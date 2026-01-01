Deploy PostgreSQL in one click installation.
The world's most advanced open-source relational database — trusted for over 35 years for reliability, ACID compliance, and powerful SQL features.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PostgreSQL؟
PostgreSQL is a battle-tested open-source relational database that handles everything from simple web-app backends to enterprise data warehouses. It supports the full SQL standard alongside JSON, arrays, full-text search, geospatial data via PostGIS, and hundreds of extensions — giving you the flexibility to model any kind of data without switching databases.
Running PostgreSQL on your own VPS means dedicated CPU and memory for query workloads, full control over configuration tuning and extension installation, and complete data sovereignty with no per-query cloud charges or storage caps imposed by managed services.
الميزات الأساسية في PostgreSQL
ACID Compliance
Every transaction is fully atomic, consistent, isolated, and durable, so your data stays correct even during concurrent writes, crashes, or partial failures.
JSON & Hybrid Schemas
Store and query structured relational data alongside flexible JSONB documents in the same database, eliminating the need for a separate NoSQL store.
Advanced Indexing
B-tree, Hash, GiST, GIN, and BRIN indexes let you tune query performance for any access pattern — from simple lookups to full-text search and geospatial queries.
Rich Extension Ecosystem
PostGIS for geospatial data, pg_vector for AI embeddings, and hundreds of community extensions make PostgreSQL adaptable to virtually any use case.
Streaming Replication
Built-in logical and physical replication supports high-availability standby servers and point-in-time recovery for mission-critical production workloads.
لماذا تشغّل PostgreSQL على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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