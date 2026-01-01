كوماري هي أداة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لمراقبة الخوادم، مصممة للمستضيفين الذاتيين الذين يحتاجون إلى رؤية فورية لبنيتهم التحتية دون التكاليف الإضافية لمنصات مراقبة المؤسسات. تستخدم الأداة عميلاً صغيراً يتم تثبيته على كل خادم مراقب لجمع مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة، والتي يتم عرضها بعد ذلك في لوحة تحكم ويب نظيفة.

نظرًا لأن كوماري مستضافة ذاتيًا، فإن جميع بيانات تتبع الخادم الخاصة بك تبقى على بنيتك التحتية دون إرسال أي بيانات إلى خدمات طرف ثالث. يعني التصميم المدعوم بـ SQLite عدم وجود أي تبعيات لقواعد بيانات خارجية، مما يجعل نشره سريعًا وصيانته بسيطة حتى للفرق الصغيرة والمشغلين الفرديين.