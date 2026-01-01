نشر Jellyfin بنقرة واحدة.
خادم وسائط مجاني ومفتوح المصدر لبث مكتبتك الشخصية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى إلى أي جهاز.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jellyfin؟
Jellyfin هو خادم الوسائط الرائد المجاني ومفتوح المصدر — بديل مدعوم من المجتمع لـ Plex و Emby بدون مستويات مدفوعة، وبدون تتبع، وبدون قيود على البائع. يقوم ببث مجموعتك الإعلامية الشخصية إلى الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الذكية والتطبيقات المخصصة على Roku و Android TV و Apple TV و Fire TV مع جلب البيانات الوصفية التلقائي والترميز المعجل بواسطة الأجهزة.
استضافة Jellyfin بنفسك على VPS يمنحك وصولاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى مكتبة الوسائط الخاصة بك من أي مكان في العالم، مع نطاق ترددي مخصص للبث المتزامن وبدون الاعتماد على اتصال الإنترنت المنزلي الخاص بك. تظل وسائطك وسجل المشاهدة وتفضيلات المستخدم تحت سيطرتك بالكامل بدون أي رسوم اشتراك على الإطلاق.
الميزات الأساسية في Jellyfin
تحويل الترميز بالمعدات
يعمل تسريع Intel Quick Sync و NVIDIA NVENC و VA-API على تمكين تحويل الترميز السلس في الوقت الفعلي للأجهزة التي لا يمكنها تشغيل تنسيق المصدر بشكل أصلي.
تلفزيون مباشر و DVR
ربط موالفات الشبكة مثل HDHomeRun أو مصادر M3U لمشاهدة وتسجيل البث المباشر مباشرة عبر واجهة Jellyfin.
تطبيقات متعددة المنصات
تطبيقات أصلية لأجهزة Android و iOS و Roku و Android TV و Fire TV و Apple TV تتيح لأي جهاز منزلي الوصول إلى مكتبة الوسائط بدون متصفح.
أذونات متعددة المستخدمين
أنشئ حسابات منفصلة لأفراد العائلة مع مكتبات فردية، وضوابط أبوية، وفلاتر تصنيف المحتوى لكل مستخدم.
جلسات التشغيل المتزامن
شاهد نفس المحتوى في وقت واحد مع الأصدقاء أو العائلة عن بُعد، مع تشغيل متزامن وقائمة انتظار مشتركة.
لماذا تشغّل Jellyfin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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