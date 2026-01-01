نشر CommaFeed بنقرة واحدة.
قارئ RSS شخصي مستضاف ذاتيًا مستوحى من Google Reader، مع اختصارات لوحة المفاتيح، وتطبيقات الهاتف المحمول، وتصميم نظيف بثلاثة أجزاء.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام CommaFeed؟
CommaFeed هو قارئ RSS شخصي سريع وخفيف الوزن، مصمم بشكل صريح على واجهة مستخدم Google Reader الأصلية — بتصميم ثلاثي الأجزاء، واختصارات لوحة المفاتيح، وتحديد فوري للموجزات، واستيراد/تصدير OPML، وتركيز على السرعة بدلاً من تضخم الميزات. وهو مكتوب بلغة Java/Quarkus، ويعمل كملف ثنائي واحد مستقل بذاته، ويخزن كل شيء في قاعدة بيانات H2 مدمجة، لذلك فإن النشر بأكمله عبارة عن حاوية واحدة بالإضافة إلى وحدة تخزين واحدة.
استضافة CommaFeed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على اشتراكاتك وحالة القراءة والمقالات المميزة بنجمة على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها إلى قارئ موجزات SaaS. تتصل تطبيقات Android و iOS الأصلية مباشرة بنسختك عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويتيح لك OPML الترحيل بحرية بين قراء الموجزات، ويقوم المجدول المدمج بتحديث الموجزات في الخلفية دون الحاجة إلى عمال خارجيين.
الميزات الأساسية في CommaFeed
جوجل ريدر UI
تصميم بثلاثة أجزاء مع قائمة الخلاصات وقائمة الإدخالات وعرض القراءة — بالإضافة إلى اختصارات لوحة المفاتيح الكاملة (j/k/v/m) للتنقل السريع التي يتعرف عليها مستخدمو RSS منذ فترة طويلة على الفور.
OPML استيراد/تصدير
قم باستيراد وتصدير اشتراكاتك عبر OPML القياسي، حتى تحتفظ بملكية عادات القراءة الخاصة بك ويمكنك تبديل القراء في أي وقت.
تطبيقات الجوال الأصلية
تتصل تطبيقات Android و iOS المصاحبة المجانية بنسختك المستضافة ذاتيًا عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) للقراءة أثناء التنقل دون تعريض البيانات لطرف ثالث.
قاعدة بيانات H2 المضمنة
قاعدة بيانات H2 أحادية الملف لا تحتاج إلى خادم قاعدة بيانات منفصل — قم بعمل نسخة احتياطية لقارئك عن طريق نسخ مجلد واحد، واستعدها بإعادتها إلى مكانها.
تحديث موجز الخلفية
تُحدّث الجدولة المدمجة آلاف الخلاصات في الخلفية بفواصل زمنية تكيفية، ولا تتطلب Celery أو عمال خارجيين.
لماذا تشغّل CommaFeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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