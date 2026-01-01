تطوير MVP أصبح أسهل مع AI

حوّل فكرتك إلى منتج عملي وقابل للمشاركة خلال دقائق بمجرد الدردشة مع الـ AI. لا حاجة إلى برمجة أو مطورين.
ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان

تطوير MVP أصبح أسهل مع AI

أنشئ، واختبر، وتوسّع، من دون مخاطرة

كل ما تحتاج إليه للتحقق من فكرتك، والوصول إلى السوق بسرعة، والتوسّع بثقة.

من الفكرة إلى MVP عملي خلال دقائق

ليست كل فكرة رائعة قابلة لتحقيق الدخل، لكنك لن تعرف ذلك حتى تختبرها. حوّل فكرتك إلى MVP عملي خلال دقائق بمجرد الدردشة مع الـ AI، من دون الحاجة إلى برمجة أو مطورين.
من الفكرة إلى MVP عملي خلال دقائق

أطلق عملك بسرعة وتوسّع بسرعة أكبر

انطلق بنقرة واحدة، فالاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني للأعمال كلها مشمولة. لا أدوات من جهات خارجية، ودون تأخير على الإطلاق.

أطلق عملك بسرعة وتوسّع بسرعة أكبر

مُصمَّم لينمو معك

قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، وتخزين الملفات كلها مدمجة منذ اليوم الأول، لذلك عندما تصبح جاهزًا للتوسّع، سيكون كل ما تحتاج إليه موجودًا بالفعل.

مُصمَّم لينمو معك

بجزء بسيط من التكلفة

يكلف تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) بالطرق التقليدية آلاف الدولارات. مع AI Builder، يغطي اشتراك واحد بسيط كل شيء – لذا يمكنك اختبار فكرتك دون أي مخاطرة مالية.
بجزء بسيط من التكلفة

من الفكرة إلى MVP عملي خلال دقائق

ليست كل فكرة رائعة قابلة لتحقيق الدخل، لكنك لن تعرف ذلك حتى تختبرها. حوّل فكرتك إلى MVP عملي خلال دقائق بمجرد الدردشة مع الـ AI، من دون الحاجة إلى برمجة أو مطورين.
من الفكرة إلى MVP عملي خلال دقائق

أطلق عملك بسرعة وتوسّع بسرعة أكبر

انطلق بنقرة واحدة، فالاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني للأعمال كلها مشمولة. لا أدوات من جهات خارجية، ودون تأخير على الإطلاق.

أطلق عملك بسرعة وتوسّع بسرعة أكبر

مُصمَّم لينمو معك

قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، وتخزين الملفات كلها مدمجة منذ اليوم الأول، لذلك عندما تصبح جاهزًا للتوسّع، سيكون كل ما تحتاج إليه موجودًا بالفعل.

مُصمَّم لينمو معك

بجزء بسيط من التكلفة

يكلف تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) بالطرق التقليدية آلاف الدولارات. مع AI Builder، يغطي اشتراك واحد بسيط كل شيء – لذا يمكنك اختبار فكرتك دون أي مخاطرة مالية.
بجزء بسيط من التكلفة

فكرتك على بُعد وصف واحد

اكتشف بعض نماذج MVP التي يمكنك إنشاؤها باستخدام Hostinger Horizons، وتحقق من فكرتك مع مستخدمين حقيقيين قبل الالتزام بالتطوير الكامل.
أنشئ، واختبر، وتوسّع، من دون مخاطرة

MVP لمنتج SaaS

من مُنشئات الفواتير وأدوات تتبع المشاريع إلى منصات الحجز وأنظمة CRM المتخصصة، أنشئ نسخة عملية مع تسجيل دخول للمستخدمين ومدفوعات Stripe مدمجة بالفعل. أطلق خلال أيام، لا أشهر.
فكّر في Uber لفئة معينة، مثل تطبيق حجز لخدمات التنظيف، أو سوق للعمل الحر، أو منصة لتمشية الكلاب. أنشئ نسخة خفيفة مع مسارات حجز حقيقية واختبرها مع مستخدمين فعليين قبل التوسع.
مسارات للموافقات، ولوحات تقارير، وأدوات تتبع مخصصة، وغير ذلك. أنشئ نسخة خفيفة مع تسجيل دخول للمستخدمين وقاعدة بيانات مدمجة، ثم اختبرها مع فريقك قبل الاستثمار في التطوير الكامل.
علامة تجارية للمكملات الغذائية، أو متجر للتحميلات الرقمية، أو خط أزياء متخصص، أطلق واجهة متجر خفيفة باستخدام تكامل المتجر الإلكتروني واختبر ما إذا كان السوق سيشتري فعلًا قبل أن تستثمر في المخزون.

كيفية تطوير منتج بحد أدنى قابل للتطبيق

01

صِف فكرتك

أخبر الـ AI بما يحتاج إليه MVP الخاص بك، من المشكلة الأساسية التي يحلّها، إلى الميزات الرئيسية، ولمن صُمم. وشاهده ينبض بالحياة خلال دقائق.
02

أطلق بنقرة واحدة

اربط المدفوعات، وعمليات تسجيل الدخول، وغير ذلك، ثم انطلق بنقرة واحدة. الاستضافة، والدومين، وSEO، كلها مشمولة. لا إعداد تقني، ولا تأخير.
03

اختبر وطوّر

شارك MVP الخاص بك مع مستخدمين حقيقيين، واجمع الملاحظات، وحسّنه بناءً على ما تتعلمه. واصل التكرار إلى أن تتحقق من افتراضاتك الأساسية.

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دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
فيديو
حسّن الأوصاف التي تكتبها

حسّن الأوصاف التي تكتبها

درس تعليمي
فيديو
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
فيديو

اطّلع على ما يمكن لـ Horizons إنشاؤه أيضًا لأعمالك

النماذج الأولية

تطبيقات SaaS

أدوات الأعمال الداخلية

أدوات AI مُخصّصة

أنظمة CRM مُخصّصة

تطبيقات الحجوزات

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت جاهز لإطلاق MVP الخاص بك؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان

الأسئلة الشائعة حول مُنشئ MVP

تطوير MVP هو عملية إنشاء الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق، أي نسخة مبسطة من فكرتك تحتوي فقط على الميزات الكافية لاختبارها مع مستخدمين حقيقيين. وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة ما إذا كانت تحل مشكلات المستخدمين في العالم الحقيقي قبل استثمار الكثير من المال مقدمًا. تعرّف على المزيد في دليل MVP.

النموذج الأولي يتعلق بالتصوّر، فهو معاينة تفاعلية تشاركها مع أصحاب المصلحة لجمع الملاحظات قبل بناء أي شيء. أما MVP فهو أول نسخة حقيقية وعاملة من المنتج، تُبنى بحد أدنى من الميزات يكفي للإطلاق والاختبار مع مستخدمين حقيقيين. وباختصار، أنت تنشئ نموذجًا أوليًا للتحقق من فكرتك، وتبني MVP لاختبارها في العالم الحقيقي. تعرّف على المزيد في دليلنا حول النموذج الأولي مقابل MVP.

يستخدم Horizons نماذج AI متقدمة لإنشاء الشيفرة البرمجية والتصميم والمحتوى بناءً على طلباتك. يجمع كل ذلك في تطبيق ويب فعال، ما يتيح لك الانتقال من الفكرة إلى المنتج الأدنى قابلية للتطبيق في دقائق.

استخدم أداة بناء MVP بدون كتابة أكواد للتحقق من صحة فكرتك بسرعة وبتكلفة معقولة. بمجرد إثبات وجود طلب عليها وتبرير إمكانية تخصيصها بشكل متقدم على نطاق واسع، يصبح توظيف المطورين خيارًا متاحًا. باستخدام أداة AI Builder، يمكنك اختبار فكرتك وتطويرها بسرعة دون قيود مالية أو زمنية، وعندما تكون مستعدًا لتوظيف مطورين، يمكنك تصدير الكود الكامل وتسليمه مباشرةً. لا داعي للبدء من الصفر.

قد يكلف تطوير MVP التقليدي آلاف الدولارات ويتطلب أسابيع من العمل. أما مع Horizons، فيمكنك البدء مجانًا، من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا.

ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف MVP الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء. وعندما تصبح جاهزًا للنشر، ما عليك سوى الانتقال إلى إحدى خططنا المدفوعة. فالاستضافة، والدومين، وتحسين SEO كلها مشمولة، فقط انقر على نشر وسيصبح MVP مباشرًا.

هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.

لا شيء على الإطلاق. يستخدم AI Builder أسلوبًا حواريًا في البناء - يُطلق عليه غالبًا اسم "البرمجة التفاعلية". ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويله إلى واقع في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة ميزة؟ فقط اسأل. هل تحتاج إلى تغيير مسار المستخدم؟ صفه. إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيُرشدك دليل البرمجة التفاعلية الخاص بنا إلى كل ما تحتاج إلى معرفته.

يمكن أن يصبح MVP الأولي جاهزًا للعمل خلال دقائق، فقط صِف فكرتك وسيتولى Horizons بناءها فورًا. وبعد ذلك، يعتمد الأمر عليك وعلى مدى تعقيد فكرتك. فكلما زادت الميزات التي تريد إضافتها أو تحسينها، زاد عدد الأوصاف التي ستستخدمها، لكن كل تغيير لا يبعد عنك سوى محادثة واحدة. وعندما تصبح راضيًا عنه، يتم النشر بنقرة واحدة.

نعم. يمكنك دمج أدوات دفع مثل Stripe لبيع الاشتراكات، أو تحصيل رسوم مقابل الخدمات، أو تقديم مشتريات لمرة واحدة مباشرة داخل MVP الخاص بك.

تحديث MVP سهل تمامًا مثل بنائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons، صِف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. هذا كله جزء من تجربة Vibe coding، من دون الحاجة إلى مطور. وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت تريد التوسع أكثر، فإن Horizons يمنحك وصولًا كاملًا إلى الكود.

يمكنك معاينة منتجك القابل للتطبيق (MVP) الخاص بك ومشاركته مع المستخدمين قبل الإطلاق، وجمع الملاحظات، وتحسينه. ويساعدك الاختبار المبكر على تأكيد وجود الطلب وتحسين منتجك قبل التوسع.

يتضمن Horizons الاستضافة. وبمجرد أن يصبح MVP الخاص بك جاهزًا، يمكنك نشره بنقرة واحدة، مع منصة استضافة سريعة وآمنة واسم دومين مخصص.

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