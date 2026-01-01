أعمالك، ونظام الحجز المخصص لك، يُبنى خلال دقائق
كل ما تحتاج إليه لبدء استقبال الحجوزات عبر الإنترنت
أنشئ موقعًا أو تطبيقًا للحجوزات
كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو
الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع، مثل SEO وStripe وPayPal وAdSense وغير ذلك.
إرسال التأكيدات تلقائيًا
يؤدي كل حجز إلى إرسال رسالة تأكيد فورية عبر البريد الإلكتروني، من دون متابعة يدوية، ومن دون مواعيد فائتة، ومن دون مطاردة العملاء.
تزامن مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل
أنشئ موقعًا أو تطبيقًا للحجوزات
كل ما تحتاج إليه لتحقيق النمو
الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، كلها مشمولة. إعداد سهل لأدوات التسويق والدفع، مثل SEO وStripe وPayPal وAdSense وغير ذلك.
إرسال التأكيدات تلقائيًا
يؤدي كل حجز إلى إرسال رسالة تأكيد فورية عبر البريد الإلكتروني، من دون متابعة يدوية، ومن دون مواعيد فائتة، ومن دون مطاردة العملاء.
تزامن مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل
الحجز عبر الإنترنت، بالطريقة التي تناسبك
حجز الخدمات
نظام الحجز
حجز المواعيد
تذاكر الفعاليات
كيفية إنشاء صفحة أو تطبيق حجز مخصص بالـ AI
صِف فكرتك
خصّص واختبر
انشر بنقرة واحدة
اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.
قوالب جاهزة
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
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دليل البدء
حسّن الأوصاف التي تكتبها
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.
الأسئلة الشائعة حول الصفحات والتطبيقات المُخصّصة للحجوزات
ما هي صفحة أو تطبيق الحجز المُخصّص؟
تتيح صفحة أو تطبيق الحجز المخصص لعملائك جدولة المواعيد، أو حجز طاولة، أو التسجيل في دورة، مباشرة عبر الإنترنت وفي أي وقت. وعلى عكس برامج الحجز الجاهزة التي تقفل الميزات المفيدة خلف خطط مرتفعة الثمن، أو تفرض عليك الدفع مقابل أشياء لن تستخدمها أبدًا، فإن الحل المخصص يُبنى وفقًا لاحتياجات نشاطك التجاري بالضبط. خدماتك، وعلامتك التجارية، وسير عملك، والميزات التي تهمك فعلًا فقط.
ومع Horizons، يمكنك إنشاء ما تحتاج إليه بالضبط، سواء كانت صفحة بسيطة لحجز المواعيد لصالونك، أو نظام حجز لمطعمك، أو موقعًا لحجز الحصص لاستوديو اللياقة لديك، أو صفحة تسجيل لورشة العمل القادمة. لا أكثر ولا أقل.
ما هي أنواع الشركات التي يمكنها استخدام برنامج AI Builder لتلقي الحجوزات؟
هل أحتاج إلى أي معرفة برمجية أو تقنية لإنشاء صفحة أو تطبيق حجز عبر الإنترنت؟
لا شيء على الإطلاق. يستخدم Horizons نهجًا حواريًا في البناء، ويُعرف غالبًا باسم Vibe coding. فما عليك سوى وصف ما تريده بلغة بسيطة، وسيتولى الـ AI بناءه لك في الوقت الفعلي.
هل تريد إضافة رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى المزامنة مع Google Calendar؟ صِف ذلك. هل تريد تغيير لون نموذج الحجز؟ أخبر Horizons وسينجز ذلك خلال ثوانٍ.
وهو يعمل أيضًا بأكثر من 80 لغة، لذلك يمكنك البناء بكلماتك أنت، من دون الحاجة إلى أي مفردات تقنية. وإذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيرشدك دليل Vibe coding إلى كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء.
هل يمكنني إرسال تأكيدات حجز تلقائية؟
نعم، يمكن أن يؤدي كل حجز إلى إرسال رسالة تأكيد فورية إلى عميلك، لذلك لا حاجة إلى أي متابعة يدوية ولا يوجد خطر من تفويت المواعيد.
هل يمكنني مزامنة صفحة أو تطبيق الحجز الخاص بي مع Google Calendar أو Calendly؟
هل يمكن لعملائي إنشاء حسابات وإدارة حجوزاتهم بأنفسهم؟
نعم، يأتي Horizons مع واجهة خلفية متكاملة تتيح لك إنشاء مواقع وتطبيقات حجز مع تضمين مصادقة المستخدم وإدارة الحسابات. هذا يعني أن العملاء يمكنهم تسجيل الدخول، وعرض الحجوزات القادمة، وإدارة مواعيدهم، دون الحاجة إلى أي أدوات خارجية أو إعداد تقني منك.
ماذا لو احتجت إلى إجراء تغييرات عندما ينمو نشاطي التجاري؟
إن تحديث صفحة أو تطبيق الحجز الخاص بك سهل تمامًا مثل إنشائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons، صِف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. هذا كله جزء من تجربة Vibe coding، من دون الحاجة إلى مطور.
وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت تريد التوسع أكثر لاحقًا، فإن Horizons يمنحك وصولًا كاملًا إلى الكود، حتى تتمكن من تطويره إلى الحد الذي تحتاج إليه.
من أين أبدأ مع مُنشئ الصفحات والتطبيقات المخصصة للحجز من Horizons؟
من هنا مباشرة، فقط انقر على "ابدأ مجانًا". لا حاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف صفحة أو تطبيق الحجز الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء.
ومن المهم أن تعرف أن أرصدة AI تُستخدم أيضًا لتشغيل أي ميزات AI داخل صفحتك أو تطبيقك، مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي، ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعليًا.
وعندما تصبح جاهزًا للنشر، ما عليك سوى الانتقال إلى إحدى خططنا المدفوعة. فالاستضافة والدومين مشمولان بالفعل، لذلك لا يوجد أي شيء إضافي لإعداده، فقط انقر على نشر وستصبح صفحة أو تطبيق الحجز الخاص بك مباشرًا.
هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.
ما الفرق بين Horizons ومُنشئ المواقع من Hostinger لصفحات الحجز؟
تقدم هوستينجر طريقتين لإنشاء صفحة حجز - باستخدام منصة برمجة AI Builder وأداة إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات من هوستينجر - والفرق واضح من الاسم.
تتيح لك أداة إنشاء مواقع الويب من هوستينجر البدء من قالب جاهز أو إنشاء موقع حجز من وصف، ثم تخصيصه عن طريق سحب وإفلات العناصر الجاهزة. إنها خيار مثالي لكل من يحتاج إلى موقع حجز بسيط وسهل الاستخدام وسريع التشغيل.
تعتمد هوريزونز على أسلوب تفاعلي - حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويقوم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي، مما يمنحك حرية أكبر في التخصيص. كما تتيح لك إنشاء مشاريع أكثر تقدماً، مثل تطبيقات الحجز مع تسجيلات دخول المستخدمين ووظائف العضوية، وذلك بفضل نظامها الخلفي المتكامل. ولمن يرغب بذلك، يتوفر الوصول الكامل إلى الكود أيضًا.
كلا الأداتين مصممتان للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية - ويكمن الاختلاف في طريقة البناء التي تفضلها ومقدار المرونة التي تحتاجها.