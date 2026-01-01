Hostinger Agents

اختر مهمة، ودع الوكلاء ينجزونها نيابة عنك.

خبراء AI متخصصون في SEO، والتسويق، والمحتوى، والمبيعات، وتواصل العملاء، وتخطيط الأعمال.
ابدأ الآن
ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا
متوافق مع:
اختر مهمة، ودع الوكلاء ينجزونها نيابة عنك.

ما يمكن أن يفعله وكلاء هوستينجر

الأعمال والاستراتيجية

تحقّق من جدوى فكرتك، وطوّر عرضك، وأنشئ خطة واضحة.

الأعمال والاستراتيجية

هوية العلامة التجارية

أنشئ شعارات وصورًا تجعل نشاطك التجاري يبدو متسقًا واحترافيًا.

هوية العلامة التجارية

التسويق وSEO

اعثر على الكلمات المفتاحية ذات الصلة، وراجع صفحاتك، وحدد طرقًا لتحسين ترتيبها.

التسويق وSEO

جدولة المهام

احصل على دعم بالـ AI للمهام المتكررة، والقرارات، والخطوات التالية.

جدولة المهام

AI عام مقابل وكلاء Hostinger

ينتظر الـ AI العام التعليمات، بينما يرشدك وكلاء Hostinger في كل خطوة.

روبوت دردشة عام

  • ينتظر الوصف المثالي.
  • يجب أن تعرف ما الذي ينبغي أن تسأل عنه.
  • يُقدّم إجابات عامة.
  • محادثات متكررة بلا نهاية.

Hostinger Agents

  • يبدأ بمهارات جاهزة للاستخدام.
  • يرشدك من خلال طرح الأسئلة المناسبة.
  • متوافق مع حسابك في Hostinger.
  • يُقدّم نتائج كاملة.

تخطَّ التعليمات. ابدأ بمهمة.

اختر ما تحتاج إلى إنجازه، واتبع مهارة جاهزة للاستخدام، واحصل على نتيجة عملية يمكنك استخدامها.
اختر مهمة
اتبع الخطوات الموضحة
احصل على نتيجة جاهزة للاستخدام
ابدأ الآن
تخطَّ التعليمات. ابدأ بمهمة.

لست متأكدًا من أين يجب أن تبدأ؟ استعن بخبير

مستشار أعمال

سأتحقّق من صحة أفكارك، واكتشاف فرص النمو، ومساعدتك في تحديد الخطوة التالية.
سأكتب نصوص المواقع الإلكترونية، ومنشورات المدونات، وأوصاف المنتجات التي تجذب جمهورك المُستهدف.
سأكشف عن الكلمات المفتاحية التي يبحثون عنها، وأحدد ما يعيق أداء موقعك، وأوضح لك كيف يتفوق المنافسون عليك.
سأضع خطة لإطلاق مشروعك، وأُعد خطة محتوى لشهر كامل، وأوضح لك القنوات التي تستحق وقتك.
سأقوم بصياغة المستندات القانونية الأساسية، وشرح العقود قبل توقيعك عليها، ومساعدتك على تجنب الأخطاء المكلفة.
ابدأ الآن
حالات الاستخدام

ما الذي تريد إنجازه؟

اختر المهمة التي تريد إنجازها، واتبع مهارة جاهزة للاستخدام، واحصل على نتيجة عملية يمكنك استخدامها.

جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

جدول المنشورات وانشرها تلقائيًا.
إنشاء محتوى تسويقي

إنشاء محتوى تسويقي

أنشىء إعلانات ونصوص تسويقية من موقعك الإلكتروني.
اكتب مقالات مدونة محسّنة لـ SEO

اكتب مقالات مدونة محسّنة لـ SEO

أنشئ مقالات مدونة تتضمن بحثًا مدمجًا عن الكلمات المفتاحية.
أنشىء محتوى الموقع الإلكتروني

أنشىء محتوى الموقع الإلكتروني

أنشئ محتوى لصفحاتك في دقائق.
اعثر على العملاء المحتملين وتواصل معهم

اعثر على العملاء المحتملين وتواصل معهم

اكتشف العملاء المحتملين وأرسل رسائل التواصل تلقائيًا.
اكتب رسائل بريد إلكتروني احترافية

اكتب رسائل بريد إلكتروني احترافية

صِف الموقف واحصل على مسودة بريد إلكتروني احترافية.
Draft a privacy policy

Draft a privacy policy

أنشئ سياسة خصوصية واضحة ومخصصة لنشاطك التجاري.
مراجعة أسعارك

مراجعة أسعارك

احصل على ملاحظات حول أسعارك، وتكاليفك، وهوامش الربح، ونموذج التسعير.
جاهز للمساعدة في مهام الأعمال اليومية.
150+
المهارات
اربط الأدوات التي تستخدمها بالفعل.
1000
تطبيقات
موثوق به من قِبَل العديد من الشركات حول العالم.
50+
البلد المُستهدف

اختر كيف تبدأ مع وكلاء AI

1000 رصيد شهريًا
تتجدد تلقائيًا، من دون الحاجة إلى أي إجراء.
أكثر من 150 مهارة جاهزة للاستخدام
مُنظمة حسب المهمة، بما في ذلك مقالات المدونة، وعمليات تدقيق SEO، والنصوص الإعلانية.
اربط تطبيقاتك المفضلة
استخدم Gmail وNotion وSlack وواتساب وأكثر من 1,000 أداة ضمن سير عملك.
أنشئ صورًا، وشعارات، وعناصر بصرية خاصة بعلامتك التجارية
أنشئ الأصول البصرية بسرعة أكبر بمساعدة الـ AI.
تحقق من أفكار الأعمال والتسعير
احصل على ملاحظات قبل استثمار الوقت والمال.
تحميل الملفات وتتبع الإصدارات
معاينة العمل والاحتفاظ بكل إصدار.
أتمت قائمة مهامك
جدوِل المهام المتكررة ودع وكيلك يتولى أمرها.

24 أشهر

خصم 43%
489
279/الشهر
الأكثر شيوعًا

12 أشهر

319/الشهر

3 أشهر

379/الشهر

1 شهر

489/الشهر

يتجدد بسعر E£⁦409⁩/شهريًا. الأسعار لا تشمل الضرائب المطبقة.

يتجدد بسعر E£⁦409⁩/شهريًا. الأسعار لا تشمل الضرائب المطبقة.

لا تعتمد فقط على كلامنا

تعرّف على آراء العملاء حول العالم حول تجربتهم مع Hostinger.
تشارلي لو وديل كوملي
تشارلي لو وديل كوملي
المؤسّسون المشاركون لشركة Nohma

"بصراحة، نعتبر Hostinger المعيار المرجعي لمهندسينا عند تقديم الدعم."

أوين فيليبس
أوين فيليبس
Blacksmith

"تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو ما كان مريحًا حقًا."

جوردي روبرت
جوردي روبرت
خبير تسويق

"Hostinger هو أفضل مزود استضافة تعاملت معه على الإطلاق. دعمهم الفني رائع وأسعارهم غير قابلة للمنافسة."

آنا فرانكيس
آنا فرانكيس
مصممة ومطورة رقمية

"أوصي عملائي بالانتقال إلى Hostinger. كل شيء سهل، وتُطرح ميزات جديدة باستمرار."

إليز هيرنايز
إليز هيرنايز
صاحب عمل

"بفضل لوحة التحكم البسيطة من Hostinger، يمكننا إدارة موقعنا الإلكتروني على ووردبريس بأنفسنا."

أحضر أدواتك
الاتصالات

أحضر أدواتك

اربط خدمات من جهات خارجية حتى يتمكن وكلاؤك من استخدامها أثناء الدردشة.
ابدأ مجانًا
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

X

X

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

عرض جميع الاتصالات

الأسئلة الشائعة

Hostinger Agents هو تطبيق مدعوم بالـ AI يمنحك فريقًا من الوكلاء المتخصصين، صُمم كل واحد منهم لمجال أعمال محدد، مثل الاستراتيجية، والكتابة، وSEO، والتسويق، والشؤون القانونية، وتواصل العملاء، والمبيعات. وبدلًا من روبوت دردشة عام واحد، تحصل على خبراء متخصصين يمكنك التحدث إليهم في أي وقت، بلغة واضحة ومباشرة. ولا حاجة إلى أي مهارات تقنية.
صُمم هذا التطبيق لأصحاب المشاريع الفردية، ومن يديرون أعمالًا جانبية، وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يديرون كل شيء بأنفسهم. وإذا سبق أن تمنيت أن يكون لديك خبير استراتيجي، أو كاتب، أو مسوّق، أو مستشار قانوني متاح عند الحاجة، فهذا بالضبط ما يقدمه لك Hostinger Agents.
على عكس روبوتات الدردشة العامة المدعومة بالـ AI، جرى تدريب كل وكيل من Hostinger Agents مسبقًا على خبرة عميقة في مجال أعمال محدد. ولا تحتاج إلى صياغة الوصف المثالي، ما عليك سوى اختيار وكيل ومهارة، وسيرشدك إلى نتيجة مفيدة من هناك.
المهارات هي قوالب مهام جاهزة داخل كل وكيل. وبدلًا من التفكير فيما يجب أن تطلبه، تختار مهارة، ثم يوجّهك الوكيل نحو نتيجة محددة، مثل كتابة مقال مدونة، أو إجراء بحث عن الكلمات المفتاحية، أو إنشاء سياسة خصوصية. وتُعد المهارات أسرع، وأكثر تنظيمًا، وتمنح نتائج أفضل من البدء بمحادثة فارغة.
لا. يمكنك استكمال محادثة سابقة أو بدء محادثة جديدة، كما تفضّل. وفي كلتا الحالتين، يحتفظ وكيلك بسياق نشاطك التجاري، وتفضيلاتك، وقراراتك السابقة عبر جميع المحادثات. لذلك، لا تبدأ أي محادثة جديدة من الصفر.

اختر مهمة، ودع الوكلاء ينجزونها.

متخصصون بالـ AI في التخطيط، والمحتوى، وSEO، والمبيعات، جاهزون متى احتجت إليهم.

ابدأ الآن

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.