خصم يصل إلى 68% على Artalk

نشر Artalk بنقرة واحدة.

نظام تعليقات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، بواجهة خلفية بلغة Go وودجت JavaScript بحجم 40 كيلوبايت يمكن تضمينه في أي موقع ويب.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Artalk بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Artalk

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Artalk؟

Artalk هو نظام تعليقات مستضاف ذاتيًا يتكون من خادم Go عالي الأداء وودجت JavaScript بسيط يمكن تضمينه في أي موقع ويب أو مدونة باستخدام علامة سكريبت واحدة. على عكس منصات التعليقات المستندة إلى السحابة، يحتفظ Artalk بجميع التعليقات وبيانات المستخدم وسجل الإشراف على البنية التحتية التي تتحكم فيها — لا يوجد وصول لطرف ثالث، ولا جمع بيانات، ولا رسوم اشتراك.

تدعم الواجهة الخلفية SQLite بشكل افتراضي مع إمكانية الترحيل الاختياري إلى MySQL أو PostgreSQL مع نمو حركة المرور. تتضمن جميعها أدوات الإشراف، وإشعارات البريد الإلكتروني، وتسجيل الدخول الاجتماعي، وتصفية البريد العشوائي، وCAPTCHA، وشريط جانبي كامل للمسؤول. الاستضافة الذاتية على VPS تعني أن بيانات تعليقاتك تتبع سياسات الاحتفاظ والخصوصية الخاصة بك، وليس شروط خدمة أي منصة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Artalk

التضمين في أي موقع

يربط مقتطف جافاسكريبت واحد بحجم 40 كيلوبايت أي موقع ويب أو مدونة ثابتة بمثيل Artalk الخاص بك — لا يتطلب أي تبعية لإطار عمل أو خطوة بناء.

إدارة مواقع متعددة

تدير نسخة واحدة من Artalk التعليقات عبر مواقع متعددة مع حسابات إدارية منفصلة، وقوائم انتظار للإشراف، وإعدادات إشعارات لكل موقع.

بريد عشوائي وكابتشا

تكاملات تصفية البريد العشوائي المدمجة من Akismet و Tencent و Aliyun، بالإضافة إلى خيارات CAPTCHA للصور والشرائح و reCAPTCHA و hCaptcha و Turnstile، تحمي أقسام التعليقات من الروبوتات.

تسجيل الدخول الاجتماعي

يصادق المعلقون عبر GitHub وGoogle وDiscord و20 مزود OAuth آخر، مما يقلل الاحتكاك مع ربط التعليقات بهويات حقيقية.

القائمة الجانبية للأدمن

شريط جانبي مدمج يتيح لمسؤولي الموقع مراجعة التعليقات والموافقة عليها وتثبيتها وحذفها، وإدارة المستخدمين، وعرض إحصائيات الصفحة دون مغادرة واجهة التعليقات.

لماذا تشغّل Artalk على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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