نشر Ampache بنقرة واحدة.
خادم بث الموسيقى والفيديو مفتوح المصدر الذي يحول مجموعتك الإعلامية الشخصية إلى خدمة بث خاصة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ampache؟
Ampache هو منصة بث وسائط ذاتية الاستضافة تحول مجموعات الموسيقى والفيديو الشخصية إلى خدمة خاصة يمكن الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت. تم إصداره في الأصل عام 2001 ويتم صيانته باستمرار بموجب ترخيص AGPL، ويوفر دعمًا متعدد المستخدمين، وقوائم تشغيل ذكية، وتحويلًا فوريًا للترميز، وتوافقًا مع Subsonic API لدعم واسع للعملاء عبر تطبيقات الهاتف المحمول، ومشغلات سطح المكتب، وأنظمة التشغيل الآلي للمنزل.
على عكس خدمات البث التجارية، لا يخزن Ampache أي بيانات استماع مع أطراف ثالثة، ولا يفرض أي رسوم اشتراك، ولا يضع أي قيود على حجم المكتبة. تمنحك الاستضافة الذاتية ملكية كاملة لموسيقاك وتضمن بقاء مجموعتك متاحة بغض النظر عن تغييرات ترخيص المنصة أو إغلاق الخدمات.
الميزات الأساسية في Ampache
تحويل الترميز الفوري
تحويل تلقائي لملفات FLAC غير منقوصة الجودة إلى معدلات بتات مناسبة للجوال في الوقت الفعلي، حتى تتمكن من بث صوت عالي الجودة عبر الشبكات الخلوية دون تخزين نسخ مضغوطة مكررة.
قوائم التشغيل الذكية
أنشئ قوائم تشغيل يتم ملؤها تلقائيًا بناءً على النوع، التقييم، عدد مرات التشغيل، أو معايير مخصصة، لإعادة إنشاء تجربة الاكتشاف لخدمات البث باستخدام مكتبتك الخاصة.
دعم متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات فردية لأفراد العائلة أو المتعاونين، لكل منهم سجل استماع وقوائم تشغيل ومستويات صلاحية منفصلة، دون تكرار ملفات الوسائط.
توافق Subsonic API
قم بتوصيل أي تطبيق جوال أو عميل سطح مكتب متوافق مع Subsonic بمثيل Ampache الخاص بك، مما يمنحك الوصول من أي جهاز تقريبًا دون أن تكون مقيدًا بواجهة واحدة.
بودكاست وراديو
بث محطات الراديو عبر الإنترنت والاشتراك في البودكاست جنبًا إلى جنب مع مكتبة الموسيقى الخاصة بك، مما يجعل Ampache وجهة واحدة لجميع المحتوى الصوتي.
لماذا تشغّل Ampache على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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