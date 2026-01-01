Syncthing هو أداة لامركزية لمزامنة الملفات تقوم بمزامنة الملفات باستمرار بين أجهزتك دون الحاجة إلى أي خادم مركزي. تبقى جميع البيانات على أجهزتك ويتم نقلها بتشفير TLS وسرية أمامية مثالية — لا وسيط سحابي، ولا يلزم حساب.

استضافة Syncthing ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تنشئ عقدة مزامنة دائمة تبقى متصلة بالإنترنت 24/7، مما يضمن بقاء جميع أجهزتك محدثة حتى عندما يكون بعضها غير متصل بالإنترنت. مع دعم تحديد إصدارات المجلدات، ومعالجة التعارضات، والعملاء متعددي المنصات، يعد Syncthing البديل الأول الذي يركز على الخصوصية لـ Dropbox و Google Drive.