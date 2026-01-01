خصم يصل إلى 68% على Apache Answer

نشر Apache Answer بنقرة واحدة.

منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر لبناء قواعد المعرفة الجماعية، ومراكز المساعدة، ومنتديات المجتمع.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Apache Answer بنقرة واحدة.

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KVM 1
879
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
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نطاق تردّدي 8TB
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نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
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3,289
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
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32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Answer؟

Apache Answer هي منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر تم بناؤها باستخدام Go وReact، مصممة لمساعدة الفرق والمجتمعات على تبادل المعرفة من خلال واجهة منظمة للطرح والإجابة على الأسئلة قابلة للبحث. على عكس المنتديات العامة، كل عنصر — العلامات، السمعة، أدوات الإشراف، ونظام الإضافات — مصمم خصيصًا لالتقاط المعرفة المنظمة واسترجاعها.

يتيح استضافة Apache Answer على خوادمك الخاصة الاحتفاظ بمعرفة مؤسستك الداخلية على بنيتك التحتية الخاصة، خالية من تكاليف الترخيص لكل مستخدم والوصول إلى البيانات من طرف ثالث. مع نمو مجتمعك، تتحكم في التكوين، والتكاملات، والتوسع دون أن تكون مقيدًا بخارطة ميزات أو مستويات تسعير مزود SaaS.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apache Answer

واجهة أسئلة وأجوبة منظمة

تصميم مخصص للأسئلة والأجوبة مع دعم تحرير النصوص المنسقة والترميز (ماركداون) يسهل كتابة أسئلة واضحة وإجابات مفصلة مقارنة ببرامج المنتديات العامة.

الوسم والبحث

نظّم المحتوى باستخدام نظام وسم شامل وتصفية بحث متقدمة، ليتمكن أعضاء الفريق من العثور على الإجابات ذات الصلة دون الحاجة للتمرير عبر المناقشات غير ذات الصلة.

السمعة والتّلعيب

نقاط السمعة والشارات وتصنيفات المستخدمين تشجع على المشاركة النشطة وتبرز المساهمين الأكثر موثوقية، مما يحسن جودة المعرفة الإجمالية بمرور الوقت.

نظام الإضافات

توسيع الوظائف والاندماج مع الأدوات الخارجية من خلال بنية إضافات مدمجة، مما يكيف المنصة مع سير عمل فريقك الحالي دون الحاجة إلى تطوير مخصص.

دعم متعدد اللغات

دعم الفرق والمجتمعات الدولية من خلال إمكانيات متعددة اللغات مدمجة، مما يزيل الحواجز اللغوية من مشاركة المعرفة التعاونية.

لماذا تشغّل Apache Answer على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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