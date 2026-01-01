نشر Komari بنقرة واحدة.
لوحة تحكم خفيفة الوزن لمراقبة الخوادم، ذاتية الاستضافة، مع جمع البيانات المستند إلى الوكيل ومقاييس في الوقت الفعلي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Komari؟
كوماري هي أداة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لمراقبة الخوادم، مصممة للمستضيفين الذاتيين الذين يحتاجون إلى رؤية فورية لبنيتهم التحتية دون التكاليف الإضافية لمنصات مراقبة المؤسسات. تستخدم الأداة عميلاً صغيراً يتم تثبيته على كل خادم مراقب لجمع مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة، والتي يتم عرضها بعد ذلك في لوحة تحكم ويب نظيفة.
نظرًا لأن كوماري مستضافة ذاتيًا، فإن جميع بيانات تتبع الخادم الخاصة بك تبقى على بنيتك التحتية دون إرسال أي بيانات إلى خدمات طرف ثالث. يعني التصميم المدعوم بـ SQLite عدم وجود أي تبعيات لقواعد بيانات خارجية، مما يجعل نشره سريعًا وصيانته بسيطة حتى للفرق الصغيرة والمشغلين الفرديين.
الميزات الأساسية في Komari
المراقبة المستندة إلى الوكيل
قم بتثبيت وكيل Komari خفيف الوزن على أي خادم لجمع المقاييس وبثها مرة أخرى إلى لوحة التحكم المركزية الخاصة بك.
مقاييس في الوقت الفعلي
عرض استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستهلاك الذاكرة، وعمليات الإدخال/الإخراج للقرص، ومعدل نقل الشبكة، محدثة مباشرة في واجهة الويب.
لوحة تحكم متعددة الخوادم
راقب جميع خوادمك من لوحة تحكم واحدة، مع قيام كل وكيل بالإبلاغ بشكل مستقل إلى المضيف المركزي.
صفر تبعيات خارجية
يعني تخزين SQLite عدم وجود خدمة قاعدة بيانات منفصلة لإدارتها — فقط الحاوية ومجلد بيانات دائم.
دعم السمات المخصصة
خصص مظهر لوحة التحكم ليتناسب مع تفضيلاتك أو هوية مؤسستك.
لماذا تشغّل Komari على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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