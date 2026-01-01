خصم يصل إلى 68% على Apache Doris

نشر Apache Doris بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات تحليلية MPP عالية الأداء لإعداد التقارير في الوقت الفعلي، واستعلامات SQL المخصصة، وتخزين البيانات الموحد على نطاق البيتابايت.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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نشر Apache Doris بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Apache Doris

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
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تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Doris؟

Apache Doris هو قاعدة بيانات تحليلية حديثة وفي الوقت الفعلي من نوع MPP تستخدمها آلاف المؤسسات بما في ذلك JD.com و Tencent و Xiaomi و Meituan و ByteDance لتشغيل لوحات المعلومات والتحليلات المخصصة والتحليلات الموجهة للعملاء على مئات التيرابايت من البيانات. يوفر محرك التنفيذ المتجه والتخزين العمودي ومحسن التكلفة الخاص به استعلامات SQL في أقل من ثانية عبر مليارات الصفوف مع الحفاظ على التوافق السلكي مع بروتوكول MySQL بحيث تتصل أدوات وبرامج تشغيل ذكاء الأعمال (BI) الحالية دون أي تغييرات.

استضافة Doris ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي زمن انتقال الاستعلامات وسياسات الاحتفاظ وخطوط أنابيب الاستيعاب تحت السيطرة المباشرة دون فواتير لكل استعلام أو قيود على البائع. الواجهة الأمامية المرفقة توفر وحدة تحكم ويب متكاملة لحالة الكتلة وتحليل الاستعلامات واستكشاف SQL.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apache Doris

SQL المتوافق مع MySQL

يتحدث بروتوكول MySQL السلكي، مما يسمح لأدوات JDBC و ODBC و BI ولوحات المعلومات الحالية بالاتصال بـ Doris دون أي تغييرات في الكود.

محرك MPP متجه

تخزين عمودي مع التنفيذ المتجه ومُحسِّن قائم على التكلفة يعيد استعلام SQL في أقل من ثانية عبر مليارات الصفوف.

استيعاب في الوقت الفعلي

يدفع تحميل التدفق، والتحميل الروتيني من Kafka، وموصلات Flink/Spark البيانات الجديدة إلى جداول قابلة للاستعلام في غضون ثوانٍ.

استعلامات lakehouse الموحدة

يقرأ Multi-Catalog مصادر Hive وIceberg وHudi وPaimon وJDBC مباشرةً حتى تتمكن من الاستعلام عن بيانات البحيرة دون نسخها.

وحدة تحكم ويب مُدمجة

توفر الواجهة الأمامية واجهة مستخدم قائمة على المتصفح لعرض حالة الكتلة، وتشغيل استعلامات SQL، وفحص ملفات تعريف الاستعلامات، وإدارة المستخدمين والأدوار.

لماذا تشغّل Apache Doris على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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