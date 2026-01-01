نشر Airsonic Advanced بنقرة واحدة.
خادم بث وسائط مستضاف ذاتيًا لمجموعتك الموسيقية الشخصية، يمكن الوصول إليه من أي جهاز.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Airsonic Advanced؟
Airsonic Advanced هو شوكة (فرع) يتم صيانتها بنشاط ويقودها المجتمع من Airsonic — وهو نفسه شوكة مجانية من Subsonic — ويركز على البث المستقر لمكتبات الموسيقى الشخصية الكبيرة. يقوم بتحويل الترميز أثناء التنقل ليناسب أي جهاز أو نطاق ترددي، ويفهرس مكتبات ID3 والمكتبات القائمة على المجلدات، ويأتي مع مشغل ويب نظيف بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات REST متوافقة مع Subsonic مدعومة بعشرات من عملاء الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
تتيح لك استضافة Airsonic Advanced ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع وقوائم التشغيل على الأجهزة التي تتحكم فيها — بدون قيود لكل جهاز، وبدون رسوم اشتراك، وبدون تتبع من خدمة البث.
الميزات الأساسية في Airsonic Advanced
تحويل الترميز الفوري
يبث إلى أي عميل بمعدل البت الصحيح، بحيث تخدم مكتبة واحدة أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف واتصالات الجوال البطيئة دون إعادة ترميز الملفات.
API متوافق مع Subsonic
يعمل مع النظام البيئي الكامل لعملاء Subsonic — DSub، play:Sub، Symfonium، Ultrasonic، والمزيد — عبر iOS و Android وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
مكتبات متعددة المستخدمين
حسابات لكل مستخدم مع قوائم تشغيل فردية وتقييمات وlast.fm scrobbling تتيح للأسر مشاركة خادم واحد دون تداخل السجلات.
اشتراكات البودكاست
اشترك في خلاصات البودكاست مباشرة في Airsonic، مع التنزيلات التلقائية للحلقات جنبًا إلى جنب مع مكتبة الموسيقى الخاصة بك.
راديو الإنترنت وصندوق الموسيقى
بث محطات راديو الإنترنت واستخدم صندوق الموسيقى متعدد اللاعبين لدفع الصوت إلى مكبرات صوت متعددة في وقت واحد.
لماذا تشغّل Airsonic Advanced على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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