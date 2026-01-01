Teable هو بديل سريع ومفتوح المصدر لـ Airtable يجمع بين واجهة جدول بيانات مألوفة مع القوة الكاملة لقاعدة بيانات PostgreSQL. يدعم أنواع الحقول الغنية، وأنماط العرض المتعددة، والتعاون في الوقت الفعلي، والتصفية على مستوى الصفوف — كل ذلك مدعوم بقاعدة بيانات تتحكم فيها بالكامل.

استضافة Teable ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن بيانات عملك تعيش في مثيل PostgreSQL الخاص بك بدون قيود على الصفوف، وبدون رسوم لكل مقعد، وبدون احتكار المورد. يمكن للفرق بناء أدوات داخلية، ومتتبعات للمشاريع، وقواعد بيانات على غرار CRM دون كتابة تعليمات برمجية.