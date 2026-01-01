خصم يصل إلى 68% على AFFiNE

نشر AFFiNE بتثبيت بنقرة واحدة.

مساحة عمل متكاملة مفتوحة المصدر تجمع بين المستندات واللوحات البيضاء وقواعد البيانات مع مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر AFFiNE بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام AFFiNE؟

AFFiNE هو "نظام تشغيل معرفي" مفتوح المصدر يزيل الحواجز بين التوثيق والتعاون البصري وتنظيم البيانات. يمكن للمستخدمين كتابة مستندات منظمة، والرسم على لوحات بيضاء لا نهائية، والحفاظ على قواعد بيانات منظمة—كل ذلك ضمن مساحة العمل نفسها—دون الحاجة للتبديل بين أدوات منفصلة لكل مهمة.

تم بناء AFFiNE بهندسة معمارية تركز على الخصوصية وتعمل محليًا أولاً، مما يحافظ على معرفتك على بنية تحتية تتحكم فيها. يتم دمج المساعدة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء النظام، مما يساعد في الكتابة والرسم والتخطيط عبر كل نوع من أنواع المحتوى. يتضمن هذا النشر PostgreSQL مع امتداد pgvector للبحث المتقدم، وRedis للميزات في الوقت الفعلي، وترحيل قاعدة البيانات التلقائي للتحديثات الموثوقة.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في AFFiNE

مساحة عمل موحدة

يجمع المستندات واللوحات البيضاء وقواعد البيانات في منصة واحدة حتى تتمكن من التنقل بين الكتابة والرسم وتنظيم البيانات دون الحاجة إلى التبديل بين السياقات بين تطبيقات منفصلة.

لوحات بيضاء لا نهائية

تمنح السبّورات البيضاء الحرة، المزودة بأدوات الرسم والتخطيط والملاحظات اللاصقة، الفرق مساحة مرئية للعصف الذهني وأعمال التصميم جنبًا إلى جنب مع المستندات المنظمة.

مساعدة مدعومة بالـAI

يتم دمج الذكاء الاصطناعي عبر جميع أنواع المحتوى للمساعدة في الكتابة والتلخيص وتوليد المحتوى، مما يقلل من التكاليف العامة لإنتاج مصنفات معرفية عالية الجودة.

قواعد بيانات مهيكلة

نظّم المعلومات في عروض قاعدة بيانات قابلة للتخصيص مع إمكانيات التصفية والاستعلام، مما يلغي الحاجة إلى أدوات جداول بيانات منفصلة داخل نفس مساحة العمل.

تعاون في الوقت الفعلي

تتيح المزامنة الخالية من التعارض لأعضاء الفريق المتعددين تحرير المستندات واللوحات البيضاء بشكل متزامن، مع انعكاس التغييرات فورًا عبر جميع الأجهزة المتصلة.

لماذا تشغّل AFFiNE على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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