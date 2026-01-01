نشر Apache CouchDB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات مستندية متعددة الرؤساء مع واجهة برمجة تطبيقات (API) بديهية تعتمد على HTTP/JSON، مصممة للموثوقية والنسخ المتماثل الذي يفضل وضع عدم الاتصال.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache CouchDB؟
Apache CouchDB هو قاعدة بيانات مستندية مفتوحة المصدر من نوع NoSQL تخزن البيانات كمستندات JSON وتكشف كل عملية من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP/REST نظيفة. على عكس معظم قواعد البيانات، تم تصميم CouchDB ليكون متعدد الأساسيات (multi-primary) – حيث يقبل كل عقدة عمليات القراءة والكتابة، وتتدفق التغييرات بين العقد (وحتى عملاء المتصفح) من خلال النسخ المتزايد الذي يتحمل انقطاعات الشبكة والاتصال المتقطع.
استضافة CouchDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك قاعدة بيانات جاهزة للإنتاج لتطبيقات الجوال التي تعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً، وعمليات النشر على الحافة، وخدمات الويب المرنة دون تسعير لكل مستند أو قيود يديرها البائع. توفر وحدة تحكم الويب Fauxton المضمنة وصولاً إداريًا كاملاً للاستعلامات، وإعداد النسخ المتماثل، وإدارة المستخدمين، وتحرير مستندات التصميم.
الميزات الأساسية في Apache CouchDB
النسخ المتماثل متعدد الأساسي
تقبل كل عقدة عمليات الكتابة وتزامن التغييرات بشكل تدريجي — وهو مثالي للمجموعات النشطة-النشطة، وعقد الحافة، والمزامنة المتنقلة مع PouchDB أو Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
كل عملية هي طلب HTTP قياسي يعيد JSON، مما يجعل CouchDB قابلاً للاستخدام من أي لغة أو بيئة تشغيل بدون برنامج تشغيل أصلي.
واجهة إدارة Fauxton
لوحة تحكم قائمة على المتصفح لتصفح قواعد البيانات وتشغيل استعلامات Mango وتحرير مستندات التصميم وتكوين النسخ المتماثل.
لغة استعلام مانجو
صيغة استعلام JSON على غرار MongoDB مع محددات وفهارس تصريحية — لا حاجة لكتابة طرق عرض JavaScript لعمليات البحث الشائعة.
تصميم الانهيار فقط
تخزين B-tree المخصص للإلحاق فقط يعني أن CouchDB يصمد أمام فقدان الطاقة المفاجئ دون تلف، ويستعيد عافيته فورًا عند إعادة التشغيل.
لماذا تشغّل Apache CouchDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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