حوّل واتساب إلى CRM بالـ AI
كيفية إنشاء واتساب CRM لنشاطك التجاري
صِف فكرتك أو اختر قالبًا
اربط واتساب بـ CRM الخاص بك
خصّص CRM الخاص بك
اطّلع على دليلنا التعليمي خطوة بخطوة
اختر قالبًا واجعله بطابعك الخاص.
قوالب جاهزة
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
كل ما تحتاج إليه لإنشاء CRM الخاص بك، في مكان واحد
أنشئ وامتلك نظام CRM مُصمّم خصيصًا لاحتياجاتك
ملكية كاملة للبيانات
AI مُدمج
ابدأ بقالب جاهز
بنية تحتية احترافية
الأسئلة الشائعة حول واتساب CRM
ما هو واتساب CRM؟
واتساب CRM هو أداة تساعدك على إدارة علاقات العملاء مباشرة عبر واتساب. فبدلًا من فقدان مسار المحادثات، يمكنك تنظيم جهات الاتصال، وتتبع العملاء المحتملين عبر مسار مبيعات مرئي، وإغلاق الصفقات، كل ذلك في مكان واحد. وعلى عكس أنظمة CRM التقليدية، فإنه يلتقي عملاءك حيث يوجدون بالفعل، على واتساب.
ما الذي يمكنني فعله باستخدام واتساب CRM الخاص بي؟
باستخدام واتساب CRM، يمكنك تنظيم جهات الاتصال وإدارتها، وتتبع العملاء المحتملين عبر مسار مبيعات مرئي، وأتمتة الرسائل، وقبول المدفوعات، وكل ذلك مع ربطه بواتساب. كما يمكنك تخصيصه بما يناسب احتياجات نشاطك التجاري المحددة باستخدام AI، من دون أي مهارات برمجية.
هل أحتاج إلى أي مهارات برمجية لإنشاء واتساب CRM بالـ AI؟
كيف أنشئ واتساب CRM باستخدام Hostinger Horizons؟
مع Hostinger Horizons، أصبح إنشاء تطبيق واتساب لإدارة علاقات العملاء (CRM) أمرًا سهلاً. إليك كيفية القيام بذلك في بضع خطوات:
- استخدم مُنشئ التطبيقات بالـ AI أو أحد القوالب الجاهزة للبدء في الإنشاء مجانًا.
- خصّص كل شيء بما يناسب احتياجات نشاطك التجاري من خلال الدردشة مع الـ AI، وهذا ما يُعرف باسم Vibe coding، من دون مهارات تقنية، فقط أفكارك بلغة بسيطة.
- اختر خطة لفتح المزيد من الأوصاف ونشر CRM الخاص بك بنقرة واحدة.
- اربط واتساب بـ CRM الخاص بك من خلال تكامل Twilio.
يمكنك أيضًا اتباع دليلنا حول كيفية إنشاء واتساب CRM للشركات الصغيرة أو تصفح شروحات الفيديو الخاصة بنا.
كم يستغرق إعداد واتساب CRM؟
هل يمكنني تخصيص CRM بما يناسب احتياجات نشاطي التجاري؟
هل استخدام Hostinger Horizons مجاني؟
Hostinger Horizons ليس مجانيًا، لكن يمكنك تجربته قبل الالتزام بخطة. اطّلع على دليلنا المفصّل حول كيفية البدء وتحقيق أقصى استفادة منه.