أداة بناء تطبيقات AI التي تحوّل الأفكار إلى تطبيقات

أنشئ تطبيقات ويب تفاعلية وأطلقها باستخدام كلماتك فقط عبر منشئ التطبيقات باستخدام الـ AI بدون أكواد.
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أداة بناء تطبيقات AI التي تحوّل الأفكار إلى تطبيقات

كيفية بناء تطبيق باستخدام AI

01

حدّد فكرتك وميزاتك الرئيسية

ابدأ بتحديد المشكلة الأساسية التي سيحلها تطبيق الويب الخاص بك وتحديد الميزات التي يحتاجها.
02

صف فكرتك أو اختر قالبًا

ما عليك سوى إخبار AI بفكرتك ومشاهدتها تتحقق - أو اختر قالبًا جاهزًا للبدء بشكل أسرع.
03

قم بالتحرير والاختبار والإطلاق

قم بإعداد تطبيقك، وقم بإجراء الاختبارات، وعندما تكون جاهزًا، انشره عبر الإنترنت - باستخدام AI Builder، يمكنك القيام بذلك بنقرة واحدة.
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هل تحتاج إلى بعض أفكار تطبيقات الويب بدون أكواد؟

استكشف أمثلة حقيقية لتطبيقات الويب التي يمكنك إنشاؤها باستخدام Hostinger Horizons — من المشاريع الشخصية إلى أدوات الأعمال، جميعها مدعومة بـAI ومبنية عبر مطالبات بسيطة.
هل تحتاج إلى بعض أفكار تطبيقات الويب بدون أكواد؟

تطبيق ويب CRM

نظّم جهات اتصالك وأدرها بسهولة. عزّز علاقاتك بحفظ سجلات الاجتماعات والتفاصيل.ابدأ البناء
يمكنك بسهولة تتبع إنفاق الإعلانات وأداء الحملات عبر المنصات، مع الحفاظ على إجمالي التكاليف تحت السيطرة.ابدأ البناء
اسمح للعملاء بتصفح قوائم الطعام وحجز الطاولات وتحديد تفضيلاتهم الغذائية في مكان واحد.ابدأ البناء
جمع رؤى المستخدمين وآرائهم بسرعة لتحسين المنتجات والخدمات.ابدأ البناء
أنشئ وأرسل فواتير احترافية وقابلة للتخصيص في أي وقت من الأوقات، مما يمنح عملك مظهرًا أنيقًا.ابدأ البناء
ساعد المستخدمين على إنشاء سيرة ذاتية مميزة من خلال خطوات إرشادية واقتراحات محتوى مدعومة بـAI.ابدأ البناء
شارك حلقات البودكاست ونظّمها وبُثها على منصة أنيقة وسهلة الاستخدام.ابدأ البناء

أنشئ تطبيقاتك بشكل أسرع وأذكى وأسهل مع أداة إنشاء التطبيقات بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر بدون كتابة أكواد

منشئ تطبيقات الويب AI الشامل

من البرمجة والتصميم إلى المحتوى وتحسين محركات البحث، دع أداة Hostinger AI Builder تتولى كل شيء. اربط Stripe والواجهة الخلفية المتكاملة لإطلاق تطبيقات ويب حقيقية وفعّالة، دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية.

مُصمم للسرعة دون أي جهد

ما عليك سوى وصف فكرتك ودع AI يحوّلها إلى واقع بسرعة ويجعلها جاهزة للإطلاق. تعمل بأكثر من 80 لغة، ما يتيح لك إنشاء ما ترغب فيه بلغتك الأم.

انطلق بسرعة، وتطوّر أسرع

ابدأ عملك بنقرة واحدة مع استضافة آمنة وسريعة، ودومين مخصص، وبريد أعمال، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. لا حاجة لحلول خارجية.

مدعوم بأحدث التقنيات

تعمل Horizons على نماذج لغوية موثوقة وأدوات متطورة لتقديم برمجة ونصوص وتصاميم عالية الجودة.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

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لا حاجة لبطاقة ائتمان.

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دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
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حسّن تعليماتك

حسّن تعليماتك

درس تعليمي
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الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
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الأسئلة الشائعة حول منشئ تطبيقات AI

فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول إنشاء تطبيقات الويب.

أداة إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي أداة تتيح لك إنشاء تطبيقات أو مواقع ويب باستخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من البرمجة التقليدية. أنت تصف ما تريد إنشاءه، ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء بنية التطبيق ومنطقه وواجهته نيابةً عنك، مما يجعل إنشاء التطبيقات في متناول المستخدمين غير التقنيين.

نعم. لن تحتاج إلى خبرة في البرمجة لإنشاء تطبيق ويب. فبينما يتطلب التطوير التقليدي تعلم لغات مثل HTML وCSS وJavaScript، وأطر عمل مثل Node.js أو Django، تتيح لك أدوات البرمجة بدون برمجة وAI مثل Hostinger Horizons وصف فكرتك بكلماتك الخاصة وإنشاء تطبيق ويب فعال على الفور، دون كتابة أي كود.

تعلم المزيد في دليلنا حول كيفية إنشاء تطبيق ويب.

نعم. إنه مثالي للشركات الناشئة والمؤسسين والفرق التي ترغب في التحقق من صحة الأفكار بسرعة. يمكنك إنشاء تطبيق ويب وتطويره تدريجيًا دون توظيف مطورين، ما يجعل اختبار النماذج الأولية (MVPs) وجمع الملاحظات مبكرًا أسهل.

يمكن أن تختلف تكاليف تطوير تطبيقات الويب بشكل كبير. قد يكون بناء تطبيق بنفسك ميسور التكلفة ولكنه يتطلب وقتًا ومهارات تقنية، بينما قد يكلف توظيف فريق تطوير آلاف الدولارات.

يُعد استخدام منصة بدون برمجة مثل Hostinger Horizons خيارًا سهل المنال ومناسبًا للميزانيات المحدودة. الباقات معقولة التكلفة، تبدأ من E£⁦79⁩/الشهر. تتيح لك تطوير وإطلاق التطبيقات دون الحاجة إلى استثمارات أولية كبيرة.

للحصول على تفاصيل أكثر، راجع كم تبلغ تكلفة تطبيق الويب.

يمكنك الانتقال من الفكرة إلى التطبيق في دقائق. بمجرد وصف فكرة تطبيقك، ينشئ AI تطبيق ويب يعمل بكامل وظائفه تقريبًا على الفور. بعد ذلك، يمكنك تحسين الميزات وتعديل التخطيطات واختبار تطبيقك قبل الإطلاق.

للبرمجة، ستحتاج إلى محرر أكواد (مثل Visual Studio Code)، ونظام للتحكم في الإصدارات (مثل GitHub)، وأدوات نشر. مع أداة إنشاء تطبيقات بدون كتابة أكواد مثل Hostinger AI Builder، لن تحتاج إلا إلى منصة واحدة - فهي تتولى إنشاء التطبيق واستضافته ونشره في عملية واحدة سلسة.

يمكنك إنشاء مجموعة واسعة من تطبيقات الويب، بما في ذلك الأدوات الداخلية ولوحات التحكم والنماذج الأولية (MVPs) وتطبيقات الأعمال وأنظمة الحجز وتطبيقات SaaS وتطبيقات الويب التفاعلية.

صٌمّم منشئ تطبيقات Hostinger Horizons AI لتطوير تطبيقات تعمل عبر الويب، وليس لتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

قبل الإطلاق، يمكنك معاينة تطبيق الويب واختباره للتأكد من أن كل شيء يعمل كما هو متوقع. باستخدام Hostinger Horizons، يمكنك اختبار تطبيقك في بيئة اختبارية sandbox وإصلاح المشكلات بسرعة من خلال طلب تعديلات من AI، دون الحاجة إلى برمجة أو تصحيح الأخطاء يدوياً.

وبمجرد أن يصبح كل شيء جاهز، يمكنك نشر تطبيق الويب عبر الإنترنت فورًا بنقرة واحدة. الاستضافة مدمجة، لذلك لن تحتاج إلى إدارة إعدادات النشر.

لمزيد من التفاصيل، اطّلع على دليل اختبار تطبيقات الويب.

نعم، يمكنك الاستمرار في تعديل تطبيق الويب أو موقعك الإلكتروني بعد أن يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشائه. إذا كنت ترغب في تعديل النصوص والبرمجيات فقط، فلن تحتاج إلى رصيد رسائل، ويمكنك القيام بذلك مباشرةً.

كما يمكنك استخدام أداة Hostinger AI Builder لإجراء تغييرات وإنشاء نسخ جديدة تمامًا من تطبيقك أو موقعك، طالما لديك رصيد رسائل كافٍ. ما عليك سوى وصف التغييرات التي ترغب في إجرائها في رسالة إلى أداة إنشاء تطبيقات الويب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

يشمل أمان تطبيقات الويب إعداد شهادة SSL، وإدارة الأذونات، وحماية بيانات المستخدم، ومراقبة التهديدات. يتولى Hostinger Horizons رعاية تدابير الأمان الأساسية افتراضيًا، ولكن يمكنك قراءة المزيد حول أفضل ممارسات أمان تطبيقات الويب.

تتطلب صيانة تطبيق الويب تحديثه باستمرار، وضمان أمانه، وتشغيله بسلاسة. ويشمل ذلك إصلاح الأخطاء، وتحديث مكونات البرامج، وتحسين الميزات بمرور الوقت. تعمل أدوات مثل Hostinger AI Builder على تبسيط الصيانة من خلال تجميع التحديثات والاستضافة في منصة واحدة.

هناك العديد من الطرق لكسب المال من تطبيقات الويب. يمكنك تحصيل الرسوم من المستخدمين مباشرةً عبر الاشتراكات أو عمليات الشراء لمرة واحدة، أو عرض الإعلانات، أو تقديم ميزات مميزة (نموذج مجاني جزئيًا)، أو بيع الوصول إلى أدوات أو محتوى متخصص. ويتكامل Hostinger Horizons مع أنظمة الدفع، مما يُسهّل إعداد الميزات أو الخدمات المدفوعة.

للمزيد من الأفكار الملهمة، اطلع على نصائحنا حول كيفية تحقيق الدخل من تطبيقات الويب.

تعرض المواقع الإلكترونية محتوى ثابتًا أو شبه ديناميكي، بينما توفر تطبيقات الويب ميزات تفاعلية مثل حسابات المستخدمين أو التحديثات الفورية. ويعتمد تحديد الخيار الأنسب على أهدافك.

اقرأ المزيد في مقارنة بين تطبيق الويب وموقع الويب.

تعمل تطبيقات الويب في المتصفحات، بينما تُنزّل تطبيقات الجوال على الأجهزة. تطبيقات الويب أسهل في التحديث والنشر، بينما توفر تطبيقات الجوال تكاملاً أفضل مع الأجهزة. اطلع على تحليلنا الكامل لتطبيق الويب مقابل تطبيق الجوال لمعرفة الإيجابيات والسلبيات.

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