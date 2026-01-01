أفكارك مدعومة بـAI المتطور

مع أداة Hostinger AI Builder، يتم دعم مواقع الويب الخاصة بك بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى، والتي تم اختبارها وضبطها من أجل الإبداع والدقة والخصوصية.
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ركّز على أفكارك، ودع لنا التعامل مع التعقيدات التقنية.

يستخدم برنامج AI Builder أقوى نماذج اللغة الكبيرة المتاحة، والتي تم تدريبها على كميات هائلة من البيانات. سواء كنت تكتب محتوى، أو تصمم تخطيطات، أو تبني أدوات عبر الإنترنت، فإن نظام الذكاء الاصطناعي لدينا يفهم طلباتك ويقدم نتائج تتوافق مع رؤيتك. ولأن خصوصيتك تهمنا، فإننا لا نستخدم أبدًا توجيهاتك أو بيانات مشروعك لتدريب النماذج.
ابدأ مجانًا
ركّز على أفكارك، ودع لنا التعامل مع التعقيدات التقنية.
السرعة والأمان والحجم

AI يساعدك على الإبداع بشكل أسرع وأفضل وأسهل

متطور باستمرار

نُقيّم بانتظام أفضل نماذج AI المتاحة، ونُحدّث أنظمتنا لتتمكن دائمًا من الوصول إلى أكثر الأدوات استقرارًا وكفاءة. لا حاجة لاختبار أو ترقية أو دمج أي شيء بنفسك.
لستَ بحاجة لتعلم أي أوامر خاصة. ما عليك سوى وصف فكرتك بأيٍّ من اللغات المدعومة، والتي يزيد عددها عن 80 لغة، وسيتولى AI التصميم وكتابة النصوص والوظائف نيابةً عنك.
محادثاتك ومواقعك الإلكترونية خاصة. على عكس بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، لا يستخدم برنامج AI Builder مدخلاتك لتدريب نماذجه. ما تنشئه يبقى ملكك.
ستكتمل مواقعك -من صفحات الهبوط إلى التطبيقات التفاعلية- في دقائق. يمكنك معاينتها وتحريرها ونشرها بنقرة واحدة.

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

يختصر Vibe coding وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تحول أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية تعمل خلال ساعات بدلًا من أسابيع. وأصبح حاجز الدخول إلى تطوير البرمجيات أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة تجربة أداة @Hostinger AI Builder الجديدة، ويجب أن أقول إنني انبهرت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger AI Builder أكثر أدوات Vibe coding كفاءة لإنشاء تطبيقات بقيمة ملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

يُعد Hostinger AI Builder طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق واختبار الأفكار قبل المضي قدماً فيها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger AI Builder هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وهي تعمل ببساطة.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

يُعدّ Hostinger AI Builder نقلة نوعية حقيقية مقارنةً بغيره. لقد كان من السهل جدًا إعداد نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد قلتُ: "رائع!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في Hostinger AI Builder. رائع فعلًا!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ أداة Hostinger AI Builder، وهي تُحدث نقلة نوعية! تُنشئ هذه الأداة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد، مواقع وتطبيقات رائعة في دقائق معدودة، فهي تُصمم وتُبرمج وتكتب نيابةً عنك. تستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء مواقع رائعة باستخدام أداة Hostinger AI Builder. إنها تختلف عن أدوات إنشاء المواقع التقليدية، فهي أكثر من ذلك بكثير.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

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