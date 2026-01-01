BeaverHabits هو تطبيق بسيط ذاتي الاستضافة لتتبع العادات، مستوحى من منهجية "لا تقطع السلسلة". على عكس تطبيقات تتبع العادات الموجهة نحو الأهداف، يركز BeaverHabits بشكل خالص على طقس تسجيل الدخول اليومي — تحديد العادات المكتملة، والحفاظ على السلاسل، وتصور الاتساق بمرور الوقت دون العبء المعرفي للأهداف أو المعالم أو النتائج.

تُبقي استضافة BeaverHabits ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات روتينك الشخصي خاصة، بدون رسوم اشتراك وبدون خدمات مزامنة من طرف ثالث. يخزن التطبيق جميع البيانات في قاعدة بيانات SQLite محلية ويدعم حسابات متعددة المستخدمين، وتثبيت PWA لنظام iOS، وتصفية العلامات، والملاحظات اليومية، وواجهة برمجة تطبيقات REST، وعمليات التكامل مع Home Assistant و Apple Shortcuts و Stream Deck.