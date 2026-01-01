نشر Grimoire بنقرة واحدة.
مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع وضع العلامات، والبحث بالنص الكامل، واستخراج البيانات الوصفية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Grimoire؟
Grimoire هو مدير إشارات مرجعية مفتوح المصدر مصمم ليكون منزلاً دائمًا وقابلاً للبحث لكل ما تحفظه من الويب. يقوم بتخزين الإشارات المرجعية مع استخراج البيانات الوصفية تلقائيًا — عنوان الصفحة، الوصف، أيقونة الموقع (favicon)، ولقطة الشاشة — بحيث تظل مجموعتك مفيدة بعد فترة طويلة من نسيانك سبب حفظك لشيء ما.
على عكس مجلدات الإشارات المرجعية للمتصفح التي تتم مزامنتها مع سحابات البائعين، فإن استضافة Grimoire ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية سجل القراءة الخاص بك، وروابط البحث، والموارد المحفوظة بشكل كامل. حاوية واحدة مع تخزين SQLite مدمج تعني أنه لا يوجد شيء للصيانة — فقط احفظ، وسم، وابحث.
الميزات الأساسية في Grimoire
استخراج البيانات الوصفية الأوتوماتيكي
يسترد Grimoire تلقائيًا العنوان والوصف والأيقونة المفضلة ولقطة الشاشة لكل إشارة مرجعية، مما يحافظ على تنظيم مكتبتك دون عناء يدوي.
بحث بالنص الكامل
ابحث عبر عناوين الإشارات المرجعية والأوصاف والعلامات والملاحظات للعثور على أي شيء في مجموعتك على الفور.
وسوم وفئات
نظم الإشارات المرجعية باستخدام علامات وفئات مرنة، ثم قم بتصفية مكتبتك لإظهار ما تحتاجه بالضبط.
الوسم بمساعدة الذكاء الاصطناعي
يمكنك اختياريًا ربط مزود ذكاء اصطناعي لاقتراح العلامات والملخصات تلقائيًا بناءً على محتوى الصفحة.
إضافة المتصفح
احفظ الإشارات المرجعية مباشرة من كروم أو فايرفوكس باستخدام إضافة بنقرة واحدة دون مغادرة الصفحة التي تقرأها.
لماذا تشغّل Grimoire على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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