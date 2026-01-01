أنشئ أدوات AI مُخصّصة خاصة بك، من دون إعداد أو تعقيد
من مشاريع جانبية ممتعة إلى أدوات مفيدة
أدوات نصية
أدوات الصور
أدوات عملية
أدوات ممتعة ورائجة
كل ما تحتاج إليه لإنشاء أدوات مدعومة بـ AI
AI موجود بالفعل
أنشئ بالدردشة، لا بالبرمجة
فكرتك هي التي تحدد الإمكانيات، وليس التقنية.
أنشئه مرة واحدة، واربح منه
كيف يعمل
افتح مشروعك في Horizons
أنشئ، عدّل، واختبر
انشر وشارك
اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
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آراء المستخدمين في Hostinger Horizons
تُقلل تقنية Vibe من وقت التطوير بنسبة 45%، حيث تُحوّل أدوات مثل Hostinger AI Builder اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ في غضون ساعات بدلاً من أسابيع. كما أن متطلبات بدء تطوير البرمجيات أصبحت أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة إنشاء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام أداة إنشاء المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر! إنها ببساطة مذهلة - جربها بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أنا معجبٌ جداً بالتطورات التي يشهدها برنامج @Hostinger AI Builder! لقد كان التحديث الجديد للذكاء الاصطناعي ممتعاً للغاية، وقد أحدث نقلة نوعية ليس لي فقط، بل أعرف الكثيرين غيري أيضاً.
أتساءل كيف تمكنت هوستينجر من إطلاق أداة بناء الذكاء الاصطناعي... إنه لأمر مذهل مدى سرعة تمكينها لأي شخص من نشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع أن أصف لكم كم انتظرتُ هذا المشروع على قائمة أمنياتي حتى قمتم بإنشاء أداة بناء الذكاء الاصطناعي. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. والآن، ها هو ذا! مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح متاحًا الآن. يا للفرحة!
لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر في أداة Hostinger AI Builder. أمر رائع حقاً!
جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.
الأسئلة الشائعة حول إنشاء أدوات AI مُخصّصة
كيف يمكنني إنشاء أدوات AI الخاصة بي؟
ما عليك سوى فتح مشروعك في AI Builder والبدء بالدردشة - صف ما تريد بناءه بلغة بسيطة، وسيقوم AI Builder AI بتحويله إلى واقع. يتضمن مشروعك تكاملًا سلسًا للذكاء الاصطناعي التوليدي، لذا لن تحتاج إلى حسابات خارجية، أو اختيار نماذج، أو دفع رسوم إضافية. يمكنك تخصيص أي شيء، وتعديل النصوص أو تحديث الصور يدويًا وقتما تشاء، دون استهلاك أي رصيد. عندما تكون جاهزًا، انشر - الاستضافة والنطاق مشمولان في خطتك.
تعرّف على المزيد في نظرة عامة على Horizons Integrated AI.
من يستطيع استخدام أداة AI Builder لإنشاء أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة؟
صُممت ميزات Horizons AI لأي شخص لديه فكرة، من دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. سواء كنت صاحب مشروع صغير يريد إنشاء أدوات AI مخصصة بدلًا من الدفع لحلول خارجية، أو صانع محتوى يسعى إلى تحقيق الدخل من جمهوره عبر تطبيق مدعوم بـ AI، أو خبيرًا، مثل مدرب لياقة أو أخصائي تغذية، يريد تحويل معرفته إلى أداة يمكنه بيعها للعملاء، فإن Horizons يجعل ذلك ممكنًا.
إذا كنت تستطيع وصف ما تريد إنشاءه، فأنت تستطيع إنشاءه. وإذا كنت تبحث عن الإلهام أو تريد بداية أسرع، فتصفّح القوالب المصممة مسبقًا للعثور على ما يناسب فكرتك.
ما هي أنواع ميزات AI التي يمكنني إضافتها إلى تطبيقي؟
يدعم Horizons إنشاء النصوص وتحليلها، إلى جانب إنشاء الصور وتحليلها، بصيغ PNG وWebP وJPEG. ويمكنك استخدام ذلك لإنشاء روبوتات دردشة AI، ومساعدين شخصيين مدعومين بـ AI، وأدوات للكتابة، ومحولات للصور، ومحركات توصية، وغير ذلك الكثير.
هل استخدام Horizons مجاني؟
يمكنك البدء باستخدام Horizons مجانًا. وتتضمن خطتك أرصدة AI لتبدأ في الإنشاء والتجربة مباشرة. وبعد استخدام الأرصدة المجانية، يمكنك إضافة المزيد في أي وقت لمواصلة الإنشاء وتشغيل ميزات AI داخل تطبيقك أو موقعك الإلكتروني المنشور. لا رسوم مفاجئة، ولا تكاليف خفية، فأنت تتحكم دائمًا في ما تنفقه.
كيف تعمل أرصدة AI؟
تُستخدم أرصدة AI في أمرين: إنشاء موقعك الإلكتروني أو تطبيقك، بحيث تساوي كل رسالة رصيدًا واحدًا، وتشغيل ميزات AI داخل مشروع الويب المنشور. وبالنسبة إلى استخدام ميزات AI داخل موقعك الإلكتروني أو تطبيق الويب، فإننا نستخدم أرصدة جزئية، مما يعني أن أرصدتك تدوم لفترة أطول، ولا تُستهلك إلا عندما يتفاعل المستخدمون مع أداة AI الخاصة بك.
هل يمكنني معرفة عدد أرصدة AI التي استخدمها تطبيقي؟
نعم. تعرض لك لوحة معلومات استخدام أرصدة AI تفاصيل الأرصدة المستخدمة في الإنشاء والتعديل، إلى جانب الأرصدة التي تستهلكها ميزات AI في تطبيقك، حتى تعرف دائمًا بدقة أين تُستخدم أرصدتك.
هل أحتاج إلى مهارات برمجية لاستخدام مُنشئ أدوات AI في Horizons؟
لا على الإطلاق. تم تصميم AI Builder للجميع – من المبتدئين في المجال التقني إلى المطورين ذوي الخبرة. إذا استطعت وصف ما تريد بناءه، فسيساعدك AI Builder في بنائه.