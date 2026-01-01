نشر Artalk بنقرة واحدة.
نظام تعليقات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، بواجهة خلفية بلغة Go وودجت JavaScript بحجم 40 كيلوبايت يمكن تضمينه في أي موقع ويب.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Artalk؟
Artalk هو نظام تعليقات مستضاف ذاتيًا يتكون من خادم Go عالي الأداء وودجت JavaScript بسيط يمكن تضمينه في أي موقع ويب أو مدونة باستخدام علامة سكريبت واحدة. على عكس منصات التعليقات المستندة إلى السحابة، يحتفظ Artalk بجميع التعليقات وبيانات المستخدم وسجل الإشراف على البنية التحتية التي تتحكم فيها — لا يوجد وصول لطرف ثالث، ولا جمع بيانات، ولا رسوم اشتراك.
تدعم الواجهة الخلفية SQLite بشكل افتراضي مع إمكانية الترحيل الاختياري إلى MySQL أو PostgreSQL مع نمو حركة المرور. تتضمن جميعها أدوات الإشراف، وإشعارات البريد الإلكتروني، وتسجيل الدخول الاجتماعي، وتصفية البريد العشوائي، وCAPTCHA، وشريط جانبي كامل للمسؤول. الاستضافة الذاتية على VPS تعني أن بيانات تعليقاتك تتبع سياسات الاحتفاظ والخصوصية الخاصة بك، وليس شروط خدمة أي منصة.
الميزات الأساسية في Artalk
التضمين في أي موقع
يربط مقتطف جافاسكريبت واحد بحجم 40 كيلوبايت أي موقع ويب أو مدونة ثابتة بمثيل Artalk الخاص بك — لا يتطلب أي تبعية لإطار عمل أو خطوة بناء.
إدارة مواقع متعددة
تدير نسخة واحدة من Artalk التعليقات عبر مواقع متعددة مع حسابات إدارية منفصلة، وقوائم انتظار للإشراف، وإعدادات إشعارات لكل موقع.
بريد عشوائي وكابتشا
تكاملات تصفية البريد العشوائي المدمجة من Akismet و Tencent و Aliyun، بالإضافة إلى خيارات CAPTCHA للصور والشرائح و reCAPTCHA و hCaptcha و Turnstile، تحمي أقسام التعليقات من الروبوتات.
تسجيل الدخول الاجتماعي
يصادق المعلقون عبر GitHub وGoogle وDiscord و20 مزود OAuth آخر، مما يقلل الاحتكاك مع ربط التعليقات بهويات حقيقية.
القائمة الجانبية للأدمن
شريط جانبي مدمج يتيح لمسؤولي الموقع مراجعة التعليقات والموافقة عليها وتثبيتها وحذفها، وإدارة المستخدمين، وعرض إحصائيات الصفحة دون مغادرة واجهة التعليقات.
لماذا تشغّل Artalk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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