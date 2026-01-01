Jellyfin هو خادم الوسائط الرائد المجاني ومفتوح المصدر — بديل مدعوم من المجتمع لـ Plex و Emby بدون مستويات مدفوعة، وبدون تتبع، وبدون قيود على البائع. يقوم ببث مجموعتك الإعلامية الشخصية إلى الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الذكية والتطبيقات المخصصة على Roku و Android TV و Apple TV و Fire TV مع جلب البيانات الوصفية التلقائي والترميز المعجل بواسطة الأجهزة.

استضافة Jellyfin بنفسك على VPS يمنحك وصولاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى مكتبة الوسائط الخاصة بك من أي مكان في العالم، مع نطاق ترددي مخصص للبث المتزامن وبدون الاعتماد على اتصال الإنترنت المنزلي الخاص بك. تظل وسائطك وسجل المشاهدة وتفضيلات المستخدم تحت سيطرتك بالكامل بدون أي رسوم اشتراك على الإطلاق.