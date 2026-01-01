AFFiNE هو "نظام تشغيل معرفي" مفتوح المصدر يزيل الحواجز بين التوثيق والتعاون البصري وتنظيم البيانات. يمكن للمستخدمين كتابة مستندات منظمة، والرسم على لوحات بيضاء لا نهائية، والحفاظ على قواعد بيانات منظمة—كل ذلك ضمن مساحة العمل نفسها—دون الحاجة للتبديل بين أدوات منفصلة لكل مهمة.

تم بناء AFFiNE بهندسة معمارية تركز على الخصوصية وتعمل محليًا أولاً، مما يحافظ على معرفتك على بنية تحتية تتحكم فيها. يتم دمج المساعدة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء النظام، مما يساعد في الكتابة والرسم والتخطيط عبر كل نوع من أنواع المحتوى. يتضمن هذا النشر PostgreSQL مع امتداد pgvector للبحث المتقدم، وRedis للميزات في الوقت الفعلي، وترحيل قاعدة البيانات التلقائي للتحديثات الموثوقة.