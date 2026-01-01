نشر Bichon بنقرة واحدة.
أداة أرشفة بريد إلكتروني بلغة Rust مستضافة ذاتيًا، تدعم IMAP و OAuth2 والبحث بالنص الكامل، لحفظ صناديق البريد على المدى الطويل.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bichon؟
Bichon هو خادم أرشفة بريد إلكتروني مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust. يتصل بحسابات IMAP، ويقوم بتنزيل الرسائل بشكل تدريجي باستخدام مزامنة قائمة على UID، وينشئ فهرس بحث نصي كامل من Tantivy، ويقدم واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة مع واجهة مستخدم ويب مدمجة للبحث عن البريد المؤرشف وتصفحه وتصديره.
تُبقي استضافة Bichon ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل رسالة مؤرشفة ومرفق وبيانات اعتماد داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. يتم تشفير بيانات اعتماد الحساب في وضع السكون باستخدام AES-256-GCM، ويتم تحديث رموز OAuth 2.0 تلقائيًا، ويتم تنزيل صناديق بريد متعددة في وقت واحد — مما يجعل Bichon بديلاً سريعًا وخاصًا لخدمات أرشفة البريد الإلكتروني التجارية بدون رسوم لكل صندوق بريد.
الميزات الأساسية في Bichon
البحث في النص الكامل
الفهرسة المدعومة بـ Tantivy عبر نصوص الرسائل والرؤوس والمرفقات تُرجع النتائج في أجزاء من الثانية مع فلاتر متعددة الأوجه وتجميع سلاسل المحادثات.
مزامنة IMAP و OAuth2
يتصل بأي خادم IMAP باستخدام كلمة مرور (PLAIN/LOGIN) أو مصادقة OAuth 2.0 (XOAUTH2)، مع تحديث تلقائي للرمز المميز لحسابات Gmail و Microsoft.
أرشفة تزايدية
المزامنة التزايدية المستندة إلى UID تنزّل الرسائل الجديدة فقط في كل تمريرة، مما يحافظ على انخفاض استخدام النطاق الترددي والتخزين عبر صناديق بريد متعددة ومتزامنة.
بيانات الاعتماد المشفرة
جميع بيانات اعتماد IMAP و OAuth مشفرة في وضع السكون باستخدام AES-256-GCM، وذلك باستخدام مفتاح مشتق من كلمة مرور التشفير المحددة عند النشر.
RBAC متعدد المستخدمين
يتيح لك التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار منح أذونات لكل حساب لمستخدمين إضافيين للأرشيفات المشتركة، مع سجل تدقيق كامل لأحداث الوصول.
لماذا تشغّل Bichon على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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