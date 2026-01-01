Airsonic Advanced هو شوكة (فرع) يتم صيانتها بنشاط ويقودها المجتمع من Airsonic — وهو نفسه شوكة مجانية من Subsonic — ويركز على البث المستقر لمكتبات الموسيقى الشخصية الكبيرة. يقوم بتحويل الترميز أثناء التنقل ليناسب أي جهاز أو نطاق ترددي، ويفهرس مكتبات ID3 والمكتبات القائمة على المجلدات، ويأتي مع مشغل ويب نظيف بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات REST متوافقة مع Subsonic مدعومة بعشرات من عملاء الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

تتيح لك استضافة Airsonic Advanced ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع وقوائم التشغيل على الأجهزة التي تتحكم فيها — بدون قيود لكل جهاز، وبدون رسوم اشتراك، وبدون تتبع من خدمة البث.