Anki Sync Server Enhanced هي صورة Docker جاهزة للإنتاج تستضيف بروتوكول مزامنة Anki الرسمي على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يتيح لك مزامنة مجموعات البطاقات التعليمية عبر سطح المكتب، AnkiDroid، و AnkiMobile دون الاعتماد على AnkiWeb. تم بناؤه من مصدر Anki الرسمي ويتتبع كل إصدار جديد تلقائيًا.

الاستضافة الذاتية تبقي كل بطاقة، وسجل المراجعة، وملف الوسائط تحت سيطرتك. دعم متعدد المستخدمين، ونسخ احتياطية مجدولة مع تحميل اختياري إلى S3، ومقاييس Prometheus، وfail2ban، وتحديد المعدل، ولوحة تحكم للحالة، كلها تأتي في حاوية واحدة — لا يلزم وجود قاعدة بيانات منفصلة أو خدمات خارجية.