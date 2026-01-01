حوّل واتساب إلى CRM بالـ AI

تعامل مع جهات الاتصال الخاصة بك كجزء من نشاطك التجاري. اربط واتساب. أدِر العملاء المحتملين. وأغلق الصفقات.
ابدأ مجانًا

لا حاجة إلى بطاقة ائتمان.

حوّل واتساب إلى CRM بالـ AI

كيفية إنشاء واتساب CRM لنشاطك التجاري

01

صِف فكرتك أو اختر قالبًا

صِف كيف يعمل نشاطك التجاري، وسيتولى الـ AI إنشاء CRM حوله، أو ابدأ مباشرة بأحد القوالب المُصمّمة باحترافية. لا حاجة إلى مهارات برمجية.
02

اربط واتساب بـ CRM الخاص بك

ببضع نقرات فقط، سيُربط واتساب بـ CRM الخاص بك من خلال تكامل Twilio.
03

خصّص CRM الخاص بك

خصّص نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك ليناسب عملك. ما عليك سوى الدردشة مع AI لتعديل التصميم والمحتوى وتخصيص الصفحات.

اطّلع على دليلنا التعليمي خطوة بخطوة

تابع دليل الفيديو أو الدليل الإرشادي خطوة بخطوة لمعرفة كيفية الانتقال من الفكرة إلى مشروع جاهز خلال دقائق:
كيفية إنشاء واتساب CRM بالـ AI

كيفية إنشاء واتساب CRM بالـ AI

درس تعليمي
فيديو

اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.

اختر قالبًا مُصممًا باحترافية، وخصّصه بالـ AI أو عبر التعديلات المرئية، ثم أطلق موقعك الإلكتروني بشكل أسرع.

قوالب جاهزة

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

كل ما تحتاج إليه لإنشاء CRM الخاص بك، في مكان واحد

أنشئ وامتلك نظام CRM مُصمّم خصيصًا لاحتياجاتك

أنشئ وامتلك نظام CRM مُصمّم خصيصًا لاحتياجاتك

صف كيف يعمل مشروعك، وسيقوم برنامج AI Builder ببناء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يناسب سير عملك تمامًا - مسار المبيعات، وتصنيفاتك، ووتيرة المتابعة. لا حاجة لفريق تقنية معلومات.
على عكس واتساب أو متاجر وسائل التواصل الاجتماعي، يمنحك الموقع المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي تحكمًا كاملاً في بيانات عملائك، مما يحميك من تغييرات سياسة المنصة أو حظر الحسابات.
أنشئ ردودًا خلال ثوانٍ، وانشر روبوت دردشة لدعم العملاء يعمل 24/7، وحافظ على استمرار نشاطك التجاري حتى أثناء نومك.
لا حاجة إلى إنشاء CRM من الصفر. تمنحك القوالب بداية أسرع من خلال إعدادات معقدة وبنية تطبيق وسير عمل جاهزين مسبقًا.
استضافة احترافية، ودومين مخصص، وبريد إلكتروني للأعمال، كل ذلك في مكان واحد، وكل ما تحتاج إليه لبناء الثقة مع جمهورك.

عدد أكبر من العملاء المحتملين المتابَعين، المزيد من الصفقات الناجحة، ووقت أكبر تستعيده في يومك.

ابدأ مجانًا

لا حاجة إلى بطاقة ائتمان.

الأسئلة الشائعة حول واتساب CRM

إليك إجابات بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول إنشاء واتساب CRM.

واتساب CRM هو أداة تساعدك على إدارة علاقات العملاء مباشرة عبر واتساب. فبدلًا من فقدان مسار المحادثات، يمكنك تنظيم جهات الاتصال، وتتبع العملاء المحتملين عبر مسار مبيعات مرئي، وإغلاق الصفقات، كل ذلك في مكان واحد. وعلى عكس أنظمة CRM التقليدية، فإنه يلتقي عملاءك حيث يوجدون بالفعل، على واتساب.

باستخدام واتساب CRM، يمكنك تنظيم جهات الاتصال وإدارتها، وتتبع العملاء المحتملين عبر مسار مبيعات مرئي، وأتمتة الرسائل، وقبول المدفوعات، وكل ذلك مع ربطه بواتساب. كما يمكنك تخصيصه بما يناسب احتياجات نشاطك التجاري المحددة باستخدام AI، من دون أي مهارات برمجية.

لا حاجة لمهارات البرمجة. مع منصة Hostinger AI Builder البرمجية، يمكنك إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك على واتساب ببساطة عن طريق الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، أو البدء بقالب جاهز وتخصيصه بلغتك الخاصة - فهي تتولى البرمجة والتصميم والمحتوى نيابةً عنك.

مع Hostinger Horizons، أصبح إنشاء تطبيق واتساب لإدارة علاقات العملاء (CRM) أمرًا سهلاً. إليك كيفية القيام بذلك في بضع خطوات:

  • استخدم مُنشئ التطبيقات بالـ AI أو أحد القوالب الجاهزة للبدء في الإنشاء مجانًا.
  • خصّص كل شيء بما يناسب احتياجات نشاطك التجاري من خلال الدردشة مع الـ AI، وهذا ما يُعرف باسم Vibe coding، من دون مهارات تقنية، فقط أفكارك بلغة بسيطة.
  • اختر خطة لفتح المزيد من الأوصاف ونشر CRM الخاص بك بنقرة واحدة.
  • اربط واتساب بـ CRM الخاص بك من خلال تكامل Twilio.

يمكنك أيضًا اتباع دليلنا حول كيفية إنشاء واتساب CRM للشركات الصغيرة أو تصفح شروحات الفيديو الخاصة بنا.

يعتمد الأمر على مدى رغبتك في التخصيص. يمكنك البدء في دقائق باستخدام قالب جاهز، ولكن إذا كنت ترغب في تخصيص كل التفاصيل لتناسب عملك، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول. في كلتا الحالتين، يجعل Hostinger AI Builder العملية سريعة وبديهية قدر الإمكان - ما عليك سوى التحدث مع الذكاء الاصطناعي وسيتولى هو العمل الشاق.
نعم، مع أداة Hostinger AI Builder، يمكنك تخصيص كل شيء. ما عليك سوى وصف احتياجاتك بكلماتك الخاصة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل التصميم والمحتوى والوظائف نيابةً عنك. سواء كنت بحاجة إلى مسار مبيعات محدد، أو حقول اتصال مخصصة، أو تصميم فريد، يمكنك الاستمرار في تحسينه من خلال المحادثة حتى يناسب عملك تمامًا.

Hostinger Horizons ليس مجانيًا، لكن يمكنك تجربته قبل الالتزام بخطة. اطّلع على دليلنا المفصّل حول كيفية البدء وتحقيق أقصى استفادة منه.

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