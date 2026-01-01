نشر BeaverHabits بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع عادات مبسط ذاتي الاستضافة يركز على تسجيلات الدخول اليومية والسلاسل المتتالية، بدون أهداف أو تعقيد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام BeaverHabits؟
BeaverHabits هو تطبيق بسيط ذاتي الاستضافة لتتبع العادات، مستوحى من منهجية "لا تقطع السلسلة". على عكس تطبيقات تتبع العادات الموجهة نحو الأهداف، يركز BeaverHabits بشكل خالص على طقس تسجيل الدخول اليومي — تحديد العادات المكتملة، والحفاظ على السلاسل، وتصور الاتساق بمرور الوقت دون العبء المعرفي للأهداف أو المعالم أو النتائج.
تُبقي استضافة BeaverHabits ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات روتينك الشخصي خاصة، بدون رسوم اشتراك وبدون خدمات مزامنة من طرف ثالث. يخزن التطبيق جميع البيانات في قاعدة بيانات SQLite محلية ويدعم حسابات متعددة المستخدمين، وتثبيت PWA لنظام iOS، وتصفية العلامات، والملاحظات اليومية، وواجهة برمجة تطبيقات REST، وعمليات التكامل مع Home Assistant و Apple Shortcuts و Stream Deck.
الميزات الأساسية في BeaverHabits
شبكة التحقق اليومي
تُظهر شبكة التقويم لكل عادة الخطوط المتتالية والفجوات بلمحة، مما يجعل الاتساق اليومي سهل التتبع ومحفزًا للحفاظ عليه.
تصفية الوسوم
تجميع وتصفية العادات حسب العلامات لعرض مركز — شاهد فقط الروتين الصباحي، العادات الصحية، أو أي فئة مخصصة.
ملاحظات يومية
أضف ما يصل إلى 1024 حرفًا من الملاحظات لكل عادة يوميًا لتسجيل السياق أو الملاحظات أو أسباب التخطي.
وصول REST API
استعلام وتحديث بيانات العادات برمجياً، مما يتيح الأتمتة باستخدام Apple Shortcuts، و Home Assistant، و Stream Deck عبر HabitDeck.
دعم PWA لنظام iOS
قم بتثبيت BeaverHabits كتطبيق على الشاشة الرئيسية على أجهزة iPhone و iPad لتجربة تسجيل دخول مدمجة دون الحاجة إلى تنزيل من متجر التطبيقات.
لماذا تشغّل BeaverHabits على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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