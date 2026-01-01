نشر Mbin بنقرة واحدة.
مجمع روابط موحد ومنصة نقاش مستضافة ذاتيًا مبنية على ActivityPub — نسخة مطورة من Kbin يقودها المجتمع.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mbin؟
Mbin هو مجمع محتوى مفتوح المصدر وموحد يجمع بين مشاركة الروابط والمناقشات المتسلسلة والتصويت والتدوين المصغر على منصة واحدة. بصفته نسخة مطورة من Kbin يتم صيانتها بواسطة المجتمع، فإنه يتحدث ActivityPub بشكل أصلي، بحيث تتفاعل نسختك مع Lemmy و Mastodon و PeerTube و Pixelfed والشبكة الفيدرالية الأوسع دون الحاجة إلى جسور أو إعدادات إضافية.
يمنحك تشغيل Mbin على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ركنًا مستقلاً في الشبكة الفيدرالية حيث تضع القواعد، وتدير المجلات، وتحتفظ بكل منشور وتصويت في قاعدة بيانات تملكها. لا توجد شركة مركزية، ولا إعلانات، ولا إعادة ترتيب للمخططات الزمنية بواسطة خوارزميات، ولا شروط منصة يمكن أن تتغير دون إشعار.
الميزات الأساسية في Mbin
اتحاد ActivityPub
يربط دعم ActivityPub الأصلي مثيلك بـ Lemmy و Mastodon و PeerTube و Pixelfed وكل خادم fediverse متوافق آخر.
مجلات ومواضيع
نظّم المحتوى في مجلات قائمة على المواضيع مع تعليقات متسلسلة على غرار Reddit والتصويت وتجربة مجمّع روابط مألوفة.
التدوين المصغر المدمج
انشر تحديثات قصيرة جنبًا إلى جنب مع سلاسل المحتوى الطويلة واجعل كلاهما يصل إلى نفس الجمهور الموحد من حساب واحد.
عناصر التحكم في الإشراف والاتحاد
يتيح لك مشرفو كل مجلة على حدة، وأدوات الإدارة على مستوى المنصة، وقوائم السماح أو الحظر الخاصة بالاتحاد، تشكيل المجتمع الذي ترغب في استضافته.
OAuth و REST API
خادم OAuth 2.0 من الدرجة الأولى وواجهة برمجة تطبيقات REST موثقة يشغلان عملاء الجوال التابعين لجهات خارجية والروبوتات وعمليات التكامل.
مفتوح المصدر ويقوده المجتمع
مرخص بموجب AGPL ويتم صيانته بواسطة مجتمع نشط من المساهمين بعد تفرعه من Kbin — لا يوجد اعتماد على بائع واحد.
لماذا تشغّل Mbin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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