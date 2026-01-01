أنشئ نظام CRM مخصصًا يناسب عملك

أنشئ تطبيقات CRM مخصصة لاحتياجاتك بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي. تتبع العملاء المحتملين، وأدر جهات الاتصال، وأبرم المزيد من الصفقات – كل ذلك في مكان واحد، بدون إعداد تقني.
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أنشئ نظام CRM مخصصًا يناسب عملك

نظام CRM مبني حول سير عملك، وليس العكس

كل ما تحتاجه لإنشاء وإطلاق وتشغيل نظام CRM مخصص، في مكان واحد.

أنشئ CRM مصممًا خصيصًا لاحتياجاتك

صف كيف يعمل مشروعك، وسيقوم برنامج AI Builder ببناء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يناسب سير عملك تمامًا - مسار المبيعات، وتصنيفاتك، ووتيرة المتابعة. لا حاجة لفريق تقنية معلومات.

بنية تحتية احترافية

استضافة احترافية، ودومين مخصص، وبريد أعمال في مكان واحد – كل ما تحتاجه لبناء الثقة مع جمهورك.

AI مُدمج

أنشئ ردودًا في ثوانٍ، وانشر روبوت دردشة لدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وحافظ على استمرارية عملك حتى أثناء نومك.

بياناتك ملكك بالكامل

بخلاف أنظمة إدارة علاقات العملاء الجاهزة التي تحصرك في منصتها، فإن نظام إدارة علاقات العملاء المبني باستخدام الذكاء الاصطناعي يمنحك ملكية كاملة - مما يحميك من ارتفاع الأسعار وتغييرات الميزات والتقييد بالمنصة.
نظام CRM مبني حول سير عملك، وليس العكس

أنظمة CRM مخصصة يمكنك بناؤها – بلا كود، بمجرد موجه

من مديري جهات الاتصال البسيطة إلى مسارات مبيعات مخصصة بالكامل – استكشف بعض أمثلة إدارة علاقات العملاء (CRM) الشائعة، أو ابدأ مباشرةً باستخدام موجه جاهز وابدأ البناء في ثوانٍ.
أنظمة CRM مخصصة يمكنك بناؤها – بلا كود، بمجرد موجه

CRM مسار المبيعات

قم بإدارة العملاء المحتملين والصفقات في مكان واحد، مما يساعدك على زيادة إيراداتك دون الحاجة إلى ترخيص CRM.ابدأ البناء
احتفظ بجميع معلومات عملائك، وسجل اتصالاتهم، والتواريخ الرئيسية في مكان واحد – لتبدو كل تفاعل شخصيًا ولا يفوتك أي شيء.ابدأ البناء
ساعد فريق الدعم الخاص بك على مواكبة كل طلب عميل – قم بإدارة التذاكر، وتعيين الوكلاء، وتتبع أوقات الاستجابة، وحل المشكلات بشكل أسرع.ابدأ البناء
أنشئ نظام CRM مخصصًا لعملك على واتساب – إدارة العملاء المحتملين، تتبع المحادثات، وإتمام الصفقات بشكل أسرع.ابدأ البناء
مساعدة الوكلاء في إدارة العملاء المحتملين، وتتبع مشاهدات العقارات، وإتمام الصفقات بشكل أسرع.ابدأ البناء

كيفية بناء CRM مخصص باستخدام AI

01

صِف فكرتك

صف كيف يعمل عملك وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببناء نظام CRM حوله، أو ابدأ مباشرةً باستخدام أحد قوالبنا المصممة مسبقًا. لا يتطلب أي برمجة.
02

تخصيص واختبار

اجعل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) خاصًا بك حقًا. ما عليك سوى الدردشة مع الذكاء الاصطناعي لتخصيص سير العمل، ومنطق الأعمال، وأدوار المستخدمين، والأذونات – ثم قم بمعاينته مباشرة قبل النشر.
03

انشر بنقرة واحدة

انشر وسيصبح نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المخصص لك جاهزًا للعمل – يمكن لفريقك البدء في إدارة العملاء المحتملين وإبرام الصفقات على الفور، دون الحاجة إلى أي إعداد تقني.

اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.

اختر قالبًا مُصممًا باحترافية، وخصّصه بالـ AI أو عبر التعديلات المرئية، ثم أطلق موقعك الإلكتروني بشكل أسرع.

قوالب جاهزة

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
فيديو
حسّن الأوصاف التي تكتبها

حسّن الأوصاف التي تكتبها

درس تعليمي
فيديو
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
فيديو

اطّلع على ما يمكن لـ Horizons إنشاؤه أيضًا لأعمالك

واتساب CRM

أدوات داخلية

عرض الأعمال

تطبيقات ومتاجر التجارة الإلكترونية

صفحة حجز وتطبيق مُخصصان

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت مستعد لإطلاق نظام CRM المخصص الخاص بك؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان

الأسئلة الشائعة حول CRM المُخصّص

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المُخصّص هو أداة مصممة خصيصًا لتناسب طريقة عمل شركتك - مراحل مسار المبيعات، وبيانات الاتصال، وعملية المتابعة. على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء الجاهزة مثل HubSpot أو Salesforce التي تأتي مليئة بالميزات التي قد لا تستخدمها أبدًا، يمنحك نظام إدارة علاقات العملاء المُخصّص ما تحتاجه بالضبط ولا شيء غير ضروري. مع AI Builder، يمكنك إنشاء نظام إدارة علاقات عملاء خاص بك ببساطة عن طريق وصف كيفية عمل شركتك - دون الحاجة إلى أي معرفة برمجية أو تقنية.

تعمل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الجاهزة بشكل جيد لكثير من الأنشطة التجارية، لكنها تأتي مع بعض التنازلات، مثل الرسوم الشهرية التي ترتفع مع نمو فريقك، والميزات المقفلة خلف خطط أعلى، وسير العمل الذي لا يطابق تمامًا طريقة عملك. أما إنشاء CRM خاص بك باستخدام Horizons، فيعني أنك تحصل على الأداة التي يحتاج إليها نشاطك التجاري بالضبط، من دون قيود المنصة، ومن دون زيادات مفاجئة في الأسعار، ومن دون تكييف عملياتك لتناسب برنامج شخص آخر.

يمكن لـ Horizons إنشاء CRM مخصص لأي نشاط تجاري أو قطاع تقريبًا، وفيما يلي بعض أكثر الحالات شيوعًا:

  • CRM لفرق المبيعات، لإدارة العملاء المحتملين، وتتبع الصفقات، والحفاظ على تقدم مسار المبيعات.
  • CRM للجهات غير الربحية، لتتبع المتبرعين، وإدارة العلاقات، ومراقبة تقدم جمع التبرعات.
  • CRM لمكاتب المحاماة، لإدارة قضايا العملاء، وتتبع التواصل، والبقاء على اطلاع بالمواعيد النهائية.
  • CRM للتوظيف، لتتبع المرشحين، وإدارة المسارات، وتبسيط عملية التوظيف.
  • CRM لوكلاء التأمين، لإدارة وثائق التأمين، وتتبع التجديدات، وتعزيز علاقات العملاء.
  • CRM للمستشارين الماليين، لتتبع محافظ العملاء، ومراقبة التفاعلات، وإدارة المتابعات.
  • CRM للاستشاريين، لإدارة مشاريع العملاء، وتتبع الوقت القابل للفوترة، والبقاء على اطلاع بالتسليمات.

ألا ترى مجالك هنا؟ إذا كنت تستطيع وصف الطريقة التي يدير بها نشاطك التجاري علاقات العملاء، فيمكن لـ Horizons إنشاء CRM يناسبها. وللاطلاع على مثال عملي لما هو ممكن، اطّلع على دليلنا حول إنشاء CRM للمبيعات، إذ يمكن تكييف النهج نفسه مع أي نوع من الأنشطة التجارية.

لا شيء على الإطلاق. يستخدم Horizons نهجًا حواريًا في البناء، ويُعرف غالبًا باسم Vibe coding. فما عليك سوى وصف طريقة عمل نشاطك التجاري، وسيتولى الـ AI إنشاء CRM يناسبها في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة مرحلة جديدة إلى مسار العمل؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى حقل مخصص لجهة اتصال؟ صِف ذلك. هل تريد تغيير التخطيط؟ أخبر Horizons وسينجز ذلك خلال ثوانٍ.

وإذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيرشدك دليل Vibe coding إلى كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء.

نعم، يأتي Horizons مع واجهة خلفية متكاملة يتضمن حسابات مستخدمين وإدارة وصول مدمجة مباشرة. ويمكنك تحديد من يمكنه تسجيل الدخول، وما الذي يمكنه رؤيته، وما الذي يمكنه فعله، من دون إعداد أي أنظمة أو قواعد بيانات خارجية.

إن تحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك سهل تمامًا مثل إنشائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons، صِف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. هذا كله جزء من تجربة Vibe coding، من دون الحاجة إلى مطور.

وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت تريد التوسع أكثر لاحقًا، فإن Horizons يمنحك وصولًا كاملًا إلى الكود، حتى تتمكن من تطويره إلى الحد الذي تحتاج إليه.

من هنا مباشرة، فقط انقر على "ابدأ مجانًا". لا حاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف CRM الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء.

ومن المهم أن تعرف أن أرصدة AI تُستخدم أيضًا لتشغيل أي ميزات AI داخل CRM الخاص بك، مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي، ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعليًا.

وعندما تصبح جاهزًا للنشر، ما عليك سوى الانتقال إلى إحدى خططنا المدفوعة. فالاستضافة والدومين مشمولان بالفعل، لذلك لا يوجد أي شيء إضافي لإعداده، فقط انقر على نشر وسيصبح CRM الخاص بك مباشرًا.

هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.

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