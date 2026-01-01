تطوير MVP أصبح أسهل مع AI
أنشئ، واختبر، وتوسّع، من دون مخاطرة
من الفكرة إلى MVP عملي خلال دقائق
أطلق عملك بسرعة وتوسّع بسرعة أكبر
انطلق بنقرة واحدة، فالاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني للأعمال كلها مشمولة. لا أدوات من جهات خارجية، ودون تأخير على الإطلاق.
مُصمَّم لينمو معك
قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، وتخزين الملفات كلها مدمجة منذ اليوم الأول، لذلك عندما تصبح جاهزًا للتوسّع، سيكون كل ما تحتاج إليه موجودًا بالفعل.
بجزء بسيط من التكلفة
من الفكرة إلى MVP عملي خلال دقائق
أطلق عملك بسرعة وتوسّع بسرعة أكبر
انطلق بنقرة واحدة، فالاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني للأعمال كلها مشمولة. لا أدوات من جهات خارجية، ودون تأخير على الإطلاق.
مُصمَّم لينمو معك
قواعد البيانات، وحسابات المستخدمين، وتخزين الملفات كلها مدمجة منذ اليوم الأول، لذلك عندما تصبح جاهزًا للتوسّع، سيكون كل ما تحتاج إليه موجودًا بالفعل.
بجزء بسيط من التكلفة
فكرتك على بُعد وصف واحد
MVP لمنتج SaaS
MVP لخدمة حسب الطلب
MVP لأداة داخلية
MVP لمتجر إلكتروني متخصص
كيفية تطوير منتج بحد أدنى قابل للتطبيق
صِف فكرتك
أطلق بنقرة واحدة
اختبر وطوّر
هل تحتاج إلى المزيد من التوجيهات؟
دليل البدء
حسّن الأوصاف التي تكتبها
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
اطّلع على ما يمكن لـ Horizons إنشاؤه أيضًا لأعمالك
آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.
الأسئلة الشائعة حول مُنشئ MVP
ما معنى تطوير MVP؟
تطوير MVP هو عملية إنشاء الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق، أي نسخة مبسطة من فكرتك تحتوي فقط على الميزات الكافية لاختبارها مع مستخدمين حقيقيين. وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة ما إذا كانت تحل مشكلات المستخدمين في العالم الحقيقي قبل استثمار الكثير من المال مقدمًا. تعرّف على المزيد في دليل MVP.
ما الفرق بين النموذج الأولي وMVP؟
النموذج الأولي يتعلق بالتصوّر، فهو معاينة تفاعلية تشاركها مع أصحاب المصلحة لجمع الملاحظات قبل بناء أي شيء. أما MVP فهو أول نسخة حقيقية وعاملة من المنتج، تُبنى بحد أدنى من الميزات يكفي للإطلاق والاختبار مع مستخدمين حقيقيين. وباختصار، أنت تنشئ نموذجًا أوليًا للتحقق من فكرتك، وتبني MVP لاختبارها في العالم الحقيقي. تعرّف على المزيد في دليلنا حول النموذج الأولي مقابل MVP.
كيف تقوم AI في Hostinger Horizons ببناء MVP فعليًا؟
يستخدم Horizons نماذج AI متقدمة لإنشاء الشيفرة البرمجية والتصميم والمحتوى بناءً على طلباتك. يجمع كل ذلك في تطبيق ويب فعال، ما يتيح لك الانتقال من الفكرة إلى المنتج الأدنى قابلية للتطبيق في دقائق.
متى يجب علي اختيار منشئ MVP بدون أكواد مقابل توظيف مطور؟
ما هي تكاليف تطوير MVP؟
قد يكلف تطوير MVP التقليدي آلاف الدولارات ويتطلب أسابيع من العمل. أما مع Horizons، فيمكنك البدء مجانًا، من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا.
ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف MVP الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء. وعندما تصبح جاهزًا للنشر، ما عليك سوى الانتقال إلى إحدى خططنا المدفوعة. فالاستضافة، والدومين، وتحسين SEO كلها مشمولة، فقط انقر على نشر وسيصبح MVP مباشرًا.
هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.
هل أحتاج إلى معرفة برمجية لبناء MVP؟
لا شيء على الإطلاق. يستخدم AI Builder أسلوبًا حواريًا في البناء - يُطلق عليه غالبًا اسم "البرمجة التفاعلية". ما عليك سوى وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويله إلى واقع في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة ميزة؟ فقط اسأل. هل تحتاج إلى تغيير مسار المستخدم؟ صفه. إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيُرشدك دليل البرمجة التفاعلية الخاص بنا إلى كل ما تحتاج إلى معرفته.
كم يستغرق بناء MVP باستخدام مُنشئ MVP بالـ AI من Horizons؟
يمكن أن يصبح MVP الأولي جاهزًا للعمل خلال دقائق، فقط صِف فكرتك وسيتولى Horizons بناءها فورًا. وبعد ذلك، يعتمد الأمر عليك وعلى مدى تعقيد فكرتك. فكلما زادت الميزات التي تريد إضافتها أو تحسينها، زاد عدد الأوصاف التي ستستخدمها، لكن كل تغيير لا يبعد عنك سوى محادثة واحدة. وعندما تصبح راضيًا عنه، يتم النشر بنقرة واحدة.
هل يمكنني تحقيق الدخل من MVP؟
نعم. يمكنك دمج أدوات دفع مثل Stripe لبيع الاشتراكات، أو تحصيل رسوم مقابل الخدمات، أو تقديم مشتريات لمرة واحدة مباشرة داخل MVP الخاص بك.
ماذا لو احتجت إلى إجراء تغييرات بعد الإطلاق؟
تحديث MVP سهل تمامًا مثل بنائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons، صِف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. هذا كله جزء من تجربة Vibe coding، من دون الحاجة إلى مطور. وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت تريد التوسع أكثر، فإن Horizons يمنحك وصولًا كاملًا إلى الكود.
كيف أختبر MVP؟
يمكنك معاينة منتجك القابل للتطبيق (MVP) الخاص بك ومشاركته مع المستخدمين قبل الإطلاق، وجمع الملاحظات، وتحسينه. ويساعدك الاختبار المبكر على تأكيد وجود الطلب وتحسين منتجك قبل التوسع.
كيف أستضيف تطبيق ويب؟
يتضمن Horizons الاستضافة. وبمجرد أن يصبح MVP الخاص بك جاهزًا، يمكنك نشره بنقرة واحدة، مع منصة استضافة سريعة وآمنة واسم دومين مخصص.