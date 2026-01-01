من هنا مباشرة، فقط انقر على "ابدأ مجانًا". لا حاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف صفحة أو تطبيق الحجز الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء.



ومن المهم أن تعرف أن أرصدة AI تُستخدم أيضًا لتشغيل أي ميزات AI داخل صفحتك أو تطبيقك، مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي، ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعليًا.



وعندما تصبح جاهزًا للنشر، ما عليك سوى الانتقال إلى إحدى خططنا المدفوعة. فالاستضافة والدومين مشمولان بالفعل، لذلك لا يوجد أي شيء إضافي لإعداده، فقط انقر على نشر وستصبح صفحة أو تطبيق الحجز الخاص بك مباشرًا.



هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.