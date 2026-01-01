واتساب CRM هو أداة تساعدك على إدارة علاقات العملاء مباشرة عبر واتساب. فبدلًا من فقدان مسار المحادثات، يمكنك تنظيم جهات الاتصال، وتتبع العملاء المحتملين عبر مسار مبيعات مرئي، وإغلاق الصفقات، كل ذلك في مكان واحد. وعلى عكس أنظمة CRM التقليدية، فإنه يلتقي عملاءك حيث يوجدون بالفعل، على واتساب.