أنشئ أدوات AI مُخصّصة خاصة بك، من دون إعداد أو تعقيد

مع AI المُدمج بالفعل في Horizons، يمكنك إنشاء أدوات AI الخاصة بك، لاستخدامها أو بيعها أو مشاركتها.
ابدأ مجانًا

الخطط المدفوعة تبدأ من E£⁦79⁩/الشهر فقط

أنشئ أدوات AI مُخصّصة خاصة بك، من دون إعداد أو تعقيد

من مشاريع جانبية ممتعة إلى أدوات مفيدة

أنشئ أدوات لنفسك، ووفّر في الاشتراكات، أو ابتكر شيئًا سيحبه المستخدمون، ويدفعون مقابله. إليك بعض الأفكار لتبدأ بها.
أدوات نصية

أدوات نصية

أنشئ تطبيقات تقرأ وتكتب وتستجيب. من روبوتات الدردشة التي تتولى الرد على أسئلة العملاء على مدار الساعة، إلى المساعدين الذين يساعدون المستخدمين في صياغة الرسائل التعريفية، وتخطيط الرحلات، أو العثور على الوصفة المثالية.ابدأ البناء
أنشئ تطبيقات تُحوّل وتولّد صورًا مرئية. اسمح للمستخدمين بتحويل الصور إلى رسومات توضيحية، وتصميم صور رمزية مخصصة، وتصوّر تجديد الغرف، أو إنشاء نماذج أولية للمنتجات، من دون الحاجة إلى أي مهارات تصميم.ابدأ البناء
أنشئ أدوات ذكية توفّر وقت مستخدميك. فكّر في نماذج العملاء المحتملين المدعومة بالـ AI، أو مراجعي السيرة الذاتية، أو مستشاري الميزانية، أو مخططي التمارين الرياضية، تطبيقات عملية تقدّم قيمة حقيقية في كل مرة.ابدأ البناء
أنشئ أنواع الأدوات التي لا يتوقف الناس عن مشاركتها. مثل اختبارات الشخصية، وقراء التاروت المدعومون بالـ AI، وأدوات العثور على شبيه المشاهير، ومنشئات قصص ما قبل النوم، فهي ممتعة في الاستخدام، وأكثر متعة عند مشاركتها.ابدأ البناء

كل ما تحتاج إليه لإنشاء أدوات مدعومة بـ AI

AI موجود بالفعل

لا حاجة إلى حساب لدى جهة خارجية أو فوترة منفصلة، وذلك لأن AI مُدمج في Horizons، ما عليك سوى فتح مشروعك واستخدامه.

أنشئ بالدردشة، لا بالبرمجة

صِف ما تريد بلغة بسيطة، وسيتولى Horizons إنشاؤه لك. لا حاجة إلى برمجة أو إعداد تقني، فقط فكرتك ومحادثة بسيطة.

فكرتك هي التي تحدد الإمكانيات، وليس التقنية.

روبوتات الدردشة، ومساعدون شخصيون مدعومون بالـ AI، ومولدات الصور، وأدوات كتابة، وأنظمة توصية، مهما كان ما يخطر ببالك، فإن Horizons توفّر AI اللازم لتشغيله.

أنشئه مرة واحدة، واربح منه

شارك مشروعك كقالب واربح عمولة بنسبة 20% في كل مرة يستخدمه فيها شخص آخر لبدء تطبيقه الخاص ويشتري أول خطة Horizons له.

كيف يعمل

01

افتح مشروعك في Horizons

سجّل الدخول إلى Horizons وابدأ مشروعًا جديدًا، أو اختر أحد القوالب الجاهزة لـ AI لتحصل على انطلاقة سريعة.
02

أنشئ، عدّل، واختبر

صِف ما تريد أن يفعله تطبيقك، وعدّل عليه حتى يصبح كما تريد تمامًا، واختبره مباشرة، كل ذلك من دون مغادرة Horizons.
03

انشر وشارك

وعندما تصبح جاهزًا، اضغط على نشر. ستصبح أداتك المدعومة بالـ AI جاهزة للعمل ومتاحًة للمستخدمين، ويمكنك تتبّع استخدام الأرصدة في أي وقت من لوحة التحكم الخاصة بك..

اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.

اختر قالبًا مُصممًا باحترافية، وخصّصه بالـ AI أو عبر التعديلات المرئية، ثم أطلق موقعك الإلكتروني بشكل أسرع.
جميع القوالب
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت جاهز لإنشاء أول أداة مدعومة بالـ AI؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

الأسئلة الشائعة حول إنشاء أدوات AI مُخصّصة

إليك إجابات بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول إنشاء أدوات مدعومة بـ AI باستخدام Horizons.

ما عليك سوى فتح مشروعك في AI Builder والبدء بالدردشة - صف ما تريد بناءه بلغة بسيطة، وسيقوم AI Builder AI بتحويله إلى واقع. يتضمن مشروعك تكاملًا سلسًا للذكاء الاصطناعي التوليدي، لذا لن تحتاج إلى حسابات خارجية، أو اختيار نماذج، أو دفع رسوم إضافية. يمكنك تخصيص أي شيء، وتعديل النصوص أو تحديث الصور يدويًا وقتما تشاء، دون استهلاك أي رصيد. عندما تكون جاهزًا، انشر - الاستضافة والنطاق مشمولان في خطتك.

تعرّف على المزيد في نظرة عامة على Horizons Integrated AI.

صُممت ميزات Horizons AI لأي شخص لديه فكرة، من دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. سواء كنت صاحب مشروع صغير يريد إنشاء أدوات AI مخصصة بدلًا من الدفع لحلول خارجية، أو صانع محتوى يسعى إلى تحقيق الدخل من جمهوره عبر تطبيق مدعوم بـ AI، أو خبيرًا، مثل مدرب لياقة أو أخصائي تغذية، يريد تحويل معرفته إلى أداة يمكنه بيعها للعملاء، فإن Horizons يجعل ذلك ممكنًا.

إذا كنت تستطيع وصف ما تريد إنشاءه، فأنت تستطيع إنشاءه. وإذا كنت تبحث عن الإلهام أو تريد بداية أسرع، فتصفّح القوالب المصممة مسبقًا للعثور على ما يناسب فكرتك.

يدعم Horizons إنشاء النصوص وتحليلها، إلى جانب إنشاء الصور وتحليلها، بصيغ PNG وWebP وJPEG. ويمكنك استخدام ذلك لإنشاء روبوتات دردشة AI، ومساعدين شخصيين مدعومين بـ AI، وأدوات للكتابة، ومحولات للصور، ومحركات توصية، وغير ذلك الكثير.

يمكنك البدء باستخدام Horizons مجانًا. وتتضمن خطتك أرصدة AI لتبدأ في الإنشاء والتجربة مباشرة. وبعد استخدام الأرصدة المجانية، يمكنك إضافة المزيد في أي وقت لمواصلة الإنشاء وتشغيل ميزات AI داخل تطبيقك أو موقعك الإلكتروني المنشور. لا رسوم مفاجئة، ولا تكاليف خفية، فأنت تتحكم دائمًا في ما تنفقه.

تُستخدم أرصدة AI في أمرين: إنشاء موقعك الإلكتروني أو تطبيقك، بحيث تساوي كل رسالة رصيدًا واحدًا، وتشغيل ميزات AI داخل مشروع الويب المنشور. وبالنسبة إلى استخدام ميزات AI داخل موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب، فإننا نستخدم أرصدة جزئية، مما يعني أن أرصدتك تدوم لفترة أطول، ولا تُستهلك إلا عندما يتفاعل المستخدمون مع أداة AI الخاصة بك.

نعم. تعرض لك لوحة معلومات استخدام أرصدة AI تفاصيل الأرصدة المستخدمة في الإنشاء والتعديل، إلى جانب الأرصدة التي تستهلكها ميزات AI في تطبيقك، حتى تعرف دائمًا بدقة أين تُستخدم أرصدتك.

لا على الإطلاق. تم تصميم AI Builder للجميع – من المبتدئين في المجال التقني إلى المطورين ذوي الخبرة. إذا استطعت وصف ما تريد بناءه، فسيساعدك AI Builder في بنائه.

نعم، إذا كنت قد أنشأت مشروعًا سابقًا باستخدام AI App Builder أو صممت موقعًا إلكترونيًا باستخدام AI Builder، فإن ميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة مُضمنة بالفعل في خطتك دون أي تكلفة إضافية. ما عليك سوى فتح مشروع موجود أو بدء مشروع جديد، وشحن رصيد الذكاء الاصطناعي الخاص بك، وستكون جاهزًا للانطلاق.

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.