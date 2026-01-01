نشر Syncthing بنقرة واحدة.
مزامنة ملفات مفتوحة المصدر من نظير إلى نظير تحافظ على خصوصية بياناتك وتشفيرها عبر جميع الأجهزة.
اختر خطة VPS لـ Syncthing
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Syncthing؟
Syncthing هو أداة لامركزية لمزامنة الملفات تقوم بمزامنة الملفات باستمرار بين أجهزتك دون الحاجة إلى أي خادم مركزي. تبقى جميع البيانات على أجهزتك ويتم نقلها بتشفير TLS وسرية أمامية مثالية — لا وسيط سحابي، ولا يلزم حساب.
استضافة Syncthing ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تنشئ عقدة مزامنة دائمة تبقى متصلة بالإنترنت 24/7، مما يضمن بقاء جميع أجهزتك محدثة حتى عندما يكون بعضها غير متصل بالإنترنت. مع دعم تحديد إصدارات المجلدات، ومعالجة التعارضات، والعملاء متعددي المنصات، يعد Syncthing البديل الأول الذي يركز على الخصوصية لـ Dropbox و Google Drive.
الميزات الأساسية في Syncthing
لا يوجد خادم مركزي
تتزامن الملفات مباشرة بين أجهزتك بدون تخزين سحابي تابع لجهة خارجية، مما يبقي بياناتك تحت سيطرتك بالكامل.
التشفير الشامل
تستخدم جميع عمليات النقل بروتوكول TLS مع سرية إعادة توجيه مثالية، مما يضمن عدم إمكانية اعتراض ملفاتك أو قراءتها من قبل أي شخص آخر.
أوضاع المجلدات المرنة
قم بتكوين المجلدات كإرسال فقط، أو استقبال فقط، أو ثنائية الاتجاه للتحكم بدقة في كيفية تدفق البيانات بين الأجهزة.
إصدارات الملفات
احتفظ بالإصدارات التاريخية للملفات التي تم تغييرها أو حذفها مع سياسات استبقاء قابلة للتكوين للاسترداد من التغييرات العرضية.
عملاء متعددو المنصات
تطبيقات أصلية لأنظمة Linux و Windows و macOS و Android تحافظ على مزامنة كل جهاز من عقدة VPS دائمة واحدة.
لماذا تشغّل Syncthing على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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