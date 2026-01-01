قبل الإطلاق، يمكنك معاينة تطبيق الويب واختباره للتأكد من أن كل شيء يعمل كما هو متوقع. باستخدام Hostinger Horizons، يمكنك اختبار تطبيقك في بيئة اختبارية sandbox وإصلاح المشكلات بسرعة من خلال طلب تعديلات من AI، دون الحاجة إلى برمجة أو تصحيح الأخطاء يدوياً.

وبمجرد أن يصبح كل شيء جاهز، يمكنك نشر تطبيق الويب عبر الإنترنت فورًا بنقرة واحدة. الاستضافة مدمجة، لذلك لن تحتاج إلى إدارة إعدادات النشر.

لمزيد من التفاصيل، اطّلع على دليل اختبار تطبيقات الويب.