Website Builder and Horizons are now AI Builder

موقعك الإلكتروني أو تطبيقك الذي تحلم به، تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في دقائق

صِف ما تريده، وسيتولى Horizons إنشاءه لك. بدون برمجة وبدون مهارات تقنية، أطلِق موقعك بنقرة واحدة.

أنشئ أي نوع من المواقع الإلكترونية

من مواقع الأعمال ومعارض الأعمال إلى المدونات وصفحات الهبوط، Horizons قادر على إنشائها فورًا.

عرض الميزات
أنشئ أي نوع من المواقع الإلكترونية

البداية سهلة

01

صِف فكرتك أو اختر قالبًا جاهزًا

ما عليك سوى إخبار AI بفكرتك ومشاهدتها تتحقق - أو اختر قالبًا جاهزًا للبدء بشكل أسرع.
02

أضف تعديلاتك بسهولة

اطلب من AI تعديل أي شيء، من النصوص والتصميم إلى الوظائف. ويمكنك أيضًا ضبط النصوص والصور بنفسك في محرر المحتوى.
03

انشر مشروعك بنقرة واحدة

أطلق موقعك الإلكتروني بنقرة واحدة ضمن نطاق مخصص - عندما تكون مستعدًا.

احصل على تجربة Hostinger Horizons الكاملة

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

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أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم 24/7 من الخبراء بأولوية أعلى
500 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
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Unlimited websites
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دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم 24/7 من الخبراء بأولوية أعلى
1000 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
خصم 75%
Premium
أطلق موقعك الإلكتروني الأول، بدءًا من معارض الأعمال والسير الذاتية ووصولًا إلى المدونات وصفحات رابطك التعريفي
319
79/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦3,792⁩ (السعر العادي E£⁦15,312⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦239⁩/الشهر.
أنشىء حتى 3 موقع إلكتروني
2 صندوق بريد لكل موقع ويب - مجانًا لمدة عام واحد
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
5 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
احصل على دعم روبوت الدردشة من كودي
عرض خاص • خصم 63%
غير محدود
للأنشطة التجارية النامية. مواقع إلكترونية غير محدودة، وأدوات AI، وتجارة إلكترونية، ومرونة كاملة
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم 24/7 من الخبراء بأولوية أعلى
500 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش
ليه الخطة دي؟
حل متكامل للمشاريع طويلة الأمد. كل شيء متضمن.
خصم 65%
Cloud Startup
للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى أقصى أداء وقابلية للتوسع
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
Unlimited websites
غير محدودة صناديق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة كاملة
دومين مُخصَّص، مجاني لمدة سنة واحدة
15 رصيد AI لإنشاء المواقع الإلكترونية
أكثر من 400 قالب للمواقع الإلكترونية
استضافة مواقع سريعة وآمنة
دعم 24/7 من الخبراء بأولوية أعلى
1000 رصيدًا لوكلاء AI
بِع عبر الإنترنت باستخدام تجارة إلكترونية مُدمجة
التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ريتش

تخضع الميزات غير المحدودة لسياسة الاستخدام العادل.

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

حوّل كلماتك إلى مواقع وتطبيقات حقيقية

صِف ما تريد، صفحة حجز، أو متجرًا إلكترونيًا، أو بوابة للعملاء، أو أي شيء آخر. يتولى Horizons تصميمه وإنشاءه وجعله جاهزًا للنشر خلال دقائق.
عرض الميزات

كل ما تحتاج إليه للإطلاق

الاستضافة، والدومين، والبريد الإلكتروني، وتحسين SEO، كلها مشمولة. لا حاجة إلى حسابات منفصلة أو إعداد معقد.

واجهة خلفية مُدمجة

قواعد بيانات، وحسابات مستخدمين، وتخزين ملفات، كلها مدمجة. لا حاجة إلى أدوات خارجية.

AI مُدمج

أضف روبوت دردشة أو بحثًا ذكيًا إلى موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب، من دون حساب لدى جهة خارجية أو فوترة منفصلة.

تكاملات قوية، وإعداد سهل

Stripe مُدمج وجاهز للاستخدام. كما يتوفر دعم لـ PayPal وGoogle AdSense وغير ذلك، مع إعداد بسيط حتى لا تتعطل أبدًا.

أنشئه مرة واحدة، واربح منه

انشر مشروعك كقالب قابل لإعادة الاستخدام واربح عمولة في كل مرة يشتري فيها أحدهم Horizons من خلاله.

مدعوم من Hostinger

موثوق به من أكثر من 4 ملايين عميل في أكثر من 150 دولة. خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا.

اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.

اختر قالبًا مُصممًا باحترافية، وخصّصه بالـ AI أو عبر التعديلات المرئية، ثم أطلق موقعك الإلكتروني بشكل أسرع.
جميع القوالب
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Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

لم تجد القالب الذي تحتاج إليه؟ فقط صِفه، وسينشئه الـ AI لك.

أنشئ بالـ AI

محبوب من قبل المستخدمين، وموصى به من قبل قادة المجال

نفخر بدعم المبدعين والشركات حول العالم. إليكم آراء بعضهم.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت مستعد لتحويل فكرتك إلى حقيقة؟

ابدأ مجانًا

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