Apache Amoro هو مشروع Apache قيد الاحتضان يضيف طبقة ذاتية الإدارة فوق تنسيقات Lakehouse المفتوحة، ويوفر لوحة تحكم ويب موحدة للكتالوجات والجداول والتحسين الذاتي المستمر. يتكامل مع Flink وSpark وTrino بحيث يمكن لفرق المنصات مركزة صيانة الجداول وضغط الملفات وانتهاء صلاحية اللقطات وسياسات الاحتفاظ بالبيانات عبر تنسيقات جداول متعددة من مكان واحد.

يحتفظ استضافة Amoro الذاتية ببيانات تعريف الكتالوج وإحصائيات الجدول ونشاط المحسن على البنية التحتية التي تتحكم فيها، وخالية من رسوم SaaS لكل جدول. تعرض واجهة المستخدم الويب المجمعة أحجام الجداول، وتقدم التحسين، وسجل اللقطات، والوصول إلى طرفية SQL، مما يمنح فرق منصات البيانات وحدة تحكم تشغيلية غير موجودة في عمليات نشر Iceberg أو Paimon الخام.