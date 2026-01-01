نشر Defguard بنقرة واحدة.
إدارة الوصول مفتوحة المصدر بدون ثقة مع مصادقة WireGuard متعددة العوامل الأصلية و OpenID Connect المدمج.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Defguard؟
Defguard هو نظام أساسي لإدارة الوصول بدون ثقة على مستوى المؤسسات مبني حول WireGuard، وهو الحل الوحيد الذي يضيف مصادقة حقيقية متعددة العوامل مباشرة إلى نفق VPN بدلاً من تغليف بوابة تطبيق منفصلة حوله. يدير المكون الأساسي المضمن في هذا القالب واجهة الويب للإدارة، وموفر هوية OpenID Connect، وتسجيل المستخدمين، وتكوين قوائم التحكم بالوصول (ACL)، ومستوى التحكم gRPC الذي يدير البوابات البعيدة وعملاء سطح المكتب.
تُبقي استضافة Defguard ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أدلة المستخدمين، ومفاتيح الأجهزة، وسجلات التدقيق، ومفاتيح توقيع OpenID تحت سيطرتك بالكامل. أضف عقد بوابة Defguard في أي مكان على شبكتك لإنهاء أنفاق WireGuard، بينما يظل المكون الأساسي هو المصدر الوحيد للحقيقة للهوية والأجهزة وسياسات الوصول.
الميزات الأساسية في Defguard
WireGuard مع MFA
فرض عوامل المصادقة الثنائية TOTP أو البريد الإلكتروني أو مفتاح الأجهزة مباشرة على كل اتصال WireGuard بدلاً من الاعتماد على بوابة وصول منفصلة.
OpenID Connect مُدمج
يتيح موفر هوية OIDC المدمج لـ Defguard إصدار رموز SSO المميزة لتطبيقاتك الأخرى دون نشر Keycloak أو موفر هوية تابع لجهة خارجية.
تسجيل المستخدم عن بعد
إعداد المستخدمين الجدد من خلال تدفق تسجيل إرشادي يقوم بتعيين كلمات المرور، وتوفير الأجهزة، وتكوين عميل سطح المكتب تلقائيًا.
ACLs وقواعد جدار الحماية
تحديد تجزئة الشبكة وسياسات الوصول لكل مستخدم التي تنتشر إلى بوابات Linux و FreeBSD/OPNsense في الوقت الفعلي.
مزامنة LDAP و AD
مزامنة ثنائية الاتجاه مع Active Directory و LDAP تحافظ على اتساق المستخدمين والمجموعات وعضويات المجموعات عبر الأنظمة.
توفير YubiKey
توفير مفاتيح أجهزة Yubico لـ SSH و GPG و OpenPGP مباشرة من وحدة تحكم إدارة Defguard.
لماذا تشغّل Defguard على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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