإنترنت، حيث يمكن للعملاء المحتملين التعرف عليك، واستكشاف أعمالك، واتخاذ قرار التواصل معك. يتضمن موقع العرض المميز عادةً معرضًا لأعمالك أو صفحات مشاريعك، وصفحات خدماتك، ودراسات حالة، وشهادات عملاء، وطريقة واضحة لحجز مكالمة أو التواصل معك - ويختلف المزيج الدقيق حسب نوع عملك. على عكس صفحة الويب العادية، صُمم هذا الموقع ليترك انطباعًا أوليًا قويًا ويحول الزوار إلى عملاء. مع أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء موقع يتضمن كل ما تحتاجه بالضبط - ما عليك سوى وصفه وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أي شخص يريد أن يبدو احترافيًا عبر الإنترنت وأن يكسب المزيد من العملاء، مثل المستقلين، والفنانين، والاستشاريين، والمدربين، والوكالات، وأصحاب الأعمال الصغيرة، وغيرهم. إذا كان نشاطك التجاري يحتاج إلى حضور احترافي عبر الإنترنت، فبإمكان Horizons إنشاء واجهة تعريفية تناسب طريقة عملك.

يستخدم Horizons نهجًا حواريًا في البناء، ويُعرف غالبًا باسم Vibe coding. فما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة، وسيتولى الـ AI بناءه لك في الوقت الفعلي.

هل تريد إضافة معرض أعمال؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى نموذج تواصل؟ صِف ذلك. هل تريد تغيير التصميم ليتوافق مع ألوان علامتك التجارية؟ أخبر Horizons وسينجز ذلك خلال ثوانٍ.

وهو يعمل أيضًا بأكثر من 80 لغة، لذلك يمكنك البناء بكلماتك أنت، من دون الحاجة إلى أي مفردات تقنية. وإذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيرشدك دليل Vibe coding إلى كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء.

نعم، وهذا هو ما يميز Horizons حقًا. فبفضل الباك إند المدمج، يمكنك إنشاء بوابة عملاء مخصصة بالكامل تتضمن تسجيل دخول للمستخدمين، ومشاركة الملفات، وتحديثات المشاريع، وغير ذلك، وكل ذلك تحت علامتك التجارية الخاصة. ويحصل عملاؤك على مساحة احترافية مخصصة تبقيهم على اطلاع، بينما تحصل أنت على تحكم كامل فيما يمكنهم رؤيته وما يمكنهم فعله.

نعم، يأتي موقعك التعريفيمع تحسين محركات البحث (SEO ) مُدمج يُدار تلقائيًا منذ اليوم الأول. كما يتم إنشاء ملفات تقنية أساسية مثل sitemap.xml وrobots.txt وllms.txt تلقائيًا من أجلك، حتى تتمكن محركات البحث وأدوات الـ AI مثل ChatGPT وPerplexity من فهم محتواك، من دون أي إعداد تقني من جانبك.

ويمكنك أيضًا ربط تكاملات التسويق للترويج لواجهتك التعريفية والوصول إلى عملاء جدد عبر القنوات الأكثر أهمية بالنسبة لك.

إن تحديث موقع أو تطبيق الواجهة التعريفية الخاص بك سهل تمامًا مثل إنشائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons، صِف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. هذا كله جزء من تجربة Vibe coding، من دون الحاجة إلى مطور.

وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت تريد التوسع أكثر لاحقًا، فإن Horizons يمنحك وصولًا كاملًا إلى الكود، حتى تتمكن من تطويره إلى الحد الذي تحتاج إليه.

يمكنك البدء مجانًا، من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف موقع الواجهة التعريفية أو التطبيق الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء.

ومن المهم أن تعرف أن أرصدة AI تُستخدم أيضًا لتشغيل أي ميزات AI داخل موقعك أو تطبيقك، مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي، ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعليًا.

وعندما تصبح جاهزًا للنشر، تبدأ الخطط المدفوعة من E£⁦79⁩/الشهر وتشمل الاستضافة والدومين، لذلك لا يوجد أي شيء إضافي لإعداده. فقط انقر على نشر وسيصبح موقعك التعريفي مباشرًا.

هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.

توفّر Hostinger طريقتين لإنشاء موقع واجهة تعريفية لنشاط تجاري، باستخدام منصة Horizons للـ Vibe coding وباستخدام مُنشئ المواقع بالسحب والإفلات من Hostinger، والفرق بينهما واضح من الاسم نفسه.

يتيح لك مُنشئ المواقع من Hostinger البدء من قالب أو إنشاء موقع أعمال انطلاقًا من وصف، ثم تخصيصه من خلال سحب العناصر الجاهزة وإفلاتها. وهو خيار ممتاز لأي شخص يحتاج إلى موقع أعمال بسيط ونظيف وجاهز بسرعة.

أما Horizons، فيعتمد نهجًا حواريًا، إذ تتحدث مع الـ AI وهو يطبّق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر بكثير في التخصيص. كما يتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدمًا، مثل بوابات العملاء التي تتضمن تسجيل دخول للمستخدمين وميزات عضوية، بفضل الباك إند المدمج. ولمن يريد ذلك، يتوفر أيضًا وصول كامل إلى الكود.

وقد صُمم كل من الأداتين للأشخاص الذين لا يملكون معرفة تقنية، والفرق بينهما يعود إلى الطريقة التي تفضّل بها البناء ومستوى المرونة الذي تحتاج إليه.

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