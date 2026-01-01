خصم يصل إلى 68% على CommaFeed

نشر CommaFeed بنقرة واحدة.

قارئ RSS شخصي مستضاف ذاتيًا مستوحى من Google Reader، مع اختصارات لوحة المفاتيح، وتطبيقات الهاتف المحمول، وتصميم نظيف بثلاثة أجزاء.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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نشر CommaFeed بنقرة واحدة.

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KVM 1
879
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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خصم 62%
KVM 2
1,119
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
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نطاق تردّدي 8TB
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KVM 4
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4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
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KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام CommaFeed؟

CommaFeed هو قارئ RSS شخصي سريع وخفيف الوزن، مصمم بشكل صريح على واجهة مستخدم Google Reader الأصلية — بتصميم ثلاثي الأجزاء، واختصارات لوحة المفاتيح، وتحديد فوري للموجزات، واستيراد/تصدير OPML، وتركيز على السرعة بدلاً من تضخم الميزات. وهو مكتوب بلغة Java/Quarkus، ويعمل كملف ثنائي واحد مستقل بذاته، ويخزن كل شيء في قاعدة بيانات H2 مدمجة، لذلك فإن النشر بأكمله عبارة عن حاوية واحدة بالإضافة إلى وحدة تخزين واحدة.

استضافة CommaFeed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على اشتراكاتك وحالة القراءة والمقالات المميزة بنجمة على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها إلى قارئ موجزات SaaS. تتصل تطبيقات Android و iOS الأصلية مباشرة بنسختك عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويتيح لك OPML الترحيل بحرية بين قراء الموجزات، ويقوم المجدول المدمج بتحديث الموجزات في الخلفية دون الحاجة إلى عمال خارجيين.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في CommaFeed

جوجل ريدر UI

تصميم بثلاثة أجزاء مع قائمة الخلاصات وقائمة الإدخالات وعرض القراءة — بالإضافة إلى اختصارات لوحة المفاتيح الكاملة (j/k/v/m) للتنقل السريع التي يتعرف عليها مستخدمو RSS منذ فترة طويلة على الفور.

OPML استيراد/تصدير

قم باستيراد وتصدير اشتراكاتك عبر OPML القياسي، حتى تحتفظ بملكية عادات القراءة الخاصة بك ويمكنك تبديل القراء في أي وقت.

تطبيقات الجوال الأصلية

تتصل تطبيقات Android و iOS المصاحبة المجانية بنسختك المستضافة ذاتيًا عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) للقراءة أثناء التنقل دون تعريض البيانات لطرف ثالث.

قاعدة بيانات H2 المضمنة

قاعدة بيانات H2 أحادية الملف لا تحتاج إلى خادم قاعدة بيانات منفصل — قم بعمل نسخة احتياطية لقارئك عن طريق نسخ مجلد واحد، واستعدها بإعادتها إلى مكانها.

تحديث موجز الخلفية

تُحدّث الجدولة المدمجة آلاف الخلاصات في الخلفية بفواصل زمنية تكيفية، ولا تتطلب Celery أو عمال خارجيين.

لماذا تشغّل CommaFeed على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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