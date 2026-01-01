Apache Answer هي منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر تم بناؤها باستخدام Go وReact، مصممة لمساعدة الفرق والمجتمعات على تبادل المعرفة من خلال واجهة منظمة للطرح والإجابة على الأسئلة قابلة للبحث. على عكس المنتديات العامة، كل عنصر — العلامات، السمعة، أدوات الإشراف، ونظام الإضافات — مصمم خصيصًا لالتقاط المعرفة المنظمة واسترجاعها.

يتيح استضافة Apache Answer على خوادمك الخاصة الاحتفاظ بمعرفة مؤسستك الداخلية على بنيتك التحتية الخاصة، خالية من تكاليف الترخيص لكل مستخدم والوصول إلى البيانات من طرف ثالث. مع نمو مجتمعك، تتحكم في التكوين، والتكاملات، والتوسع دون أن تكون مقيدًا بخارطة ميزات أو مستويات تسعير مزود SaaS.