اعرض أعمالك من خلال موقع أو تطبيق واجهة تعريفية

توفّر Hostinger طريقتين لإنشاء موقع واجهة تعريفية لنشاط تجاري، باستخدام منصة Horizons للـ Vibe coding وباستخدام مُنشئ المواقع بالسحب والإفلات من Hostinger، والفرق بينهما واضح من الاسم نفسه.



يتيح لك مُنشئ المواقع من Hostinger البدء من قالب أو إنشاء موقع أعمال انطلاقًا من وصف، ثم تخصيصه من خلال سحب العناصر الجاهزة وإفلاتها. وهو خيار ممتاز لأي شخص يحتاج إلى موقع أعمال بسيط ونظيف وجاهز بسرعة.



أما Horizons، فيعتمد نهجًا حواريًا، إذ تتحدث مع الـ AI وهو يطبّق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر بكثير في التخصيص. كما يتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدمًا، مثل بوابات العملاء التي تتضمن تسجيل دخول للمستخدمين وميزات عضوية، بفضل الباك إند المدمج. ولمن يريد ذلك، يتوفر أيضًا وصول كامل إلى الكود.



وقد صُمم كل من الأداتين للأشخاص الذين لا يملكون معرفة تقنية، والفرق بينهما يعود إلى الطريقة التي تفضّل بها البناء ومستوى المرونة الذي تحتاج إليه.