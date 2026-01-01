أعمالك، ونظام الحجز المخصص لك، يُبنى خلال دقائق

من مواقع حجز الاستشارات إلى تطبيقات حجز المطاعم، صِف ما تحتاج إليه وسيتولى Horizons بناءه. احصل على الحجوزات، وأرسل التأكيدات، وأدِر المواعيد، وكل ذلك من مكان واحد.
ابدأ مجانًا

الخطط المدفوعة تبدأ من E£⁦79⁩/الشهر فقط

أعمالك، ونظام الحجز المخصص لك، يُبنى خلال دقائق

كل ما تحتاج إليه لبدء استقبال الحجوزات عبر الإنترنت

بدءًا من إنشاء صفحة الحجز الخاصة بك وحتى إرسال التأكيدات ومزامنة التقويم الخاص بك - يتولى برنامج AI Builder كل شيء.

أنشئ موقعًا أو تطبيقًا للحجوزات

أنشئ صفحات أو تطبيقات جاهزة للحجز خلال دقائق عبر الدردشة مع الـ AI أو باستخدام القوالب.
أنشئ موقعًا أو تطبيقًا للحجوزات

كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو

الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع، مثل SEO وStripe وPayPal وAdSense وغير ذلك.

كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو

إرسال التأكيدات تلقائيًا

يؤدي كل حجز إلى إرسال رسالة تأكيد فورية عبر البريد الإلكتروني، من دون متابعة يدوية، ومن دون مواعيد فائتة، ومن دون مطاردة العملاء.

إرسال التأكيدات تلقائيًا

تزامن مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل

اربط نظام الحجز الخاص بك مع Google Calendar أو Calendly أو غيرها من الأدوات التي تعتمد عليها، فقط أعطِ الوصف إلى Horizons وسيتولى إعداد كل شيء نيابةً عنك.
تزامن مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل

أنشئ موقعًا أو تطبيقًا للحجوزات

أنشئ صفحات أو تطبيقات جاهزة للحجز خلال دقائق عبر الدردشة مع الـ AI أو باستخدام القوالب.
أنشئ موقعًا أو تطبيقًا للحجوزات

كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو

الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع، مثل SEO وStripe وPayPal وAdSense وغير ذلك.

كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو

إرسال التأكيدات تلقائيًا

يؤدي كل حجز إلى إرسال رسالة تأكيد فورية عبر البريد الإلكتروني، من دون متابعة يدوية، ومن دون مواعيد فائتة، ومن دون مطاردة العملاء.

إرسال التأكيدات تلقائيًا

تزامن مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل

اربط نظام الحجز الخاص بك مع Google Calendar أو Calendly أو غيرها من الأدوات التي تعتمد عليها، فقط أعطِ الوصف إلى Horizons وسيتولى إعداد كل شيء نيابةً عنك.
تزامن مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل

الحجز عبر الإنترنت، بالطريقة التي تناسبك

اكتشف بعض أكثر مشاريع الحجز شيوعًا التي ينشئها المستخدمون باستخدام Horizons، وكلها تُبنى بمجرد وصف ما تحتاج إليه.
الحجز عبر الإنترنت، بالطريقة التي تناسبك

حجز الخدمات

أنشئ صفحة حجز لصالون التجميل الخاص بك، أو جلسات التدريب الشخصي، أو خدمات التنظيف أو الإصلاح، أو تمشية الكلاب، وغير ذلك. يحجز عملاؤك عبر الإنترنت، بينما تركز أنت على العمل.
من طاولات المطاعم وإيجارات العطلات إلى مساحات العمل المشتركة، اسمح للعملاء بحجز أماكنهم عبر الإنترنت في أي وقت.
سواء كنت طبيبًا، أو طبيب أسنان، أو معالجًا، أو مدرب حياة، أو استشاريًا، أو مدرسًا خصوصيًا، امنح عملاءك طريقة بسيطة واحترافية لحجز الوقت معك.
بِع التسجيلات لورش العمل، والدورات المتقدمة، والندوات عبر الإنترنت ذات المقاعد المحدودة، أو الدروس عبر الإنترنت مع قوائم انتظار، وكل ذلك يُدار من مكان واحد.

كيفية إنشاء صفحة أو تطبيق حجز مخصص بالـ AI

01

صِف فكرتك

صِف موقع أو تطبيق الحجز الذي يحتاج إليه نشاطك التجاري، وشاهده ينبض بالحياة، أو اختر قالبًا للبدء بشكل أسرع.
02

خصّص واختبر

حسّن صفحة الحجز من خلال الدردشة مع الـ AI، وأضف خدماتك، وأوقات التوفر، وأي تفاصيل يحتاج إليها عملاؤك. وعاينها مباشرة قبل النشر.
03

انشر بنقرة واحدة

انقر على نشر، واربط دومينك، وستصبح جاهزًا لاستقبال الأعمال، إذ يمكن لعملائك بدء الحجز فورًا.

اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.

اختر قالبًا مُصممًا باحترافية، وخصّصه بالـ AI أو عبر التعديلات المرئية، ثم أطلق موقعك الإلكتروني بشكل أسرع.

قوالب جاهزة

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

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دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
فيديو
حسّن الأوصاف التي تكتبها

حسّن الأوصاف التي تكتبها

درس تعليمي
فيديو
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
فيديو

اكتشف ما يمكن أن تبنيه Horizons لعملك أيضًا

تطبيقات ومتاجر التجارة الإلكترونية

عرض الأعمال

أدوات داخلية

CRM مُخصّص

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت مستعد لإطلاق مشروع حجزك المخصص؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان

الأسئلة الشائعة حول الصفحات والتطبيقات المُخصّصة للحجوزات

تتيح صفحة أو تطبيق الحجز المخصص لعملائك جدولة المواعيد، أو حجز طاولة، أو التسجيل في دورة، مباشرة عبر الإنترنت وفي أي وقت. وعلى عكس برامج الحجز الجاهزة التي تقفل الميزات المفيدة خلف خطط مرتفعة الثمن، أو تفرض عليك الدفع مقابل أشياء لن تستخدمها أبدًا، فإن الحل المخصص يُبنى وفقًا لاحتياجات نشاطك التجاري بالضبط. خدماتك، وعلامتك التجارية، وسير عملك، والميزات التي تهمك فعلًا فقط.

ومع Horizons، يمكنك إنشاء ما تحتاج إليه بالضبط، سواء كانت صفحة بسيطة لحجز المواعيد لصالونك، أو نظام حجز لمطعمك، أو موقعًا لحجز الحصص لاستوديو اللياقة لديك، أو صفحة تسجيل لورشة العمل القادمة. لا أكثر ولا أقل.

أي نشاط تجاري يعتمد على المواعيد أو الحجوزات - صالونات التجميل، المعالجون، المدربون، المستشارون، المطاعم، استوديوهات اللياقة البدنية، منظمو الفعاليات، وكلاء العقارات، وغير ذلك. إذا كان نشاطك التجاري يعتمد على الحجوزات، فإن AI Builder قادر على بناء حل مخصص يناسب طريقة عملك.

لا شيء على الإطلاق. يستخدم Horizons نهجًا حواريًا في البناء، ويُعرف غالبًا باسم Vibe coding. فما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة، وسيتولى الـ AI بناءه لك في الوقت الفعلي.

هل تريد إضافة رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى المزامنة مع Google Calendar؟ صِف ذلك. هل تريد تغيير لون نموذج الحجز؟ أخبر Horizons وسينجز ذلك خلال ثوانٍ.

وهو يعمل أيضًا بأكثر من 80 لغة، لذلك يمكنك البناء بكلماتك أنت، من دون الحاجة إلى أي مفردات تقنية. وإذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيرشدك دليل Vibe coding إلى كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء.

نعم، يمكن أن يؤدي كل حجز إلى إرسال رسالة تأكيد فورية إلى عميلك، لذلك لا حاجة إلى أي متابعة يدوية ولا يوجد خطر من تفويت المواعيد.

نعم. ما عليك سوى توجيه AI Builder لربط صفحة الحجز أو التطبيق الخاص بك بتقويم جوجل أو Calendly أو أي أداة أخرى تستخدمها بالفعل، ثم اتبع التعليمات التي يقدمها AI Builder للحصول على مفتاح API الخاص بك. بمجرد مشاركة التفاصيل المطلوبة، سيتولى AI Builder الباقي.

نعم، يأتي Horizons مع واجهة خلفية متكاملة تتيح لك إنشاء مواقع وتطبيقات حجز مع تضمين مصادقة المستخدم وإدارة الحسابات. هذا يعني أن العملاء يمكنهم تسجيل الدخول، وعرض الحجوزات القادمة، وإدارة مواعيدهم، دون الحاجة إلى أي أدوات خارجية أو إعداد تقني منك.

إن تحديث صفحة أو تطبيق الحجز الخاص بك سهل تمامًا مثل إنشائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons، صِف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. هذا كله جزء من تجربة Vibe coding، من دون الحاجة إلى مطور.

وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت تريد التوسع أكثر لاحقًا، فإن Horizons يمنحك وصولًا كاملًا إلى الكود، حتى تتمكن من تطويره إلى الحد الذي تحتاج إليه.

من هنا مباشرة، فقط انقر على "ابدأ مجانًا". لا حاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف صفحة أو تطبيق الحجز الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء.

ومن المهم أن تعرف أن أرصدة AI تُستخدم أيضًا لتشغيل أي ميزات AI داخل صفحتك أو تطبيقك، مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي، ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعليًا.

وعندما تصبح جاهزًا للنشر، ما عليك سوى الانتقال إلى إحدى خططنا المدفوعة. فالاستضافة والدومين مشمولان بالفعل، لذلك لا يوجد أي شيء إضافي لإعداده، فقط انقر على نشر وستصبح صفحة أو تطبيق الحجز الخاص بك مباشرًا.

هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.

تقدم هوستينجر طريقتين لإنشاء صفحة حجز - باستخدام منصة برمجة AI Builder وأداة إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات من هوستينجر - والفرق واضح من الاسم.

تتيح لك أداة إنشاء مواقع الويب من هوستينجر البدء من قالب جاهز أو إنشاء موقع حجز من وصف، ثم تخصيصه عن طريق سحب وإفلات العناصر الجاهزة. إنها خيار مثالي لكل من يحتاج إلى موقع حجز بسيط وسهل الاستخدام وسريع التشغيل.

تعتمد هوريزونز على أسلوب تفاعلي - حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويقوم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر في التخصيص. كما تتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدماً، مثل تطبيقات الحجز مع تسجيلات دخول المستخدمين ووظائف العضوية، وذلك بفضل نظامها الخلفي المتكامل. ولمن يرغب بذلك، يتوفر الوصول الكامل إلى الكود أيضًا.

كلا الأداتين مصممتان للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية - ويكمن الاختلاف في طريقة البناء التي تفضلها ومقدار المرونة التي تحتاجها.

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