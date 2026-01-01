نشر AllTube بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة قائمة على الويب لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب و1000+ منصة أخرى بدون أدوات سطر الأوامر.
اختر خطة VPS لـ AllTube
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام AllTube؟
AllTube Download هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يجمع youtube-dl في واجهة بديهية قائمة على المتصفح، مما يتيح لأي شخص تنزيل أو بث مقاطع الفيديو من أكثر من ألف منصة استضافة دون الحاجة إلى تثبيت برامج محليًا. على عكس ملحقات المتصفح التي تتعطل مع تحديثات المنصة، يعمل AllTube مركزيًا على الخادم الخاص بك بحيث يمكن لكل جهاز على شبكتك استخدامه عبر أي متصفح.
تحافظ استضافة AllTube ذاتيًا على خصوصية نشاط التنزيل الخاص بك، وتتجنب ممارسات تسجيل البيانات لخدمات التنزيل التابعة لجهات خارجية، وتمنحك تحكمًا كاملاً في التنسيقات المدعومة ومستويات الجودة وتكوين الموقع. يمكنك أيضًا جدولة التنزيلات المجمعة والوصول إلى بيانات تعريف الفيديو برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات JSON المدمجة.
الميزات الأساسية في AllTube
دعم لأكثر من 1000 منصة
قم بتنزيل مقاطع الفيديو من YouTube و Vimeo ومئات مواقع الاستضافة الأخرى باستخدام نفس الواجهة الموحدة، دون الحاجة إلى إعداد لكل منصة.
تحويل الشكل
حوّل مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها إلى التنسيق ومستوى الجودة المفضل لديك دون الحاجة إلى أدوات إضافية مثبتة على جهازك.
البث في المتصفح
معاينة مقاطع الفيديو مباشرة في واجهة الويب قبل التنزيل، حتى تتمكن من تأكيد الجودة والمحتوى قبل تخصيص مساحة التخزين.
إعادة دمج بدون فقدان
غيّر تنسيقات الحاويات دون إعادة ترميز، مع الحفاظ على جودة الفيديو والصوت الأصلية وجعل الملفات متوافقة مع مشغلاتك.
وصول JSON API
استرداد بيانات تعريف الفيديو التفصيلية وأتمتة التنزيلات برمجيًا، مما يتيح سير عمل الأرشفة المجدولة دون تدخل يدوي.
لماذا تشغّل AllTube على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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