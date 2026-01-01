روبوت دردشة عام
- ينتظر الوصف المثالي.
- يجب أن تعرف ما الذي ينبغي أن تسأل عنه.
- يُقدّم إجابات عامة.
- محادثات متكررة بلا نهاية.
تحقّق من جدوى فكرتك، وطوّر عرضك، وأنشئ خطة واضحة.
أنشئ شعارات وصورًا تجعل نشاطك التجاري يبدو متسقًا واحترافيًا.
اعثر على الكلمات المفتاحية ذات الصلة، وراجع صفحاتك، وحدد طرقًا لتحسين ترتيبها.
احصل على دعم بالـ AI للمهام المتكررة، والقرارات، والخطوات التالية.
اختر المهمة التي تريد إنجازها، واتبع مهارة جاهزة للاستخدام، واحصل على نتيجة عملية يمكنك استخدامها.
يتجدد بسعر E£409/شهريًا. الأسعار لا تشمل الضرائب المطبقة.
يتجدد بسعر E£409/شهريًا. الأسعار لا تشمل الضرائب المطبقة.
"بصراحة، نعتبر Hostinger المعيار المرجعي لمهندسينا عند تقديم الدعم."
"تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو ما كان مريحًا حقًا."
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"بفضل لوحة التحكم البسيطة من Hostinger، يمكننا إدارة موقعنا الإلكتروني على ووردبريس بأنفسنا."
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