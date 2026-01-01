خصم يصل إلى 68% على Apache Amoro

نشر Apache Amoro بتثبيت بنقرة واحدة.

خدمة إدارة مستودع البيانات مفتوحة المصدر لجداول Apache Iceberg و Mixed-Iceberg و Mixed-Hive و Paimon.

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نشر Apache Amoro بتثبيت بنقرة واحدة.

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1 نواة vCPU
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نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Amoro؟

Apache Amoro هو مشروع Apache قيد الاحتضان يضيف طبقة ذاتية الإدارة فوق تنسيقات Lakehouse المفتوحة، ويوفر لوحة تحكم ويب موحدة للكتالوجات والجداول والتحسين الذاتي المستمر. يتكامل مع Flink وSpark وTrino بحيث يمكن لفرق المنصات مركزة صيانة الجداول وضغط الملفات وانتهاء صلاحية اللقطات وسياسات الاحتفاظ بالبيانات عبر تنسيقات جداول متعددة من مكان واحد.

يحتفظ استضافة Amoro الذاتية ببيانات تعريف الكتالوج وإحصائيات الجدول ونشاط المحسن على البنية التحتية التي تتحكم فيها، وخالية من رسوم SaaS لكل جدول. تعرض واجهة المستخدم الويب المجمعة أحجام الجداول، وتقدم التحسين، وسجل اللقطات، والوصول إلى طرفية SQL، مما يمنح فرق منصات البيانات وحدة تحكم تشغيلية غير موجودة في عمليات نشر Iceberg أو Paimon الخام.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apache Amoro

لوحة معلومات ليكهاوس موحدة

تصفح الكتالوجات والمخططات والجداول واللقطات والأقسام عبر تنسيقات Iceberg و Mixed-Iceberg و Mixed-Hive و Paimon من واجهة مستخدم ويب واحدة دون الحاجة إلى كتابة SQL.

محرك ذاتي التحسين

يقوم بضغط الملفات الصغيرة باستمرار، ويدمج عمليات الحذف، ويعيد كتابة البيانات الوصفية (manifests) في الخلفية، لتبقى جداول البث (streaming) وجداول تغيير البيانات الملتقطة (CDC) سريعة الاستعلام دون الحاجة إلى مهام صيانة يدوية.

كتالوج متعدد التنسيقات

تسجيل كتالوجات Amoro الداخلية أو الاتصال بكتالوجات Hive Metastore و AWS Glue و REST و Hadoop الموجودة وإدارة كل تنسيق جدول مدعوم من لوحة تحكم واحدة.

حاويات مُحسِّن قابلة للتوصيل

قم بتشغيل مهام التحسين على حاوية محلية جاهزة للاستخدام أو قم بالتوسع إلى حاويات محسن Flink أو Spark أو Kubernetes الخارجية مع نمو أحجام البيانات.

طرفية SQL مدمجة

استعلم وافحص الجداول مباشرة من لوحة التحكم باستخدام طرفية Spark المحلية المضمنة، أو قم بتوصيل Kyuubi للوصول المشترك إلى SQL على مستوى الإنتاج.

لماذا تشغّل Apache Amoro على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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