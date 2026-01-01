نعم. لا يمكن للوكيل الوصول إلا إلى الحسابات والأدوات التي تربطه بها، ويمكنك فصل أي منها في أي وقت. محادثاتك مرتبطة بحسابك، وغير مرئية للمستخدمين الآخرين، ولا تُستخدم مطلقًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تُشارك لأغراض إعلانية. قبل أن يقوم الوكيل بأي إجراء لا رجعة فيه، يتوقف مؤقتًا ويطلب منك الموافقة. هوستينجر حاصلة على شهادة ISO/IEC 27001:2022 ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).