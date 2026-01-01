المهارات هي قوالب مهام جاهزة داخل كل وكيل. وبدلًا من التفكير فيما يجب أن تطلبه، تختار مهارة، ثم يوجّهك الوكيل نحو نتيجة محددة، مثل كتابة مقال مدونة، أو إجراء بحث عن الكلمات المفتاحية، أو إنشاء سياسة خصوصية. وتُعد المهارات أسرع، وأكثر تنظيمًا، وتمنح نتائج أفضل من البدء بمحادثة فارغة.