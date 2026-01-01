نشر Apache Amoro بتثبيت بنقرة واحدة.
خدمة إدارة مستودع البيانات مفتوحة المصدر لجداول Apache Iceberg و Mixed-Iceberg و Mixed-Hive و Paimon.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Amoro؟
Apache Amoro هو مشروع Apache قيد الاحتضان يضيف طبقة ذاتية الإدارة فوق تنسيقات Lakehouse المفتوحة، ويوفر لوحة تحكم ويب موحدة للكتالوجات والجداول والتحسين الذاتي المستمر. يتكامل مع Flink وSpark وTrino بحيث يمكن لفرق المنصات مركزة صيانة الجداول وضغط الملفات وانتهاء صلاحية اللقطات وسياسات الاحتفاظ بالبيانات عبر تنسيقات جداول متعددة من مكان واحد.
يحتفظ استضافة Amoro الذاتية ببيانات تعريف الكتالوج وإحصائيات الجدول ونشاط المحسن على البنية التحتية التي تتحكم فيها، وخالية من رسوم SaaS لكل جدول. تعرض واجهة المستخدم الويب المجمعة أحجام الجداول، وتقدم التحسين، وسجل اللقطات، والوصول إلى طرفية SQL، مما يمنح فرق منصات البيانات وحدة تحكم تشغيلية غير موجودة في عمليات نشر Iceberg أو Paimon الخام.
الميزات الأساسية في Apache Amoro
لوحة معلومات ليكهاوس موحدة
تصفح الكتالوجات والمخططات والجداول واللقطات والأقسام عبر تنسيقات Iceberg و Mixed-Iceberg و Mixed-Hive و Paimon من واجهة مستخدم ويب واحدة دون الحاجة إلى كتابة SQL.
محرك ذاتي التحسين
يقوم بضغط الملفات الصغيرة باستمرار، ويدمج عمليات الحذف، ويعيد كتابة البيانات الوصفية (manifests) في الخلفية، لتبقى جداول البث (streaming) وجداول تغيير البيانات الملتقطة (CDC) سريعة الاستعلام دون الحاجة إلى مهام صيانة يدوية.
كتالوج متعدد التنسيقات
تسجيل كتالوجات Amoro الداخلية أو الاتصال بكتالوجات Hive Metastore و AWS Glue و REST و Hadoop الموجودة وإدارة كل تنسيق جدول مدعوم من لوحة تحكم واحدة.
حاويات مُحسِّن قابلة للتوصيل
قم بتشغيل مهام التحسين على حاوية محلية جاهزة للاستخدام أو قم بالتوسع إلى حاويات محسن Flink أو Spark أو Kubernetes الخارجية مع نمو أحجام البيانات.
طرفية SQL مدمجة
استعلم وافحص الجداول مباشرة من لوحة التحكم باستخدام طرفية Spark المحلية المضمنة، أو قم بتوصيل Kyuubi للوصول المشترك إلى SQL على مستوى الإنتاج.
لماذا تشغّل Apache Amoro على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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