خصم يصل إلى 68% على PostgreSQL

Deploy PostgreSQL in one click installation.

The world's most advanced open-source relational database — trusted for over 35 years for reliability, ACID compliance, and powerful SQL features.

أطلق تطبيقك فورًا
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
Deploy PostgreSQL in one click installation.

اختر خطة VPS لـ PostgreSQL

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PostgreSQL؟

PostgreSQL is a battle-tested open-source relational database that handles everything from simple web-app backends to enterprise data warehouses. It supports the full SQL standard alongside JSON, arrays, full-text search, geospatial data via PostGIS, and hundreds of extensions — giving you the flexibility to model any kind of data without switching databases.

Running PostgreSQL on your own VPS means dedicated CPU and memory for query workloads, full control over configuration tuning and extension installation, and complete data sovereignty with no per-query cloud charges or storage caps imposed by managed services.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في PostgreSQL

ACID Compliance

Every transaction is fully atomic, consistent, isolated, and durable, so your data stays correct even during concurrent writes, crashes, or partial failures.

JSON & Hybrid Schemas

Store and query structured relational data alongside flexible JSONB documents in the same database, eliminating the need for a separate NoSQL store.

Advanced Indexing

B-tree, Hash, GiST, GIN, and BRIN indexes let you tune query performance for any access pattern — from simple lookups to full-text search and geospatial queries.

Rich Extension Ecosystem

PostGIS for geospatial data, pg_vector for AI embeddings, and hundreds of community extensions make PostgreSQL adaptable to virtually any use case.

Streaming Replication

Built-in logical and physical replication supports high-availability standby servers and point-in-time recovery for mission-critical production workloads.

لماذا تشغّل PostgreSQL على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ابدأ الآن
ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

Herriman
Herriman

استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.

Martin K
Martin K

الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

ابدأ الآن

استكشف المزيد من التطبيقات الجاهزة للنشر

Apache Amoro

Apache Amoro

إدارة Lakehouse لـ Iceberg و Paimon مع لوحة تحكم ذاتية التحسين

اختر
Apache CouchDB

Apache CouchDB

قاعدة بيانات مستندية NoSQL متعددة الأساسيات مع واجهة برمجة تطبيقات (API) تعتمد على HTTP/JSON ومزامنة دون اتصال بالإنترنت

اختر
Apache Doris

Apache Doris

قاعدة بيانات تحليلية MPP لحظية لـ SQL في أقل من ثانية وتخزين البيانات الموحد

اختر
اطّلع على جميع التطبيقات

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.