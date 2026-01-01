Apache CouchDB هو قاعدة بيانات مستندية مفتوحة المصدر من نوع NoSQL تخزن البيانات كمستندات JSON وتكشف كل عملية من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP/REST نظيفة. على عكس معظم قواعد البيانات، تم تصميم CouchDB ليكون متعدد الأساسيات (multi-primary) – حيث يقبل كل عقدة عمليات القراءة والكتابة، وتتدفق التغييرات بين العقد (وحتى عملاء المتصفح) من خلال النسخ المتزايد الذي يتحمل انقطاعات الشبكة والاتصال المتقطع.

استضافة CouchDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك قاعدة بيانات جاهزة للإنتاج لتطبيقات الجوال التي تعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً، وعمليات النشر على الحافة، وخدمات الويب المرنة دون تسعير لكل مستند أو قيود يديرها البائع. توفر وحدة تحكم الويب Fauxton المضمنة وصولاً إداريًا كاملاً للاستعلامات، وإعداد النسخ المتماثل، وإدارة المستخدمين، وتحرير مستندات التصميم.