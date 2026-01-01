Mbin هو مجمع محتوى مفتوح المصدر وموحد يجمع بين مشاركة الروابط والمناقشات المتسلسلة والتصويت والتدوين المصغر على منصة واحدة. بصفته نسخة مطورة من Kbin يتم صيانتها بواسطة المجتمع، فإنه يتحدث ActivityPub بشكل أصلي، بحيث تتفاعل نسختك مع Lemmy و Mastodon و PeerTube و Pixelfed والشبكة الفيدرالية الأوسع دون الحاجة إلى جسور أو إعدادات إضافية.

يمنحك تشغيل Mbin على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ركنًا مستقلاً في الشبكة الفيدرالية حيث تضع القواعد، وتدير المجلات، وتحتفظ بكل منشور وتصويت في قاعدة بيانات تملكها. لا توجد شركة مركزية، ولا إعلانات، ولا إعادة ترتيب للمخططات الزمنية بواسطة خوارزميات، ولا شروط منصة يمكن أن تتغير دون إشعار.