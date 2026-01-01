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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.
الأسئلة الشائعة حول CRM المُخصّص
ما هو CRM المُخصَّص؟
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المُخصّص هو أداة مصممة خصيصًا لتناسب طريقة عمل شركتك - مراحل مسار المبيعات، وبيانات الاتصال، وعملية المتابعة. على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء الجاهزة مثل HubSpot أو Salesforce التي تأتي مليئة بالميزات التي قد لا تستخدمها أبدًا، يمنحك نظام إدارة علاقات العملاء المُخصّص ما تحتاجه بالضبط ولا شيء غير ضروري. مع AI Builder، يمكنك إنشاء نظام إدارة علاقات عملاء خاص بك ببساطة عن طريق وصف كيفية عمل شركتك - دون الحاجة إلى أي معرفة برمجية أو تقنية.
لماذا ينبغي أن أنشئ CRM خاصًا بي بدلًا من استخدام CRM جاهز؟
تعمل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الجاهزة بشكل جيد لكثير من الأنشطة التجارية، لكنها تأتي مع بعض التنازلات، مثل الرسوم الشهرية التي ترتفع مع نمو فريقك، والميزات المقفلة خلف خطط أعلى، وسير العمل الذي لا يطابق تمامًا طريقة عملك. أما إنشاء CRM خاص بك باستخدام Horizons، فيعني أنك تحصل على الأداة التي يحتاج إليها نشاطك التجاري بالضبط، من دون قيود المنصة، ومن دون زيادات مفاجئة في الأسعار، ومن دون تكييف عملياتك لتناسب برنامج شخص آخر.
ما أنواع أنظمة CRM التي يمكنني إنشاؤها باستخدام Horizons؟
يمكن لـ Horizons إنشاء CRM مخصص لأي نشاط تجاري أو قطاع تقريبًا، وفيما يلي بعض أكثر الحالات شيوعًا:
- CRM لفرق المبيعات، لإدارة العملاء المحتملين، وتتبع الصفقات، والحفاظ على تقدم مسار المبيعات.
- CRM للجهات غير الربحية، لتتبع المتبرعين، وإدارة العلاقات، ومراقبة تقدم جمع التبرعات.
- CRM لمكاتب المحاماة، لإدارة قضايا العملاء، وتتبع التواصل، والبقاء على اطلاع بالمواعيد النهائية.
- CRM للتوظيف، لتتبع المرشحين، وإدارة المسارات، وتبسيط عملية التوظيف.
- CRM لوكلاء التأمين، لإدارة وثائق التأمين، وتتبع التجديدات، وتعزيز علاقات العملاء.
- CRM للمستشارين الماليين، لتتبع محافظ العملاء، ومراقبة التفاعلات، وإدارة المتابعات.
- CRM للاستشاريين، لإدارة مشاريع العملاء، وتتبع الوقت القابل للفوترة، والبقاء على اطلاع بالتسليمات.
ألا ترى مجالك هنا؟ إذا كنت تستطيع وصف الطريقة التي يدير بها نشاطك التجاري علاقات العملاء، فيمكن لـ Horizons إنشاء CRM يناسبها. وللاطلاع على مثال عملي لما هو ممكن، اطّلع على دليلنا حول إنشاء CRM للمبيعات، إذ يمكن تكييف النهج نفسه مع أي نوع من الأنشطة التجارية.
هل أحتاج إلى أي معرفة برمجية أو تقنية لبناء نظام CRM مخصص؟
لا شيء على الإطلاق. يستخدم Horizons نهجًا حواريًا في البناء، ويُعرف غالبًا باسم Vibe coding. فما عليك سوى وصف طريقة عمل نشاطك التجاري، وسيتولى الـ AI إنشاء CRM يناسبها في الوقت الفعلي. هل تريد إضافة مرحلة جديدة إلى مسار العمل؟ فقط اطلب ذلك. هل تحتاج إلى حقل مخصص لجهة اتصال؟ صِف ذلك. هل تريد تغيير التخطيط؟ أخبر Horizons وسينجز ذلك خلال ثوانٍ.
وإذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فسيرشدك دليل Vibe coding إلى كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء.
هل يمكن لفريقي استخدام CRM معًا؟
نعم، يأتي Horizons مع واجهة خلفية متكاملة يتضمن حسابات مستخدمين وإدارة وصول مدمجة مباشرة. ويمكنك تحديد من يمكنه تسجيل الدخول، وما الذي يمكنه رؤيته، وما الذي يمكنه فعله، من دون إعداد أي أنظمة أو قواعد بيانات خارجية.
ماذا لو احتجت إلى إجراء تغييرات مع نمو نشاطي التجاري؟
إن تحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك سهل تمامًا مثل إنشائه. ما عليك سوى العودة إلى مشروعك، وفتحه، ومواصلة الدردشة مع Horizons، صِف ما تريد تغييره وسيتولى هو الباقي. هذا كله جزء من تجربة Vibe coding، من دون الحاجة إلى مطور.
وإذا كانت لديك خلفية تقنية أو كنت تريد التوسع أكثر لاحقًا، فإن Horizons يمنحك وصولًا كاملًا إلى الكود، حتى تتمكن من تطويره إلى الحد الذي تحتاج إليه.
من أين أبدأ مع مُنشئ CRM المخصص من Horizons؟
من هنا مباشرة، فقط انقر على "ابدأ مجانًا". لا حاجة إلى بطاقة ائتمان. وبمجرد الدخول، ستحصل على 5 أرصدة AI لتبدأ البناء فورًا. ويعتمد استهلاك الأرصدة على مدى تعقيد كل وصف، فالتعديلات البسيطة تستهلك أقل من رصيد واحد، بينما قد تستهلك الإنشاءات الأكبر أكثر من ذلك. وتكفيك أرصدتك المجانية لوصف CRM الخاص بك، ورؤيته ينبض بالحياة، وأخذ فكرة حقيقية عن Horizons قبل الالتزام بأي شيء.
ومن المهم أن تعرف أن أرصدة AI تُستخدم أيضًا لتشغيل أي ميزات AI داخل CRM الخاص بك، مثل روبوت الدردشة أو البحث الذكي، ولكن فقط عندما يتفاعل المستخدمون معها فعليًا.
وعندما تصبح جاهزًا للنشر، ما عليك سوى الانتقال إلى إحدى خططنا المدفوعة. فالاستضافة والدومين مشمولان بالفعل، لذلك لا يوجد أي شيء إضافي لإعداده، فقط انقر على نشر وسيصبح CRM الخاص بك مباشرًا.
هل أوشكت أرصدتك على النفاد؟ يمكنك إضافة المزيد في أي وقت وتتبع استخدامك من لوحة التحكم.