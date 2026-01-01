قد يكلف تطوير MVP التقليدي آلاف الدولارات ويتطلب أسابيع من العمل. أما مع Horizons، فيمكنك البدء مجانًا، من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا.

ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف MVP الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء. وعندما تصبح جاهزًا للنشر، ما عليك سوى الانتقال إلى إحدى خططنا المدفوعة. فالاستضافة، والدومين، وتحسين SEO كلها مشمولة، فقط انقر على نشر وسيصبح MVP مباشرًا.

هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.