خصم يصل إلى 68% على Apache CouchDB

نشر Apache CouchDB بتثبيت بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات مستندية متعددة الرؤساء مع واجهة برمجة تطبيقات (API) بديهية تعتمد على HTTP/JSON، مصممة للموثوقية والنسخ المتماثل الذي يفضل وضع عدم الاتصال.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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نشر Apache CouchDB بتثبيت بنقرة واحدة.

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تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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KVM 2
1,119
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تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
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KVM 4
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589 /الشهر
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تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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16GB RAM
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نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache CouchDB؟

Apache CouchDB هو قاعدة بيانات مستندية مفتوحة المصدر من نوع NoSQL تخزن البيانات كمستندات JSON وتكشف كل عملية من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP/REST نظيفة. على عكس معظم قواعد البيانات، تم تصميم CouchDB ليكون متعدد الأساسيات (multi-primary) – حيث يقبل كل عقدة عمليات القراءة والكتابة، وتتدفق التغييرات بين العقد (وحتى عملاء المتصفح) من خلال النسخ المتزايد الذي يتحمل انقطاعات الشبكة والاتصال المتقطع.

استضافة CouchDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك قاعدة بيانات جاهزة للإنتاج لتطبيقات الجوال التي تعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً، وعمليات النشر على الحافة، وخدمات الويب المرنة دون تسعير لكل مستند أو قيود يديرها البائع. توفر وحدة تحكم الويب Fauxton المضمنة وصولاً إداريًا كاملاً للاستعلامات، وإعداد النسخ المتماثل، وإدارة المستخدمين، وتحرير مستندات التصميم.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apache CouchDB

النسخ المتماثل متعدد الأساسي

تقبل كل عقدة عمليات الكتابة وتزامن التغييرات بشكل تدريجي — وهو مثالي للمجموعات النشطة-النشطة، وعقد الحافة، والمزامنة المتنقلة مع PouchDB أو Couchbase Lite.

HTTP/JSON API

كل عملية هي طلب HTTP قياسي يعيد JSON، مما يجعل CouchDB قابلاً للاستخدام من أي لغة أو بيئة تشغيل بدون برنامج تشغيل أصلي.

واجهة إدارة Fauxton

لوحة تحكم قائمة على المتصفح لتصفح قواعد البيانات وتشغيل استعلامات Mango وتحرير مستندات التصميم وتكوين النسخ المتماثل.

لغة استعلام مانجو

صيغة استعلام JSON على غرار MongoDB مع محددات وفهارس تصريحية — لا حاجة لكتابة طرق عرض JavaScript لعمليات البحث الشائعة.

تصميم الانهيار فقط

تخزين B-tree المخصص للإلحاق فقط يعني أن CouchDB يصمد أمام فقدان الطاقة المفاجئ دون تلف، ويستعيد عافيته فورًا عند إعادة التشغيل.

لماذا تشغّل Apache CouchDB على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

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شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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