نشر بايكال بنقرة واحدة.
خادم CalDAV و CardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لمزامنة التقويمات والمهام وجهات الاتصال على جميع الأجهزة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Baikal؟
Baikal هو خادم CalDAV و CardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مبني على مكتبة PHP المعروفة sabre/dav. يوفر مكانًا خاصًا للتقويمات والأحداث والمهام وجهات الاتصال التي تتزامن مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook وأي عميل آخر يدعم بروتوكولات CalDAV و CardDAV القياسية.
تُبقي استضافة Baikal ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك بيانات الجدولة الشخصية والفريق داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من خدمة تقويم تابعة لجهة خارجية. البصمة صغيرة عمدًا — حاوية PHP واحدة مدعومة بـ SQLite أو MySQL — لذلك فهي تتناسب بشكل مريح مع خادم VPS صغير مع دعم العديد من المستخدمين ودفاتر العناوين المشتركة والتحكم الدقيق في الوصول من خلال واجهة المستخدم الإدارية المدمجة.
الميزات الأساسية في Baikal
CalDAV و CardDAV
مزامنة التقويم وجهات الاتصال المتوافقة مع المعايير مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook و DAVx5 وأي عميل CalDAV/CardDAV آخر.
حسابات متعددة المستخدمين
أنشئ حسابات مستخدمين منفصلة بتقويماتهم ومهامهم ودفاتر عناوينهم الخاصة، وتتم إدارتها جميعًا من واجهة مستخدم ويب إدارية واحدة.
مجموعات مشتركة
شارك تقاويم أو دفاتر عناوين محددة مع مستخدمين آخرين على نفس المثيل لجدولة الفريق ومزامنة جهات الاتصال.
بصمة خفيفة
حاوية PHP واحدة تشغل sabre/dav على SQLite أو MySQL — صغيرة بما يكفي للتشغيل جنبًا إلى جنب مع خدمات أخرى مستضافة ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) متواضع.
واجهة مستخدم الويب للمسؤول
إدارة المستخدمين والتقويمات ودفاتر العناوين وإعدادات الخادم الأساسية من لوحة تحكم مدمجة قائمة على المتصفح بدلاً من تحرير ملفات التكوين.
لماذا تشغّل Baikal على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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