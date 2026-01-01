Artalk هو نظام تعليقات مستضاف ذاتيًا يتكون من خادم Go عالي الأداء وودجت JavaScript بسيط يمكن تضمينه في أي موقع ويب أو مدونة باستخدام علامة سكريبت واحدة. على عكس منصات التعليقات المستندة إلى السحابة، يحتفظ Artalk بجميع التعليقات وبيانات المستخدم وسجل الإشراف على البنية التحتية التي تتحكم فيها — لا يوجد وصول لطرف ثالث، ولا جمع بيانات، ولا رسوم اشتراك.

تدعم الواجهة الخلفية SQLite بشكل افتراضي مع إمكانية الترحيل الاختياري إلى MySQL أو PostgreSQL مع نمو حركة المرور. تتضمن جميعها أدوات الإشراف، وإشعارات البريد الإلكتروني، وتسجيل الدخول الاجتماعي، وتصفية البريد العشوائي، وCAPTCHA، وشريط جانبي كامل للمسؤول. الاستضافة الذاتية على VPS تعني أن بيانات تعليقاتك تتبع سياسات الاحتفاظ والخصوصية الخاصة بك، وليس شروط خدمة أي منصة.