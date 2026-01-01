نشر Apache Doris بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات تحليلية MPP عالية الأداء لإعداد التقارير في الوقت الفعلي، واستعلامات SQL المخصصة، وتخزين البيانات الموحد على نطاق البيتابايت.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Doris؟
Apache Doris هو قاعدة بيانات تحليلية حديثة وفي الوقت الفعلي من نوع MPP تستخدمها آلاف المؤسسات بما في ذلك JD.com و Tencent و Xiaomi و Meituan و ByteDance لتشغيل لوحات المعلومات والتحليلات المخصصة والتحليلات الموجهة للعملاء على مئات التيرابايت من البيانات. يوفر محرك التنفيذ المتجه والتخزين العمودي ومحسن التكلفة الخاص به استعلامات SQL في أقل من ثانية عبر مليارات الصفوف مع الحفاظ على التوافق السلكي مع بروتوكول MySQL بحيث تتصل أدوات وبرامج تشغيل ذكاء الأعمال (BI) الحالية دون أي تغييرات.
استضافة Doris ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي زمن انتقال الاستعلامات وسياسات الاحتفاظ وخطوط أنابيب الاستيعاب تحت السيطرة المباشرة دون فواتير لكل استعلام أو قيود على البائع. الواجهة الأمامية المرفقة توفر وحدة تحكم ويب متكاملة لحالة الكتلة وتحليل الاستعلامات واستكشاف SQL.
الميزات الأساسية في Apache Doris
SQL المتوافق مع MySQL
يتحدث بروتوكول MySQL السلكي، مما يسمح لأدوات JDBC و ODBC و BI ولوحات المعلومات الحالية بالاتصال بـ Doris دون أي تغييرات في الكود.
محرك MPP متجه
تخزين عمودي مع التنفيذ المتجه ومُحسِّن قائم على التكلفة يعيد استعلام SQL في أقل من ثانية عبر مليارات الصفوف.
استيعاب في الوقت الفعلي
يدفع تحميل التدفق، والتحميل الروتيني من Kafka، وموصلات Flink/Spark البيانات الجديدة إلى جداول قابلة للاستعلام في غضون ثوانٍ.
استعلامات lakehouse الموحدة
يقرأ Multi-Catalog مصادر Hive وIceberg وHudi وPaimon وJDBC مباشرةً حتى تتمكن من الاستعلام عن بيانات البحيرة دون نسخها.
وحدة تحكم ويب مُدمجة
توفر الواجهة الأمامية واجهة مستخدم قائمة على المتصفح لعرض حالة الكتلة، وتشغيل استعلامات SQL، وفحص ملفات تعريف الاستعلامات، وإدارة المستخدمين والأدوار.
لماذا تشغّل Apache Doris على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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