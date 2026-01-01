نشر AppFlowy بنقرة واحدة.
مساحة عمل مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية، تجمع بين الملاحظات، الويكيات، قواعد البيانات، وإدارة المشاريع كبديل لـ Notion.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام AppFlowy؟
AppFlowy هي منصة إنتاجية مفتوحة المصدر مبنية كبديل يحترم الخصوصية لـ Notion، تجمع بين محرر مرن قائم على الكتل، وعروض قواعد البيانات، ومساعدة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل تعاونية واحدة. تم بناؤها باستخدام Flutter و Rust، توفر أداءً أصليًا عبر أجهزة سطح المكتب والجوال والويب مع الحفاظ على جميع البيانات تحت سيطرتك.
يؤدي الاستضافة الذاتية لـ AppFlowy إلى إلغاء رسوم الاشتراك لكل مستخدم، ويزيل وصول الأطراف الثالثة إلى المستندات الحساسة، ويوفر مساحات عمل ومستخدمين غير محدودين بتكلفة بنية تحتية ثابتة. ينشر هذا القالب حزمة AppFlowy Cloud الكاملة — عميل الويب، الواجهة الخلفية لـ API، المصادقة، تخزين الكائنات، وقاعدة البيانات — جاهزة للاتصالات من تطبيقات AppFlowy الأصلية لسطح المكتب والجوال.
الميزات الأساسية في AppFlowy
محرر قائم على الكتل
أنشئ مستندات غنية بالنصوص والصور والمحتويات المضمنة والوسائط باستخدام محرر كتل بديهي يعمل بثبات عبر أجهزة سطح المكتب والجوال والويب دون فجوات في الميزات بين الأنظمة الأساسية.
عروض قاعدة بيانات مرنة
عرض وإدارة البيانات نفسها كجدول، أو لوحة كانبان، أو تقويم، أو معرض، مما يمنح أعضاء الفريق المختلفين التصميم الذي يناسب سير عملهم دون تكرار المعلومات.
مساعدة الكتابة بالذكاء الاصطناعي
يمكنك إنشاء المحتوى وتلخيصه وتحسينه مباشرةً داخل المستندات باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة التي تتصل بمزود خارجي (مثل OpenAI أو Azure OpenAI) تم تكوينه عبر مفتاح API — تتم معالجة البيانات بواسطة هذا المزود.
التعاون في الوقت الفعلي
اعملوا بالتزامن مع زملائكم في الفريق باستخدام المزامنة الخالية من التعارضات، بحيث يمكن لعدة أشخاص تحرير نفس المستند دون الكتابة فوق تغييرات بعضهم البعض.
الملكية الكاملة للبيانات
يتم تخزين جميع المستندات وقواعد البيانات والمرفقات على البنية التحتية الخاصة بك دون تقييد من بائع، مما يضمن الامتثال للوائح البيانات والتحكم الكامل في الاحتفاظ بها.
لماذا تشغّل AppFlowy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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