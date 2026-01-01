خصم يصل إلى 68% على AppFlowy

نشر AppFlowy بنقرة واحدة.

مساحة عمل مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية، تجمع بين الملاحظات، الويكيات، قواعد البيانات، وإدارة المشاريع كبديل لـ Notion.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر AppFlowy بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ AppFlowy

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام AppFlowy؟

AppFlowy هي منصة إنتاجية مفتوحة المصدر مبنية كبديل يحترم الخصوصية لـ Notion، تجمع بين محرر مرن قائم على الكتل، وعروض قواعد البيانات، ومساعدة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل تعاونية واحدة. تم بناؤها باستخدام Flutter و Rust، توفر أداءً أصليًا عبر أجهزة سطح المكتب والجوال والويب مع الحفاظ على جميع البيانات تحت سيطرتك.

يؤدي الاستضافة الذاتية لـ AppFlowy إلى إلغاء رسوم الاشتراك لكل مستخدم، ويزيل وصول الأطراف الثالثة إلى المستندات الحساسة، ويوفر مساحات عمل ومستخدمين غير محدودين بتكلفة بنية تحتية ثابتة. ينشر هذا القالب حزمة AppFlowy Cloud الكاملة — عميل الويب، الواجهة الخلفية لـ API، المصادقة، تخزين الكائنات، وقاعدة البيانات — جاهزة للاتصالات من تطبيقات AppFlowy الأصلية لسطح المكتب والجوال.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في AppFlowy

محرر قائم على الكتل

أنشئ مستندات غنية بالنصوص والصور والمحتويات المضمنة والوسائط باستخدام محرر كتل بديهي يعمل بثبات عبر أجهزة سطح المكتب والجوال والويب دون فجوات في الميزات بين الأنظمة الأساسية.

عروض قاعدة بيانات مرنة

عرض وإدارة البيانات نفسها كجدول، أو لوحة كانبان، أو تقويم، أو معرض، مما يمنح أعضاء الفريق المختلفين التصميم الذي يناسب سير عملهم دون تكرار المعلومات.

مساعدة الكتابة بالذكاء الاصطناعي

يمكنك إنشاء المحتوى وتلخيصه وتحسينه مباشرةً داخل المستندات باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة التي تتصل بمزود خارجي (مثل OpenAI أو Azure OpenAI) تم تكوينه عبر مفتاح API — تتم معالجة البيانات بواسطة هذا المزود.

التعاون في الوقت الفعلي

اعملوا بالتزامن مع زملائكم في الفريق باستخدام المزامنة الخالية من التعارضات، بحيث يمكن لعدة أشخاص تحرير نفس المستند دون الكتابة فوق تغييرات بعضهم البعض.

الملكية الكاملة للبيانات

يتم تخزين جميع المستندات وقواعد البيانات والمرفقات على البنية التحتية الخاصة بك دون تقييد من بائع، مما يضمن الامتثال للوائح البيانات والتحكم الكامل في الاحتفاظ بها.

لماذا تشغّل AppFlowy على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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