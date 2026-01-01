نشر خادم مزامنة Anki المحسن بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم مزامنة Anki مستضاف ذاتيًا، بحسابات متعددة المستخدمين، ونسخ احتياطية تلقائية، ولوحة تحكم ويب مدمجة.
اختر خطة VPS لـ Anki Sync Server Enhanced
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Anki Sync Server Enhanced؟
Anki Sync Server Enhanced هي صورة Docker جاهزة للإنتاج تستضيف بروتوكول مزامنة Anki الرسمي على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يتيح لك مزامنة مجموعات البطاقات التعليمية عبر سطح المكتب، AnkiDroid، و AnkiMobile دون الاعتماد على AnkiWeb. تم بناؤه من مصدر Anki الرسمي ويتتبع كل إصدار جديد تلقائيًا.
الاستضافة الذاتية تبقي كل بطاقة، وسجل المراجعة، وملف الوسائط تحت سيطرتك. دعم متعدد المستخدمين، ونسخ احتياطية مجدولة مع تحميل اختياري إلى S3، ومقاييس Prometheus، وfail2ban، وتحديد المعدل، ولوحة تحكم للحالة، كلها تأتي في حاوية واحدة — لا يلزم وجود قاعدة بيانات منفصلة أو خدمات خارجية.
الميزات الأساسية في Anki Sync Server Enhanced
مزامنة متعددة المستخدمين
استضف ما يصل إلى 99 متعلمًا مستقلاً على خادم VPS واحد، لكل منهم بيانات اعتماده الخاصة ومساحة تخزين مخصصة ومعزولة.
النسخ الاحتياطي التلقائي
أرشيفات يومية للمجموعة بأكملها مع مدة احتفاظ قابلة للتكوين وتحميل اختياري إلى S3 أو MinIO أو Garage لنسخ احتياطية خارج الموقع.
لوحة قيادة مُدمجة
تعرض واجهة الويب حالة الخادم، وحجم البيانات لكل مستخدم، وأوقات المزامنة الأخيرة، وسجل النسخ الاحتياطي، والسجلات المباشرة في لمحة.
Prometheus مقاييس
يكشف عن عمليات المزامنة، ومعدلات نجاح المصادقة، وحجم البيانات، ووقت التشغيل للوحات معلومات Grafana وخطوط أنابيب التنبيه.
أمان محصّن
يحمي تكامل Fail2ban، وتحديد معدل الطلبات، ودعم كلمات المرور المجزأة نقطة النهاية الخاصة بك من هجمات القوة الغاشمة.
لماذا تشغّل Anki Sync Server Enhanced على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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