CommaFeed هو قارئ RSS شخصي سريع وخفيف الوزن، مصمم بشكل صريح على واجهة مستخدم Google Reader الأصلية — بتصميم ثلاثي الأجزاء، واختصارات لوحة المفاتيح، وتحديد فوري للموجزات، واستيراد/تصدير OPML، وتركيز على السرعة بدلاً من تضخم الميزات. وهو مكتوب بلغة Java/Quarkus، ويعمل كملف ثنائي واحد مستقل بذاته، ويخزن كل شيء في قاعدة بيانات H2 مدمجة، لذلك فإن النشر بأكمله عبارة عن حاوية واحدة بالإضافة إلى وحدة تخزين واحدة.

استضافة CommaFeed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على اشتراكاتك وحالة القراءة والمقالات المميزة بنجمة على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها إلى قارئ موجزات SaaS. تتصل تطبيقات Android و iOS الأصلية مباشرة بنسختك عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويتيح لك OPML الترحيل بحرية بين قراء الموجزات، ويقوم المجدول المدمج بتحديث الموجزات في الخلفية دون الحاجة إلى عمال خارجيين.