Defguard هو نظام أساسي لإدارة الوصول بدون ثقة على مستوى المؤسسات مبني حول WireGuard، وهو الحل الوحيد الذي يضيف مصادقة حقيقية متعددة العوامل مباشرة إلى نفق VPN بدلاً من تغليف بوابة تطبيق منفصلة حوله. يدير المكون الأساسي المضمن في هذا القالب واجهة الويب للإدارة، وموفر هوية OpenID Connect، وتسجيل المستخدمين، وتكوين قوائم التحكم بالوصول (ACL)، ومستوى التحكم gRPC الذي يدير البوابات البعيدة وعملاء سطح المكتب.

تُبقي استضافة Defguard ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أدلة المستخدمين، ومفاتيح الأجهزة، وسجلات التدقيق، ومفاتيح توقيع OpenID تحت سيطرتك بالكامل. أضف عقد بوابة Defguard في أي مكان على شبكتك لإنهاء أنفاق WireGuard، بينما يظل المكون الأساسي هو المصدر الوحيد للحقيقة للهوية والأجهزة وسياسات الوصول.