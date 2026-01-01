نشر AFFiNE بتثبيت بنقرة واحدة.
مساحة عمل متكاملة مفتوحة المصدر تجمع بين المستندات واللوحات البيضاء وقواعد البيانات مع مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام AFFiNE؟
AFFiNE هو "نظام تشغيل معرفي" مفتوح المصدر يزيل الحواجز بين التوثيق والتعاون البصري وتنظيم البيانات. يمكن للمستخدمين كتابة مستندات منظمة، والرسم على لوحات بيضاء لا نهائية، والحفاظ على قواعد بيانات منظمة—كل ذلك ضمن مساحة العمل نفسها—دون الحاجة للتبديل بين أدوات منفصلة لكل مهمة.
تم بناء AFFiNE بهندسة معمارية تركز على الخصوصية وتعمل محليًا أولاً، مما يحافظ على معرفتك على بنية تحتية تتحكم فيها. يتم دمج المساعدة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء النظام، مما يساعد في الكتابة والرسم والتخطيط عبر كل نوع من أنواع المحتوى. يتضمن هذا النشر PostgreSQL مع امتداد pgvector للبحث المتقدم، وRedis للميزات في الوقت الفعلي، وترحيل قاعدة البيانات التلقائي للتحديثات الموثوقة.
الميزات الأساسية في AFFiNE
مساحة عمل موحدة
يجمع المستندات واللوحات البيضاء وقواعد البيانات في منصة واحدة حتى تتمكن من التنقل بين الكتابة والرسم وتنظيم البيانات دون الحاجة إلى التبديل بين السياقات بين تطبيقات منفصلة.
لوحات بيضاء لا نهائية
تمنح السبّورات البيضاء الحرة، المزودة بأدوات الرسم والتخطيط والملاحظات اللاصقة، الفرق مساحة مرئية للعصف الذهني وأعمال التصميم جنبًا إلى جنب مع المستندات المنظمة.
مساعدة مدعومة بالـAI
يتم دمج الذكاء الاصطناعي عبر جميع أنواع المحتوى للمساعدة في الكتابة والتلخيص وتوليد المحتوى، مما يقلل من التكاليف العامة لإنتاج مصنفات معرفية عالية الجودة.
قواعد بيانات مهيكلة
نظّم المعلومات في عروض قاعدة بيانات قابلة للتخصيص مع إمكانيات التصفية والاستعلام، مما يلغي الحاجة إلى أدوات جداول بيانات منفصلة داخل نفس مساحة العمل.
تعاون في الوقت الفعلي
تتيح المزامنة الخالية من التعارض لأعضاء الفريق المتعددين تحرير المستندات واللوحات البيضاء بشكل متزامن، مع انعكاس التغييرات فورًا عبر جميع الأجهزة المتصلة.
لماذا تشغّل AFFiNE على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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