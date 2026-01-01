خصم يصل إلى 68% على Baikal

نشر بايكال بنقرة واحدة.

خادم CalDAV و CardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لمزامنة التقويمات والمهام وجهات الاتصال على جميع الأجهزة.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
429 /الشهر
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نشر بايكال بنقرة واحدة.

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الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Baikal؟

Baikal هو خادم CalDAV و CardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مبني على مكتبة PHP المعروفة sabre/dav. يوفر مكانًا خاصًا للتقويمات والأحداث والمهام وجهات الاتصال التي تتزامن مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook وأي عميل آخر يدعم بروتوكولات CalDAV و CardDAV القياسية.

تُبقي استضافة Baikal ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك بيانات الجدولة الشخصية والفريق داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من خدمة تقويم تابعة لجهة خارجية. البصمة صغيرة عمدًا — حاوية PHP واحدة مدعومة بـ SQLite أو MySQL — لذلك فهي تتناسب بشكل مريح مع خادم VPS صغير مع دعم العديد من المستخدمين ودفاتر العناوين المشتركة والتحكم الدقيق في الوصول من خلال واجهة المستخدم الإدارية المدمجة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Baikal

CalDAV و CardDAV

مزامنة التقويم وجهات الاتصال المتوافقة مع المعايير مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook و DAVx5 وأي عميل CalDAV/CardDAV آخر.

حسابات متعددة المستخدمين

أنشئ حسابات مستخدمين منفصلة بتقويماتهم ومهامهم ودفاتر عناوينهم الخاصة، وتتم إدارتها جميعًا من واجهة مستخدم ويب إدارية واحدة.

مجموعات مشتركة

شارك تقاويم أو دفاتر عناوين محددة مع مستخدمين آخرين على نفس المثيل لجدولة الفريق ومزامنة جهات الاتصال.

بصمة خفيفة

حاوية PHP واحدة تشغل sabre/dav على SQLite أو MySQL — صغيرة بما يكفي للتشغيل جنبًا إلى جنب مع خدمات أخرى مستضافة ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) متواضع.

واجهة مستخدم الويب للمسؤول

إدارة المستخدمين والتقويمات ودفاتر العناوين وإعدادات الخادم الأساسية من لوحة تحكم مدمجة قائمة على المتصفح بدلاً من تحرير ملفات التكوين.

لماذا تشغّل Baikal على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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