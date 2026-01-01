نشر Apache Answer بنقرة واحدة.
منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر لبناء قواعد المعرفة الجماعية، ومراكز المساعدة، ومنتديات المجتمع.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Answer؟
Apache Answer هي منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر تم بناؤها باستخدام Go وReact، مصممة لمساعدة الفرق والمجتمعات على تبادل المعرفة من خلال واجهة منظمة للطرح والإجابة على الأسئلة قابلة للبحث. على عكس المنتديات العامة، كل عنصر — العلامات، السمعة، أدوات الإشراف، ونظام الإضافات — مصمم خصيصًا لالتقاط المعرفة المنظمة واسترجاعها.
يتيح استضافة Apache Answer على خوادمك الخاصة الاحتفاظ بمعرفة مؤسستك الداخلية على بنيتك التحتية الخاصة، خالية من تكاليف الترخيص لكل مستخدم والوصول إلى البيانات من طرف ثالث. مع نمو مجتمعك، تتحكم في التكوين، والتكاملات، والتوسع دون أن تكون مقيدًا بخارطة ميزات أو مستويات تسعير مزود SaaS.
الميزات الأساسية في Apache Answer
واجهة أسئلة وأجوبة منظمة
تصميم مخصص للأسئلة والأجوبة مع دعم تحرير النصوص المنسقة والترميز (ماركداون) يسهل كتابة أسئلة واضحة وإجابات مفصلة مقارنة ببرامج المنتديات العامة.
الوسم والبحث
نظّم المحتوى باستخدام نظام وسم شامل وتصفية بحث متقدمة، ليتمكن أعضاء الفريق من العثور على الإجابات ذات الصلة دون الحاجة للتمرير عبر المناقشات غير ذات الصلة.
السمعة والتّلعيب
نقاط السمعة والشارات وتصنيفات المستخدمين تشجع على المشاركة النشطة وتبرز المساهمين الأكثر موثوقية، مما يحسن جودة المعرفة الإجمالية بمرور الوقت.
نظام الإضافات
توسيع الوظائف والاندماج مع الأدوات الخارجية من خلال بنية إضافات مدمجة، مما يكيف المنصة مع سير عمل فريقك الحالي دون الحاجة إلى تطوير مخصص.
دعم متعدد اللغات
دعم الفرق والمجتمعات الدولية من خلال إمكانيات متعددة اللغات مدمجة، مما يزيل الحواجز اللغوية من مشاركة المعرفة التعاونية.
لماذا تشغّل Apache Answer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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