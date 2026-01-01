ركّز على أفكارك، ودع لنا التعامل مع التعقيدات التقنية.

يستخدم برنامج AI Builder أقوى نماذج اللغة الكبيرة المتاحة، والتي تم تدريبها على كميات هائلة من البيانات. سواء كنت تكتب محتوى، أو تصمم تخطيطات، أو تبني أدوات عبر الإنترنت، فإن نظام الذكاء الاصطناعي لدينا يفهم طلباتك ويقدم نتائج تتوافق مع رؤيتك. ولأن خصوصيتك تهمنا، فإننا لا نستخدم أبدًا توجيهاتك أو بيانات مشروعك لتدريب النماذج.