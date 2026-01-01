نشر Teable بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية بواجهة جدول بيانات مدعومة بـ PostgreSQL وميزة التعاون في الوقت الفعلي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Teable؟
Teable هو بديل سريع ومفتوح المصدر لـ Airtable يجمع بين واجهة جدول بيانات مألوفة مع القوة الكاملة لقاعدة بيانات PostgreSQL. يدعم أنواع الحقول الغنية، وأنماط العرض المتعددة، والتعاون في الوقت الفعلي، والتصفية على مستوى الصفوف — كل ذلك مدعوم بقاعدة بيانات تتحكم فيها بالكامل.
استضافة Teable ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن بيانات عملك تعيش في مثيل PostgreSQL الخاص بك بدون قيود على الصفوف، وبدون رسوم لكل مقعد، وبدون احتكار المورد. يمكن للفرق بناء أدوات داخلية، ومتتبعات للمشاريع، وقواعد بيانات على غرار CRM دون كتابة تعليمات برمجية.
الميزات الأساسية في Teable
الواجهة الخلفية لـ PostgreSQL
جميع البيانات يتم تخزينها في قاعدة بيانات PostgreSQL قياسية تملكها، بدون تنسيق احتكاري أو تقييد من المورد.
أنواع عرض متعددة
التبديل بين طرق عرض الشبكة والمعرض وكانبان والتقويم والنماذج للعمل مع البيانات بالتنسيق الذي يناسب كل سير عمل.
تعاون في الوقت الفعلي
يمكن لأعضاء فريق متعددين تعديل الجداول بشكل متزامن مع تحديثات مباشرة وبدون تعارضات.
لا توجد قيود على الصفوف
على عكس بدائل SaaS، لا يفرض Teable المستضاف ذاتيًا أي قيود مصطنعة على الصفوف أو الجداول أو حجم مساحة العمل.
وصول API
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات RESTful دمج بيانات Teable مع الأدوات الخارجية ومنصات الأتمتة والتطبيقات المخصصة.
لماذا تشغّل Teable على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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