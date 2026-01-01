نشر BentoPDF بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات PDF تعتمد على المتصفح وتراعي الخصوصية لدمج وتقسيم وتحويل وتأمين ملفات PDF دون الحاجة لرفع الملفات إلى أي مكان.
اختر خطة VPS لـ BentoPDF
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام BentoPDF؟
BentoPDF هو مجموعة أدوات PDF موجهة للخصوصية تعالج المستندات بالكامل في متصفح المستخدم — لا تغادر الملفات أبدًا جهاز العميل أو تلامس خادمًا خارجيًا. إنه يحل محل العديد من خدمات PDF عبر الإنترنت بواجهة واحدة مستضافة ذاتيًا تغطي الدمج، والتقسيم، وإعادة ترتيب الصفحات، والتدوير، وتحويل الصور، والتعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والضغط، وحماية كلمة المرور، والعلامات المائية، والرؤوس والتذييلات، وتحرير البيانات الوصفية.
للفرق والمؤسسات التي تتعامل مع المستندات الحساسة — العقود، والبيانات المالية، والأوراق القانونية — فإن استضافة BentoPDF ذاتيًا تزيل مخاطر الخصوصية المتمثلة في تحميل الملفات السرية إلى خدمات PDF التجارية التي قد تحتفظ بنسخ أو تسجل الاستخدام. نظرًا لأن جميع المعالجة تتم من جانب العميل، فإن الخادم الافتراضي الخاص (VPS) يقدم واجهة الويب فقط، مما يحافظ على متطلبات موارد الخادم عند الحد الأدنى مع ضمان بقاء المستندات خاصة تمامًا.
الميزات الأساسية في BentoPDF
المعالجة من جانب العميل
تتم جميع عمليات معالجة ملفات PDF داخل متصفح المستخدم — لا يتم تحميل المستندات إلى الخادم أبدًا، لذلك لا يرى الجهاز المضيف محتويات الملف أبدًا.
دمج، تقسيم، وإعادة ترتيب
ادمج ملفات PDF متعددة، وقسّمها إلى صفحات أو أقسام فردية، واسحب الصفحات وأفلتها بالترتيب الدقيق الذي تحتاجه في ثوانٍ.
OCR مدمج
حوّل ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا والمستندة إلى الصور إلى مستندات نصية قابلة للبحث والاختيار بالكامل دون إرسال الملفات إلى خدمة تعرف تابعة لجهة خارجية.
أمان المستندات
أضف حماية بكلمة مرور وتشفير وعلامات مائية إلى ملفات PDF الحساسة قبل التوزيع، أو أزل القيود من ملفات PDF التي تملكها لاستعادة إمكانية التعديل.
تحويل التنسيق
حوّل الصور إلى PDF، وصدّر الصفحات كصور، وحوّل Markdown مع رسوم Mermaid البيانية إلى ملفات PDF منسقة — كل ذلك من نفس الواجهة.
لماذا تشغّل BentoPDF على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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